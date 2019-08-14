Как разваливали КГБ СССР
18:42. 14 августа 2019 Просмотров - 130 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
25 сентября 1991 года Горбачев поручил Бакатину разорвать межреспубликанские связи Комитета госбезопасности СССР
В США и Великобритании имя Вадима БАКАТИНА сегодня знает гораздо больше людей, чем в России. Для Запада он – герой, сумевший в кратчайшие сроки уничтожить КГБ. То есть выполнить задачу, поставленную президентом СССР Михаилом ГОРБАЧЕВЫМ, без решения которой расчленить Советский Союз в декабре 91-го никаким ельциным, кравчукам и шушкевичам было невозможно. Сам исполнитель после выхода на пенсию в 1993 году вдруг оказался среди руководителей частной британско-швейцарской компании, которая по сей день совершает миллиардные сделки на постсоветской территории.
Вадим БАКАТИН свою миссию в КГБ назвал забой скота. Выполнив е, вместе с семьй до 1995 года он жил в штате Алабама на первом этаже двухэтажного коттеджа разведчика-предателя Олега КАЛУГИНА
Первый секретарь Кемеровского обкома КПСС Вадим Бакатин с приходом к власти Михаила Горбачева совершил головокружительную карьеру. От инструктора ЦК КПСС по строительству в 1985 году до министра внутренних дел СССР в 88-м! Говорят, в эти годы Вадим Викторович часто жаловался, сколь тяжело ему жилось при советской власти: и дед был репрессирован, и расшаркиваться приходилось перед партийными чинами. Помалкивал лишь о том, как же ему удалось пробраться в высший эшелон этой «ужасной» власти и усыпить бдительность органов безопасности. За былую беспечность сотрудники КГБ расплатились по полной.
Идеальный чистильщик
- Я ведь и в МВД, и в КГБ попал случайно, – расскажет позже Бакатин. – Партия сказала: «Надо усилить МВД». Я ответил: «Есть!» С КГБ еще более неожиданно получилось. Август 91-го, путч. Крючков арестован, руководство комитетом поручено Шебаршину. На Горбачева начинают нападать Ельцин, Назарбаев, Кравчук: «Мы ему (начальнику разведки Леониду Шебаршину. – Е. К.) не верим».
22 августа 1991 года после ареста всех членов ГКЧП по Би-би-си генерал-иуда Олег Калугин, который сдал американским спецслужбам советских агентов, работавших в США, вещает: «КГБ выступил в роли главного организатора антиконституционного заговора. Я бы сейчас на месте президента не только расформировал комитет, а подверг аресту его руководителей».
В ночь с 22 на 23 августа под улюлюканье пьяной толпы автокраны сбрасывают с пьедестала памятник Дзержинскому. Утром глава МВД Бакатин, допустивший этот произвол, получает должность председателя КГБ. Чем же генерал-лейтенант милиции заслужил такое доверие демократов?
Оперативному составу МВД, до прихода Бакатина исправно ловившему воров, убийц и насильников, новый начальник запомнился немыслимой акцией, объяснить которую офицеры милиции не могли. Новый босс сразу затребовал дела платной агентуры, которая внедрялась в криминальный мир, в том числе и в тюрьмы, и использовалась в разработке криминальных авторитетов. И одним махом уволил без выходного пособия почти 90 процентов агентов. Годы риска, утрата здоровья не учитывались им даже при начислении пенсии, так как не заносились в трудовые книжки. Генералитет МВД прозвал Бакатина чистильщиком.
Десятки сериалов, один из недавних – «Последняя встреча», рассказывают об искалеченных судьбах этих людей из спецслужб. Многие из них были настоящими героями, которых Родина предала одним росчерком пера Бакатина. Зато появились слово «рэкет» и банды «качков», вооруженных немыслимым прежде количеством стволов. молниеносного разрушения отлаженной системы внутренней безопасности страны была видна немногим. Лишь в 1990 году Бакатина раскусил полковник Виктор Алкснис, депутат Верховного Совета Латвийской ССР, создавший депутатскую группу «Союз» Съезда народных депутатов СССР.
Тем летом москвичи и гости столицы нередко видели у памятника Пушкину людей с плакатами, которые отчаянно кричали о каком-то геноциде армянского народа со стороны азербайджанцев и обвиняли МВД России в помощи их преследователям оружием. Прохожие, уже привыкшие к различным митингам, шли мимо, не желая верить своим ушам: газеты тогда еще не писали о начавшейся карабахской войне. А глава МВД Бакатин подчеркивал в своих выступлениях, что милиция «не стремится заниматься политикой и не желает принимать участия в конфликтах между республиками и центром». Так что «армянским наветам» на милицию просто не верили. К тому же в разгар попрания прав русских в республиках Балтии, объявивших о независимости, Бакатин в отличие от Горбачева умудрялся находить общий язык с коллегами: заключил договор с МВД Эстонии и вел переговоры с МВД Латвии.
Ноябрьское выступление на сессии ВС СССР полковника Алксниса, члена Комитета защиты Конституции и прав граждан СССР и Латвийской ССР, для многих прозвучало как гром среди ясного неба. Депутат потребовал отставки министра внутренних дел Бакатина за передачу вооружений незаконным националистическим формированиям в ряде союзных республик. 2 декабря Горбачев снял Бакатина с должности министра внутренних дел. Это был хитрый ход.
Баба Катя пошла вразнос
Милицейский генералитет понимал, что Бакатин – лишь исполнитель воли президента СССР, и списывал уничтожение милицейской агентуры и стремительный рост преступности в стране на перестройку. Но теперь речь шла уже не о дилетантских новых веяниях, а о развале страны и сознательной помощи главы МВД в этом грязном антинародном деле. Горбачев испугался реакции силовиков и депутатов-«державников», но уже в марте 1991 года на радость либералам назначил своего любимца членом Совета безопасности при президенте СССР, поручив ему заниматься вопросами внутренней политики.
Застрелившийся Вениамин МАКСЕНКОВ
В июне на выборах Президента РСФСР Бакатин еще раз доказал верность Горбачеву – выдвинул свою кандидатуру, чтобы оттянуть голоса у Ельцина. Набрал лишь три процента, однако после поражения путчистов и «самоубийства» Пуго, который сменил Бакатина на посту главы МВД, и Горбачеву, и Ельцину стало ясно: лучшего кандидата для развала союзного КГБ не найти.
В своей книге «Избавление от КГБ» Бакатин так обозначил свою задачу: «Я вынужден был не просто начать забой скота – его истребление…» Самым частым словом в его речах стало «чекизм». Сами же чекисты по традиции спецслужб дали Бакатину, пожелавшему поменять свой кабинет с окнами во внутренний двор на апартаменты с видом на улицу, что было ущербно как с точки зрения его личной безопасности, так и возможности несанкционированного съема информации обо всем сказанном в его кабинете, кличку Баба Катя.
25 сентября 1991 года Горбачев поручил Бакатину сформировать координационный (!) межреспубликанский (!) КГБ, то есть разрубить республиканские связи единого Комитета госбезопасности СССР, раздробить его на самостоятельные республиканские конторы и заняться отслеживанием их новых связей. И хотя официально Межреспубликанская служба безопасности (МСБ), прозванная чекистами мотострелковым батальоном, была создана только в ноябре 1991 года и просуществовала чуть больше двух месяцев, дело было сделано. Ведомство, выявлявшее предателей Родины, которой присягали его сотрудники, теперь обслуживало самих предателей.
7 – 8 декабря в Беловежской Пуще три властолюбивых карьериста Ельцин, Кравчук и Шушкевич вопреки народной воле подписали соглашение, результатом которого стали ликвидация СССР и создание СНГ.
За это время глава МСБ успел заключить договор с фирмой «Интурсервис» на платные – по $30 – экскурсии иностранных туристов по зданию КГБ, подписал распоряжение, предписывающее все приказы по КГБ СССР публиковать в печати. Передал американским спецслужбам через посла Роберта Страусса секретную документацию о прослушивающих устройствах, тайно размещенных в новом здании посольства США в Москве, причем даже не требуя ответной любезности от коллег за океаном, как положено по шпионской традиции.
Чекисты горько шутили, мол, ЦРУ сейчас в панике: Бакатин лишает его сотрудников последнего куска хлеба – все приносит на блюдечке. Не успел стихнуть так называемый скандал о жучках, Бакатин подарил питерской демократке Курковой телеоборудование КГБ на сумму $300 000.
Операция «Навет»
Тем временем в Чечне начинают воровать людей, Дудаев еще говорит о дружбе, но националисты уже провоцируют вооруженные конфликты. Однако не начавшаяся пока война на Кавказе Бакатина не интересует. «Чистильщик» МВД взял курс на массовую дискредитацию сотрудников органов госбезопасности. В КГБ хлынули «белые голуби» – анонимки, которые якобы советские граждане писали Горбачеву, жалуясь на произвол чекистов. Со временем установят, что операцию «Навет» разработали в ЦРУ, чтобы убрать самых опытных и верных офицеров «руками народа». При этом члены комиссий в упор не замечали, что сотни тысяч анонимок поступали только из Москвы. Причем подавляющая их часть была исполнена самым странным для обычных людей способом: работая в перчатках, «простые москвичи» вырезали в газетах нужные слова, буквы, знаки, мазали их клеем и складывали текст.
Многие опытные сотрудники были уволены, другие ушли сами, не в силах мириться с тем, что «реформаторские» комиссии, в которые включали провокаторов типа попа-расстриги Глеба Якунина, ставили на ключевые должности своих людей. А затем с их помощью пытались уничтожить в архивах Лубянки компромат на самих себя или своих знакомых. Ибо знали, что компромат зачастую свидетельствовал не об их «героической» борьбе с советской властью, а о доносительстве на товарищей, грязных наклонностях и аморальных поступках. Огласка этих сведений могла как минимум опозорить этих «демократов», а то и подвести под суд.
Честные офицеры остались честными и нищими, ряд уважаемых профи, таких как начальник 9-го управления генерал Вениамин Максенков и лучший аналитик среди наших разведчиков в Европе Василий Моргачев, застрелились. Другие же подсуетились и нанялись обеспечивать безопасность будущих олигархов или взялись их консультировать. Так, глава 5-го управления, следивший за диссидентами, Филипп Бобков служил медиа-магнату Гусинскому, генерал-майор КГБ Алексей Кондауров – Ходорковскому. Сам же Бакатин сначала радел о Смоленском – главе банка «Столичный», который позже лишит своих накоплений сотни тысяч россиян. А затем позаботился о себе, став членом консультационного совета британско-швейцарской инвестиционной компании «Capital Vostok», которая сейчас вкладывает деньги в создание в черноморском регионе сети четырех- и пятизвездных отелей и офисов класса «A», в том числе в Грузии. Оказывает услуги Бакатин и мощной «Baring Vostok Capital Partners», которая инвестирует в нефтегазовую отрасль в России и СНГ, финансовый ceктоp, а также в телекомпании, активно влияя на политику.
Яблоко от яблони
46-летний Дмитрий Бакатин, сын Вадима Бакатина, – преуспевающий бизнесмен. В 30 лет он стал управляющим директором компании «Ренессанс Капитал» и заместителем председателя правления АКБ «Международный финансовый клуб».
Бизнесмен Дмитрий Вадимович БАКАТИН
В 2001 – 2003 годах – первый заместитель генерального директора «Газпром-Медиа». Затем – один из учредителей группы «Спутник» гражданина США Бориса Йордана и по сей день ее управляющий директор. Член исполкома Российско-американского совета делового сотрудничества, вице-президент благотворительного Фонда содействия кадетским корпусам им. Алексея Йордана. Награжден орденом Святого Даниила Русской православной церкви. Подарил Вадиму Бакатину двоих внуков.
Елена Кременцова
http://zavtra.ru/blogs/krementcova_elena_sssr_razvalili_troe_a_kgb_-_odin – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5205305.html