Детство. Первая Варна. Алексей Орлов
Славяно-Руськая Варновость на примере взросления ребёнка.
Фрагмент записи семинара Алекся Орлова «Родовая нить. Как жить без страхов», прошедшего в Ижевске 10 и 11 августа 2019.
На семинаре рассматривались практические вопросы по воспитанию детей на примере Славяно-Руськой Варновости.
Следующий семинар “Узнать своё предназначение и жить счастливо” пройдёт в Нижнем Новгороде 24-25 августа – https://youtu.be/TLnbQUKcaQc
Информация о семинаре
+7 (930) 715-66-40 Дмитрий Слепнев
sip-titan@mail.ru
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