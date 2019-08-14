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«Оппозиции» нужны «мученики» на незаконных митингах в Москве..

19:17. 14 августа 2019 Просмотров - 127 2 коммент. Опубликовал:
Источник: NewInform @ Олег Комсомольский

Так называемые «независимые» кандидаты в депутаты Московской городской Думы (Мосгордума) от команды скандального блогера Алексея Навального намереваются в очередной раз устроить беспорядки в российской столице.

Так, «оппозиция» подала заявку на проведение протестного «шествия» по бульварам Москвы в грядущую субботу, 17 августа, однако мэрия Москвы ответила справедливым отказом. Столичные власти, учитывая опыт предыдущих акций либералов, понимают, что «оппозиционеры» хотят в очередной раз испортить отдых москвичей в выходной день, а также спровоцировать массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Политолог, писатель, публицист, лидер общественного движения «ПВО» Николай Стариков в интервью изданию «ПолитЭксперт» заявил, что лица, пытающиеся организовать несанкционированные митинги в Москве, преследуют несколько целей.

«Первая заключается в мобилизации электората «независимых» кандидатов, вторая – постоянная тренировка тех, кто должен участвовать в несанкционированных мероприятиях и получать опыт определенного взаимодействия друг с другом. Третья цель – в создании «красивой картинки» и «мучеников». Им нужны инциденты, им нужны картинки для западных СМИ, им нужны «узники совести», им нужны задержанные, им нужны поломанные человеческие судьбы. Потому что именно из тех, кого когда-то задержала полиция, в будущем будут коваться кадры новых революционеров», – уверен эксперт.

Специалист подчеркивает, что «оппозиция» потеряет своих сторонников, если незаконные митинги перестанут проходить. Он сравнил действия российских либералов с беспорядками в Гонконге, которые происходят уже на протяжении двух месяцев. По словам Старикова, это протест против протеста.

Эксперт заключил, что требования активистов в Москве и Гонконге очень похожи. Он выразил уверенность в том, что организаторы действуют по одной схеме. Это подтверждают фотографии китайских СМИ, на которых руководители гонконгских демонстрантов встречаются с представителем посольства США.

Николай Стариков также добавил, что поддерживает решение мэрии Москвы отказать «оппозиции» в проведении митинга 17 августа.

Ранее экс-кандидаты в депутаты Мосгордумы, которых избирком отказался регистрировать из-за массовой фальсификации подписей и обнаружения «мертвых душ» в подписных листах, устраивали несанкционированные акции 27 июля и 3 августа, которые завершились массовыми беспорядками и столкновениями с полицией. 10 августа на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг-концерт, однако после него «оппозиция» решила устроить незаконное шествие, провоцируя очередные беспорядки…

Источник: https://nstarikov.ru/club/107607

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