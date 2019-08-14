Уходите вон, китайцы!
17:02. 14 августа 2019 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Историческая фотография: 1 октября, 1968,
г. Гонконг.
На плакатах написано: «Да здравствует Китайская Народная Республика!» «Высоко держим великое знамя идей Мао Цзэдуна и смело шагаем впереди!»
А год назад, в 1967 г. в Гонконге произошло восстание левых трудящихся против британских колонистов.
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Про Гонконг: 13 августа, протестующие опять «захватили» аэропорт. Произошёл конфликт между ними и туристами из материкового Китая.
Кратко перевожу диалог: туристы хотели узнать информацию о регистрации на рейс, и протестующие не пускали их и начали ругаться: «Вы китайцы невежливые! Уходите вон, китайцы!» Интересно, а кто на самом деле невежливые?!
Кроме того, протестующие захватили несколько больниц. И врачи тоже участвовали в протесте. В воскресенье одна девушка(тоже участник в протесте) получила ранение в глаз, а кто виноват, до сих пор неизвестно. Протестующие конечно обвиняют полицейских, но ещё кто-то из сайта показывает фото, что именно другой протестующий совершил преступление. Теперь эти протестующие осуждают полицейских и кричат: «Верните девушку глаз!» «Накажите виновных!»
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Про Гонконг: Сегодня, четыре самых крупных оператора недвижимости в Гонконге — "Henderson Land", "Cheung Kong Group", "Sun Hung Kai Properties" и "New World Development" объявили в газеде "Oriental Daily News", что они поддерживают гонконгское правительство и полицию, против насилия и хаоса, и "любим нашу страну." Кстати, они и самые богатые буржуазии в Гонконге, вампиры.
Интересно, правда? Ага, даже мафия любит свою страну. Но на наших сетях, многие китайцы подозревают, что именно эти крупные буржуазии потихоньку подстрекают молодых участвовать в протесте. Возможно.
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Вот, «демократия», «свобода», какие красивые слова! Спасибо тебе, госпожа жаба!
«До сих пор Кэрри Лам ещё удовлетворила требования протестующих.» Да ладно! Наивно. Даже если она удовлетворит всех их требований, поверьте меня, они сразу предъявят другие требования, и ещё другие. Отмена закона-просто предлог, а не их цель.
Отправление армии не будет, я до сих пор поддерживаю своё мнение. И товарищ из Югославии тоже согласится со мной. Сейчас уже не 20 века, всё изменилось.
Кстати, это не Мао отправил танки в 1989 г., спасибо! Такого случая даже не произошло если бы он ещё жил в 1980-х. Раньше после воспитания(красной пропаганды), даже враги (японские солдаты, солдаты из войска Гоминьдана) могли превратились в наших своих и боролись вместе с нами против главных врагов. А сейчас… Смотрите исторические фотографии о восстании в 1967г, которые я скинула на странице. А почему в то время так, а сейчас всё по другому? Думайте сами, вы же лучше знаете теорию, чем я.))
Цитирую слова деда Мао: «Никогда не забывайте о классовой борьбе.»
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Объясню, почему гонконгская полиция не входит в аэропорт, магазины, университеты, станции метро. Я тоже была удивлена по этому поводу, но сегодня читала письмо, которое пишут полицейские Гонконга, и наконец поняла: если работник аэропорта, магазина или станции метро сам не доносит полиции, то полиции нельзя войти в эти места. Почему? Потому что эти места-частное имущество, а не общественное!
Чистый капитализм, правда? Для нас это немыслимо, но такой случай существует в этом городе. Магический реализм.
Поэтому после революции, почти все социалистические страны проводили аграрную реформу. Теперь поняла её важность.
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Те, кто ещё не понимает суть беспорядка в Гонконге, думайте о Майдане на Украине.
У меня такое ощущение, как будто вернулась в 2014 г, 5 лет назад. В то время, как и сейчас, почти каждый день читала новость о Украине, собирала материал, и часто делала перевод (из-за тяжелой учебы, я не каждый день переводила материал). Просто 5 лет назад я переводила информацию с русского на китайский, а сейчас наоборот. Мне было очень тяжело, когда видела страшные фотографии или видео…Читала, переводила, такая жизнь продолжалась почти полгода, больше уже не могла…
У меня есть друг из Одессы, его друг погиб в здании профсоюза.
Вернёмся к вопросу Гонконга. Я всё время думаю, если бы дед Мао ещё жил, то проблема давно была решена. Ведь в 1967 после восстания трудящихся и расстрела британских солдатов, колонисты даже хотели заранее вернуть Гонконг.
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Меня называют "проюгославским ревизионистом", "националистом", "феминистом"…Иногда просто из-за разных мнений, разных методов или разных источников, всё, сразу начинаются ссоры, конфликты, ярлыки (у меня уже 3 ярлыка). А я даже пыталась примирить 2 украинца, на русском! А они ссорились из-за пустяков, а не из-за принципиальной проблемы! Зачем же так?! Разве кто из них действительно классовый враг?
Давно заметила, что каждый т.н. левый считает себя умнее и правильнее других, совсем без уважения к своим товарищам. Это самая большая проблема левых и такие примеры как и везде. Настоящие враги уже давно соединились, а что мы здесь делаем? Доказываем свою правильность и умаляем своего товарища?!
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Про Гонконг: 11 августа, в оживленном округе Ваньчай, протестующие бросили “коктейли Молотова”.
Добавлю фото иностранных лиц, которые активно участвуют в протестах.
О молодых протестующих. Говорят, что участвующих молодых(много из них-школьники) платят 2000 гонконгских долларов КАЖДЫЙ ДЕНЬ! Хороший бизнес, правда? Мне кажется, что они даже не знают, что они сейчас делают…Да, есть ненормальные и злые люди-организаторы( кстати, они не разрешают своим детям участвовать в протестах), но большинства просто используют американцы и британцы.
Повторю ещё раз: если левые не хотят убедить народа, особенно молодёжи, то всё равно их пользуют в либеральных политических целях.
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12 августа, в аэропорту Гонконга, протестующие спрашивали иностранца об отношениях Гонконга и Китая. Иностранец отвечал, что Гонконг и Тайвань-часть Китая, это признанный факт всем миром.
Протестующие считают, что они защищают интересы и систему Гонконга, иностранец отвечал: вы бы лучше нашли себя работу.
Если бы это не был иностранец, а житель из материкового Китая, эти протестующие давно были бы агрессивными.
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Мое личное мнение: вооруженной репрессии против гонконгских протестующих не будет. Потому что никто не хочет усугубить ситуацию (западной санкции боятся). Это (то есть- центральное правительство не будет помогать им поддерживать порядок) тоже главное мнение жителей материкового Китая, хотя…у меня другая идея об отправлении армии.
Ещё раз повторю: это гонконгский Майдан, как и в Югославии, Грузии, Ливии и на Украине! И роль левых отсутствует в событиях, это точно!
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Почему я постоянно перевожу информацию о Гонконге? Теперь объясню:
Самая главная причниа: не только товарищи из России, а также из Югославии (если конкретно, из Сербии) меня спрашивали о беспорядке в Гонконге, потому что почти все материалы о Гонконге они знают из западных СМИ — все понимают, что это значит. Я сама попробовала найти информацию о хаосе Гонконга, хоть бы с нейтральной позиции. Но к сожалению, не нашла, все западные СМИ кричат: «Свобода! Демократия! Независимость!» Знакомый сюжет, правда?
Во-вторых, в ВК есть аккаунт по названию «Гонконг—HongKong» (вы можете сами найти его), и на его странице везде лжи о событиях — неудивительно, потому что этот аккаунт поддерживает либеральное мнение, как и западные СМИ.
Мне действительно надоело эта ложь, и считала, что необходимо контратаковать против либералов и западных лжей, и рассказать вам что на самом деле происходит в Гонконге, что местные жители думают, что думают жители материкового Китая. Надо бороться! И так начала свою работу.
Знаю, что я сама— не профессиональный журналист, а просто обычный человек и плохой переводчик. Но у меня есть опыт против фейки: В 2008 г в Тибете произошел теракт, и западные СМИ, как обычно, обеляли террористов. В то время в Интернете появился специальный сайт “AntiCNN” против западных лжей, я тоже регистрировала и участвовала в борьбе. Конечно тогда я мало работала над этим (источников у меня не были), а только поддерживала организаторов сайта, но уже постепенно узнала уловки западных СМИ; потом приехала в Беларуси, тоже часто опровергала слухи, и до сих пор часто так делаю.
Нужно заметить, что я–не официальный представитель пресс-службы. Я собираю информацию не только из китайских официальных газет и сетях, а также ищу источники из гонконгских СМИ (хорошо, что живу за рубежом, и имею возможность найти гораздо больше и шире информацию из всех сторон). До сих пор я опубликовала не только о текущих событиях в Гонконге, и еще о истории восстания левых трудящихся против британских колонистов, а также опубликовала фотографии о жилье простых гонконгских трудящихся. Я – серьезный и ответственный человек, особенно на работе и учебе. Гарантирую достоверность моих источников. Кроме того, вы можете доверить мне мою позицию.
Конечно, я не говорю, что либералы не правы — с точки зрения буржуазного либерализма, они тоже правы. Но нам нужна их правда (для нас — лжи)?
Интересный момент: однажды, либеральный аккунт «Гонконг—HongKong» даже репостил мои пост, но видимо, что он сразу понял, что это —не его мнение, и удалил этот репост. Но уже поздно, я уже всё увидела.
Дорогие друзья и товарищи, спасибо большое за поддержку, и извините еще раз за мой плохой русский язык! Буду стараться и продолжать передать вам факты и верную информацию о Гонконге, о Китае. Это тоже бой, правда?
Кстати, товарищ из Югославии (Сербии) теперь пишет анализ о похожих событиях в Югославии, Франции и Гонконге. Когда он напишет, буду делиться его мнением и опытом–ведь Югославия-первая жертва "Цветной революции" XXI века (2000 г).
Из заметок китаянки Яо Юань по поводу ситуации в Гонконге. Судя по высказываниям, сторонница идей товарища Мао.
Ее страница тут https://vk.com/id204381101
За наводку спасибо radikalny_guman
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5205020.html