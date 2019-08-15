Детство. Первая Варна. Алексей Орлов

Славяно-Руськая Варновость на примере взросления ребёнка.



Фрагмент записи семинара Алекся Орлова «Родовая нить. Как жить без страхов», прошедшего в Ижевске 10 и 11 августа 2019.



На семинаре рассматривались практические вопросы по воспитанию детей на примере Славяно-Руськой Варновости.



Следующий семинар “Узнать своё предназначение и жить счастливо” пройдёт в Нижнем Новгороде 24-25 августа – https://youtu.be/TLnbQUKcaQc



Информация о семинаре

+7 (930) 715-66-40 Дмитрий Слепнев

sip-titan@mail.ru



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=58NPMGTJwK0