О протестах в Гонконге
10:54. 14 августа 2019 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О протестах в Гонконге
Одним из следствий протеста в Гонконге, особенно насильственного избиения двух материковых китайцев (один был журналистом) в Аэропорту Гонконга, является объединение материковых китайцев различных политических убеждений. Люди, которые все еще думают, что протест Гонконга распространится на материк, показывают отсутствие фундаментального понимания Китая
На самом деле нет веской причины отказывать гонконгцам в универсальном избирательном праве. Но после протеста на площади Тяньаньмэнь в 1989 году руководство КНР опасалось, что пандемократический лагерь Гонконга является западным троянским конем, распространяющим демократическую заразу и цветную революцию, чтобы подорвать власть КПК.
В 1989 году в Гонконге была большая демонстрация поддержки протеста на площади Тяньаньмэнь . В то время как Гонконг также вслед за этим переживал волнения, последний губернатор британской колонии Крис Паттен решает продвинуть избирательную реформу 1994 года, которая расширяет права на выборы. Пекин расценил это как нарушение соглашения о передаче Гонконга.
Законодательный совет Гонконга, избранный при Крисе Паттене в 1995 году, за 2 года до его передачи, был распущен в 1997 году. Гонконг вернулся в функциональные избирательные округа до 1994 года с ограниченным электоратом на выборах 1998 года. Это посеяло семя недоверия между Пекином и пандемократическим лагерем
После 1989 года и Тяньаньмэня Пекин был дипломатическим путем спасен от санкций со стороны западных стран. С распадом Советского Союза и коммунистического правления в Восточной Европе сам Китай чувствовал себя немного шатко, и даже во внутренних обсуждениях всерьез говорилось о возможности смены названия КПК на Социалистическую …
В 1992 году Дэн Сяопин начал свой южный тур в Шэньчжэнь на границе с Гонконгом, обойдя партийную бюрократию и протоколы, используя свой личный авторитет (тогда у него не было официальных регалий и полномочий в этом направлении), чтобы подтвердить модель экономических реформ в Шэньчжэне и Гуандуне, интегрированном Китае и мировой экономике.
Чтобы гарантировать гонконгской бизнес-элите, потрясенной Тяньаньмэнем, стабильнось и преемственность, в условиях оттока капитала в 2 процента ежегодно, КНР сохранила нетронутой британскую колониальную систему управления (существовавшую до 1994 года), которая позволила олигархии Гонконга влиять на правительство Гонконга. ВВП Гонконга составлял 27% Китайского ВВП в 1993 году.
С точки зрения Пекина, лучше иметь дело с подчиненной элитой Гонконга, чем с группой мятежных пандемократов, которые слишком тесно связаны с Вашингтоном. Вот биография NED Мартина Ли, председателя Демократической партии https://www.ned.org/martin-cm-lee-biography
Эта договоренность имела последствия для Гонконга, особенно когда интересы магнатов недвижимости доминировали над правительством Гонконга. Цены на рынке жилья были искусственно завышены решением правительства Гонконга, ограничивая продажу земли под застройку. Эта ситуация ухудшилась после передачи Гонконга Китаю в 1997 году, когда правительство Гонконга строило только 2 тысячи единиц государственного жилья в год.
Недовольство среди молодежи, вызванное высокими ценами на аренду/жилье во время снижения экономических перспектив, связано с тем, что производство Британии было переведено в материковый Китай, но Гонконг начал упускать лидерство в области высоких технологий (Шэньчжэнь –> Центр), ориентируясь на финансы и недвижимость …
Но большая часть молодежного недовольства была направлена на антиматериковые настроения. Так просто во всем обвинять всех жителей материка – от повышения цен на жилье до скупки детского сухого молока.
Подъем гонконгского национализма на самом деле является божественным подарком для Пекина. Из-за гарантированных настроений против материковых китайцев, протестующие гонконгцы, стремящиеся к более демократическому представительству, не получают сочувствия от жителей материка, особенно, когда протестующий житель Гонконга подчеркивает, что они отличаются от материковых китайцев.
После срыва переговоров, в Гонконге началась эскалации насилия. В настоящее время в китайских официальных СМИ массово публикуется информация о Гонконге. Поскольку Пекин может указывая на Гонконг говорить, «видите демократию, к которой они стремятся, – это просто правление толпы и хаос».
Страх перед хаосом довольно распространен среди среднего класса в материковом Китае, особенно после того, как он стал свидетелем распада Советского Союза, Цветной революции на Украине и Арабской весны. Гонконгский протест, справедливо или несправедливо, уже подан в этом контексте. В этом контексте, возможно, вы можете понять, почему британец Питер Бентли, выступивший против Билля об экстрадиции, выразил сожаление по поводу насилия со стороны радикальных демонстрантов, которые штурмовали законодательные органы. Бентли считает, что это задержало развитие демократии в Гонконге и в Китае на многие годы.
Вчера вечером мой аполитичный двоюродный брат приклеился к своему экрану в течение многих часов, наблюдая за трансляцией в прямом эфире за судьбой двую китайцев, похищенных протестующими из Гонконга. Как можно открыто избить беззащитного китайца находящегося в бессознательном состоянии в аэропорту его собственной страны?
Многие материковые китайцы сейчас очень злы на то, что происходит в Гонконге. Если раньше они были апатичными, то теперь это личное. Для многих весьма эмоционально видеть в режиме онлайн, как их беспомощных соотечественников связывают и беспощадно избивают кричащие толпы.
Люди сейчас призывают к мести, чтобы китайское правительство отправило НОАК, подавить мятежников. Принятие решений в КНР не будет зависеть от эмоций, но партия попытаться успокоить ситуацию с помощью контроля над СМИ. Очень немногие материковые китайские туристы теперь будут путешествовать в Гонконг.
Карл Жа
https://twitter.com/CarlZha – цинк
Плюс важное наблюдение от Макса Блюменталя.
Мелисса Чен пишет:
То, что произошло с мужчиной, задержанным и подвергшимся физическому насилию некоторыми демонстрантами в аэропорту Гонконга, ужасно и должно прекратиться сейчас. Но он работает на The Global Times, пропагандистское подразделение китайского государства, и он не журналист, и его не следует так называть.
В то время как этот член CFR работает в немецком государственном отделе DW и является сотрудником неправительственной организации, финансируемой канадским правительством и фондами мягкой силы США, она преуменьшает насилие над другим журналистом, потому что он работает в СМИ официально назначенного врага. Западная исключительность такой фарс.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5203714.html