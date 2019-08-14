Сводки от ополчения Новороссии 14 августа 2019
09:04. 14 августа 2019 Просмотров - 49 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
- 09:03 Украинские каратели уничтожили жилой дом в поселке Золотое-5.
- 09:03 Жители Хрящеватого почтили память односельчан и защитников Республики, погибших летом 2014 года.
- Вчера 22:24 Киев готовит провокацию на Донбассе с целью вынудить Россию на активные действия.
Украинские каратели уничтожили жилой дом в поселке Золотое-5
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Жители Хрящеватого почтили память односельчан и защитников Республики, погибших летом 2014 года
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Киев готовит провокацию на Донбассе с целью вынудить Россию на активные действия
К оглавлению | Источник: www.youtube.com