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В Минпромторге ответили на идею комитета Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей

14:52. 14 августа 2019 Просмотров - 180 Один комментарий Опубликовал:
В Минпромторге ответили на идею комитета Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей | Русская весна

Минпромторг считает, что запрещать использовать автомобили, которые достигли «предельных» сроков эксплуатации, для решения экологических проблем нельзя.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, вывод старой техники из оборота должен обеспечиваться экономическими мерами: в частности, надо стимулировать владельцев покупать новые, экологически чистые машины.

В Минпромторге отметили, что правительство уже реализовывает целый ряд мер господдержки обновления транспорта, например программы льготного автокредитования и автолизинга, стимулирования спроса на газомоторную технику и электротранспорт.

«Программы стимулирования закупок газомоторного и электрического транспорта, реализуемые Минпромторгом, как раз направлены на решение такой важной задачи, как обновление городского пассажирского и коммунального транспорта крупных мегаполисов, где проблемы загрязнения воздуха, как мы знаем, сейчас стоят очень остро», — цитирует РБК комментарий Минпромторга.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в разговоре с изданием отметил, что понятие предельного возраста эксплуатации транспортного средства субъективно.

«Все зависит от качества обслуживания. Такое понятие о возрасте оценочно и субъективно, юридически заключить его будет сложно.

Кроме того, у нас большинство людей просто не имеют возможности купить новый автомобиль и вынуждены эксплуатировать старый, пока он более-менее на ходу», — сказал он.

По словам Похмелкина, более верным подходом являлось бы стимулирование позитивными методами избавления от старых автомобилей.

«Должен быть „бархатный” подход к этому вопросу. В России было несколько программ утилизации, когда водителю, сдававшему старый автомобиль, предоставлялись скидки на приобретение нового, и они успешно работали. Но должна быть в таком случае налажена утилизация, которая сейчас не работает должным образом», — считает автоэксперт.

Похмелкин пояснил, что для коммерческого транспорта «определенные требования» должны быть заложены, но, по его мнению, это больно ударит по бизнесу.

«Транспортные издержки находятся в любом товаре и услуге. Такая попытка регулирования повлечет рост цен, инфляцию, и многие организации могут просто свернуть свою деятельность, и будет дыра на рынке.

Программа с экологией есть, но решать ее нужно так, чтобы не пострадали права граждан и не был нанесен удар экономике», — добавил он.

С предложением ввести запрет на использование старых автомобилей ранее выступил думский комитет по промышленности по итогам круглого стола, на котором обсуждались экологические проблемы автотранспорта.

Согласно данным ГИБДД, в России сейчас 20,9 млн из 60,5 млн транспортных средств старше 15 лет, еще 10 млн — старше десяти лет.

«Это правильная инициатива с точки зрения безопасности. Но для ее реализации необходимо решить ряд важных вопросов: обозначить предельный срок эксплуатации, которого сейчас нет у производителей, учесть социальную ответственность в законе — как будет поддерживаться государством сдача автомобиля в утиль для замены на новый автомобиль», — считает директор филиала «Авилон. Hyundai» Дмитрий Макарычев.

«Если нагрузка целиком ляжет на последнего собственника, то владельцы старых автомобилей воспримут это негативно, так как в таком случае они лишатся своей собственности», — предупреждает он.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1565782898

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 9598 7058
    Sergeev 14 августа 2019 в 17:11

    Ну откровенную рухлядь конечно надо запрещать, но если автомобиль старый, но находится в приличном состоянии и хозяин следит за ним то смысла запрещать нет.

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