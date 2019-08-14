Мультфильм «Angry Birds 2 в кино»: Отравленная «информационная конфета» для детей

- оценка фильма на сайте КиноЦензор.

В мировой прокат 2 августа вышла вторая часть мультипликационного фильма «Angry Birds». Премьера в российских кинотеатрах намечена на 15 августа. Предлагаем с нравственной и воспитательной точки зрения оценить контент очередного продукта западной анимации, который вскоре увидят тысячи маленьких соотечественников.

Коротко о ценностях, которые продвигает мультфильм: Центральная сюжетная линия на примере главных героев показывает значимость и эффективность работы в дружной сильной команде, а также учит понимать товарищей и отказываться от собственного эгоизма для достижения общих целей. Финал мультика особенно запоминается положительным образом воссоединившейся семьи и дружбы между бывшими противниками. Однако общая дурашливая атмосфера, постоянное педалирование туалетной темы, насмешки над падениями и страданиями окружающих, искажение социальных ролей в отношениях между мужчиной и женщиной сводят на нет положительный потенциал мультфильма.

Подробная рецензия:

Когда смотришь западные мультфильмы, часто складывается впечатление, что их создатели находятся в определённых рамках, обязывающих их, что называется, «угождать и нашим, и вашим». Такое ощущение возникает из-за явного противоречия, при котором в одном и том же сюжете оказываются смешаны абсолютно разные смысловые посылы зрителю – как ярко положительные, так и однозначно отрицательные.

Во втором полнометражном мультфильме про злых птичек эта тенденция проявилась особенно наглядно. Главный герой Ред в начале истории показан неуверенным в себе, боящимся одиночества и потому склонным к позёрству. Он цепляется за свою роль защитника Острова Птиц, даже когда в ней уже нет необходимости, и своим же эгоизмом провоцирует дальнейшую вражду со свиньями. Но по ходу сюжета события подталкивают его к тому, чтобы осознать свою внутреннюю несостоятельность и измениться. Вместе с его преображением исчезает и необходимость в былом показном геройстве.

Другой положительный посыл раскрывается через образ командной работы. Оказавшись перед лицом общей угрозы, свиньям и птицам приходиться забыть про мелкие дрязги и объединиться для спасения своих островов. И если в начале каждый из участников команды героев старается тянуть одеяло на свою сторону, то к финалу они уже готовы передать все лавры победителей друг другу, так как осознают, что пришли к успеху только благодаря совместным усилиям. Общий положительный настрой дополняет образ воссоединившейся семьи орлов и исправление злодея.

Посмотрев мультфильм до конца и увидев радостную итоговую сцену, большинство зрителей, конечно, выйдут из кинозала с приятными эмоциями и в приподнятом настроении. Вот только сладкое послевкусие ещё не означает, что пища, пусть и информационная, была полезна. Быть может, в неё просто добавили много «сахара», а остальные ингредиенты имеют совсем другой вкус, или могут оказаться вовсе несъедобны.

Что завёрнуто в «сладкую оболочку»

На самом деле, столько же, сколько в «Angry Birds 2 в кино» положительных посылов, такое же количество и отрицательных. Но они больше относятся не к основной сюжетной линии, а ко всей фоновой составляющей произведения – речь о тех многочисленных деталях, из которых формируется общая атмосфера происходящего. Ведь сам сюжет можно уместить в 20-30 минут экранного времени, а на что потрачен ещё дополнительный час?

Во-первых, это юмор – глупый, низменный, а местами даже злой. В мультфильме постоянно кто-то падает, ударяется, оказывается незаслуженно обиженным или оскорблённым. Например, есть образ замороженной собачки, которая весь мультфильм проводит вмерзшей в кусок льда, но зритель видит её двигающиеся глаза и мимику. Она постоянно пытается выбраться из своей ловушки, добраться до еды или пообщаться со своим другом – морским котиком. Но раз за разом происходит какая-то обидная случайность, из-за которой её стремления не реализуются. И показано это с юмором – то есть зрителей, и в первую очередь детей, приучают смеяться над страданиями несчастного животного. Зачем? Разве привитие бесчувственности и хладнокровия полезно в воспитательном плане?

И это только один пример, а таких эпизодов в мультфильме десятки: свин сильно обжигается, прислонившись к раскалённой трубе, и с экрана звучит фраза про «запах бекона». Птица-инженер, плохо слушавшаяся хозяйку третьего острова и по совместительству главную злодейку Зету, оказывается заточённой в камере пыток. Каждый раз, когда надо простимулировать других подчинённых, Зета рассказывает о том, какие мучения приходится переносить провинившемуся инженеру. Но опять же, процесс пыток зрителю показан с юмором, также как и бесконечные падения и шлепки всех персонажей.

Особое омерзение вызывает регулярное обращение к туалетной тематике, связанной с выделениями, плевками, акцентом на пятой точке и прочим. Вот герои обмазываются какой-то зелёной слизью, после чего её создатель объявляет, что эта специальная термоустойчивая жидкость сделана из соплей свиней.

Нам демонстрируют закономерные гримасы отвращения, но одна из птичек при этом начинает языком пробовать эти сопли на вкус. Зачем это показывают в кино? Чтобы дети также пробовали сопли на вкус? Или чтобы привыкали ко всяким мерзостям?

Одна из длительных сцен происходит в мужском туалете, где герои пытаются украсть у охранника ключ. Сам охранник в этот момент опорожняется, и пару минут мы слышим непрерывный звук льющейся мочи. Опять видим кривляния героев, вынужденных «работать» в такой деликатной обстановке. Но они не теряются и начинают подручными средствами тоже изображать струю мочи. В других эпизодах нам показывают свиней в стрингах и каких-то обтягивающих женских купальниках, а 25-ым кадром пару раз даже мелькает, как мужские персонажи красят ресницы или делают себе макияж.

Надо как-то отвлечь стражу – отлично, давайте перенесём всех героев в бар и устроим танцы с кружками пива. А финальную сцену сопроводим бокалами, коктейлями и стреляющими бутылками шампанского, на которых написано «Сидр». Для полного комплекта главный злодей пусть мечтает о райском месте, где он сможет наслаждаться коктейлем «Маргарита». Разве такое погружение в алкогольную тему необходимо в мультфильме? Или герои детского произведения не могут с тем же успехом пить чай, сок, компот, лимонад?

Но больше всего добивает абсурдность всего происходящего. Конечно, мультфильм не обязан быть реалистичным, соблюдать законы физики и тому подобное. Но всё же в действиях персонажей должна быть хоть какая-то логика. Например, можно показывать интересные технические решения, неожиданные, но правдоподобные идеи, уникальные природные явления и так далее. Вместо этого в действиях персонажей постоянно царит полнейший идиотизм. Они совершают глупости, которые неведомым образом ведут их к «успеху». Пернатые вместо того, чтобы летать при помощи крыльев, перемещаются с помощью рогаток, выстреливая сами собой. Пара птичек Ред и Сильвер залазят в ледяной шар, перед тем как в него должны налить раскалённую лаву, и им приходится срочно спасаться от раскалённой субстанции. Морской котик проявляет романтические чувства к вмёрзшей в лёд собаке. Стая орлов мучается на ледяном острове (моется льдинками, грызёт замороженную пищу, плавает в замёрзших бассейнах) и даже не пытается перелететь на соседние земли, в которых прекрасные условия жизни.

Общую атмосферу нелепости дополняют кислотные цвета, постоянные гримасы персонажей и сцены истерик. А лица отдельных героев вообще похожи на образы душевнобольных: огромные выпученные глаза, высунутые языки, торчащие зубы, обвисшие веки. По меньшей мере, это не эстетично, такие образы будут способствовать развитию у ребёнка неправильных представлений о красоте.

В современных трендах показаны и отношения между персонажами мужского и женского пола. Зрителю демонстрируют развитие романтических историй двух пар пернатых, и в каждой из них мужчины изображены более слабыми и даже глупыми персонажами. Женщины же представлены волевыми, сильными и более инициативными. В жизни, конечно, бывает всякое, но последнее время именно такая негармоничная модель повторяется в большинстве киноновинок, что свидетельствует о продвижении определённого шаблона взаимоотношения полов.

Когда проводишь детальный разбор содержания мультфильма, оценивая не только центральную сюжетную линию, но и те фоновые эпизоды и образы, которые повторяются за полтора часа десятки раз (поэтому они и запоминаются лучше всего), то от хорошего эмоционального послевкусия не остаётся и следа. Понимаешь, что детям в очередной раз подсунули отравленную «информационную конфету». Но ведь не все взрослые задумываются о подобных «деталях», а дети, в силу возрастных особенностей развития, тем более не склонны к критическому анализу. Это значит, что всё написанное в этой рецензии останется неотфильтрованным в памяти большинства зрителей, запишется где-то глубоко на подкорку вместе с этими положительными эмоциями, вызванными смехом и Хэппи-эндом. И потом будет оказывать негативное влияние на дальнейшее формирование и развитие личности.

Регулярный просмотр фильмов, в которых наряду с трансляцией положительных примеров и правильной морали персонажи систематически демонстрируют вредоносные модели поведения, оказывает негативное влияние на формирование и развитие личности. Поэтому так важно доносить до окружающих, и в особенности до родительской общественности, объективный критический взгляд на современную мультипликацию, анализируя те киноновинки, которые идут в широком прокате и рекламируются по телевидению.

Источник: Сайт КиноЦензор

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Каждый родитель знает, как сильно дети любят смотреть мультфильмы. Иногда они готовы проводить за этим занятием даже несколько часов подряд. Но в отличие от детей взрослые понимают, что далеко не все развлечения полезны, и поэтому стараются ограничивать свои чада от длительного сидения перед экранами.

Источник: https://whatisgood.ru/tv/cartoons/angry-birds-2-v-kino/