Тайный рапорт Жукова. Как Красная Армия освободила Польшу от фашистов

«За 17 дней наступательных боёв войсками фронта пройдено до 400 километров. Вся западная часть Польши очищена от противника, а польское население, пять с половиной лет угнетавшееся немцами, освобождено».

На заседании рабочей группы Российского исторического общества, прошедшем в МИА «Россия сегодня», был впервые представлен исторический документ об освобождении Польши от гитлеровцев. Речь идет о рапорте командующего 1-го Белорусского фронта Георгия Жукова Государственному комитету обороны от 29 января 1945 года.

«Польское население, угнетавшееся немцами, — освобождено»

Изначально рапорт был адресован лично Сталину, однако затем на документе была сделана пометка: «Государственному комитету обороны. Товарищам Маленкову, Булганину, Берия, Микояну».

«Ваш приказ — мощным ударом разгромить противостоящую войскам фронта группировку противника и стремительно выйти к линии польско-германской границы — ВЫПОЛНЕН, — говорится в документе, — За 17 дней наступательных боёв войсками фронта пройдено до 400 километров. Вся западная часть Польши в полосе 1-го Белорусского фронта очищена от противника, а польское население, пять с половиной лет угнетавшееся немцами, — освобождено. Стремительное продвижение войск воспрепятствовало гитлеровцам разрушить города и промышленные предприятия, железные и шоссейные дороги, не дало возможности угнать и истребить польское население, вывезти скот и продовольствие».

«Город мертв»: кто виноват в трагедии Варшавы?

Вместе с тем, Жуков отмечает, что столица Польши Варшава превращена гитлеровцами в руины.

«Фашистские варвары уничтожили столицу Польши — Варшаву, с жестокостью изощренных садистов гитлеровцы разрушили квартал за кварталом. Спровоцированное лондонским, польским эмигрантским правительством и руководством армии Краевой в августе-сентябре 1944 года восстание в Варшаве завершило разрушение города, — цитирует документ РИА Новости, — Десятки тысяч жителей уничтожены, остальные были изгнаны. Город мертв».

Рапорт Георгия Жукова касается Висло-Одерской наступательной операции, одного из самых масштабных наступлений советских войск во время Великой Отечественной войны.

На рубеж реки Висла советские войска вышли в начале августа 1944 года. В этот момент командование Армии Крайовой, подчинявшееся правительству Польши в изгнании, подняло восстание в Варшаве, запросив поддержки извне от советских сил. Замысел руководителей восстания заключался в том, чтобы восстановить польскую власть в столице до вступления в нее частей Красной Армии. Когда восстание потерпело крах, вожди Армии Крайовой обвинили советское руководство и лично Сталина в сознательном бездействии. Такой позиции придерживаются и современные польские историки.

Между тем, как уже говорилось, советские войска к такому развитию событий просто не были готовы.

Сталин не стал жертвовать людьми

Подразделения, выходившие к окрестностям Варшавы, находились в наступлении с 23 июня 1944 года, преодолев за этот время около 500 километров. Это более чем вдвое превысило темпы, запланированные командованием. Подобный успех породил и проблемы, в первую очередь растянутость коммуникаций, отрыв тыловых служб от фронтовых подразделений. Проблемы были не только с подвозом боеприпасов и продовольствия, но и с авиационной поддержкой, поскольку ВВС просто не успевали перебазироваться на новые аэродромы.

Измотанные части нуждались в отдыхе и подкреплениях. Количество исправных, готовых к бою машин в танковых частях до 30% штатного расписания, а число активных штыков в пехоте сократилось в отдельных подразделениях до четверти от списочного состава.

При этом на берегу Вислы советским частям пришлось столкнуться с мощной и боеспособной группировкой противника, из-за чего потери Красной Армии стали стремительно расти.

Общие потери 1-го Белорусского фронта убитыми, ранеными и пропавшими без вести за период с начала августа по середину сентября 1944 года превысили 166 тысяч человек. Потери 1-го Украинского фронта только в августе 1944 года превысили 122 тысячи человек.

Продолжать в этих условиях наступление означало бы бессмысленно губить солдат. Поэтому приказ Ставки гласил: перейти к обороне. Если кто-то считает, что Сталин и советские маршалы должны были продолжать рваться в Варшаву, не считаясь с потерями, чтобы понравиться западным историкам XXI века, то обращаться такому человеку следует не в библиотеку и социальные сети, а к врачу.

«В дальнейшем развивать наступление в общем направлении на Познань»

В течение осени и начала зимы 1944 года советская группировка на Висле накапливала силы для нового удара. 28 ноября 1944 года Ставка Верховного Главнокомандования издала директиву командующему 1-го Белорусского фронта на разгром варшавско-радомской группировки противника, в которой говорилось: «1. Подготовить и провести наступательную операцию с ближайшей задачей разгромить варшавско-радомскую группировку противника и не позднее 11-12-го дня наступления овладеть рубежом Петрувек, Жихлин, Лодзь. В дальнейшем развивать наступление в общем направлении на Познань. 2. Главный удар силами четырех общевойсковых армий, двух танковых армий, одного кавкорпуса нанести с плацдарма на р. Пилица в общем направлении на Бялобжеги, Скерневице, Кутно. Частью сил, не менее одной общевойсковой армии и одного или двух тк, наступать в северо-западном направлении с целью свернуть оборону противника перед правым крылом фронта и при содействии 2-го Белорусского фронта разбить варшавскую группировку противника и овладеть Варшавой».

Операция по овладению Варшавой стала частью масштабной Висло-Одерской операции, осуществлявшейся силами 1-го Белорусского фронта под командованием Георгия Жукова и 1-го Украинского фронта под командованием Ивана Конева. Всего в составе двух фронтов советских войск имелось 16 армий (134 дивизии), четыре танковые и две воздушные армии, пять отдельных танковых и один механизированный корпус, три кавалерийских корпуса, четыре артиллерийских корпуса прорыва, другие соединения и части различных родов войск. Они насчитывали более 2,2 млн человек, 36 436 орудий и минометов, 7049 танков и самоходных артиллерийских установок, 4772 самолета.

Противостояла двум советским фронтам немецкая группа армий «А» которая объединяла 9-ю и 4-ю танковую армии, а также главные силы 17-й армии. В них имелось 30 дивизий, 2 бригады и 50 отдельных батальонов — всего до 560 тыс. солдат и офицеров, около 5 тыс. орудий и минометов, 1220 танков и штурмовых орудий. Их действия поддерживали 630 боевых самолетов 6-го воздушного флота. Уже после начала советского наступления за счет сил, противостоявших войскам союзников, численность группы армий «А» была доведена до 800 тысяч человек.

Когда 500 сильнее 10 000

Немцы опирались на семь оборонительных рубежей, эшелонированных на 300–500 км. Первый — Вислинский оборонительный рубеж — состоял из четырёх полос общей глубиной от 30 до 70 км.

Наступление советских войск начали части 1-го Украинского фронта, нанесшие удар 12 января 1945 года с Сандомирского плацдарма. 14 января с Магнушевского и Пулавского плацдармов перешли в наступление части 1-го Белорусского фронта.

Уже 16 января 1945 года командующий группой «А» генерал-полковник Йозеф Гарпе доложил в Берлин, что удержать Варшаву не удастся. В ночь на 17 января в столицу ворвались подразделения 1-й армии Войска Польского. В ударе по группировке противника в районе Варшавы участвовали также и 47-я армия генерала Перхоровича и армия генерала Белова. К полудню польская столица была очищена от гитлеровцев. Освободители увидели пепел и руины в снегу. Из 1 300 000 жителей довоенной Варшавы в городе оставались лишь 162 тысячи человек.

События развивались стремительно. Танковый батальон гвардии майора Семена Хохрякова при поддержке десанта мотострелков майора Николая Горюшкинапрорвался к польскому городу Ченстохова. Около 500 советских бойцов штурмом взяли город, обороняемый 10-тысячной группировкой противника, и открыли путь основным силам на территорию гитлеровской Германии.

От плацдармов на Висле до плацдармов на Одере

17 января командующий группой армий «А» Йозеф Гарпе и командующий 9-й армией вермахта генерал Смило фон Лютвиц были сняты со своих должностей. Но это уже был жест отчаяния — к 18 января главные силы группы армий «А» были разгромлены, оборона противника прорвана на 500-километровом фронте на глубину 100–150 км. 18 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта вошли в город Краков, который удалось спасти от разрушения. 19 января передовые части 3-й гвардейской танковой, 5-й гвардейской и 52-й армий 1-го Украинского фронта, преследуя противника, вступили на территорию Германии в Верхней Силезии.

Срочная переброска немцами сил с западного фронта не помогла. К 25 января армии 1-го Белорусского фронта преодолели вартовский и познанский оборонительные рубежи и окружили 60-тысячный гарнизон противника в крепости Познань. Крепость будет взята штурмом в феврале 1945 года. Уже 22 января первые советские подразделения вышли на рубеж реки Одер. К 3 февраля на западном берегу Одера были захвачены плацдармы в районах Штейнау, Бреслау, Оппельна и Кюстрина, которые будут использованы в решающем наступлении на Берлин.

«Европа не знала ничего подобного со времени гибели Римской империи»

В ходе Висло-Одерской операции было полностью разгромлено 35 дивизий противника, ещё 25 потеряли от 50 до 70% личного состава. Убитыми и ранеными гитлеровцы потеряли около 479 тысяч человек, ещё 150 тысяч попали в плен.

Немецкий генерал Фридрих фон Меллентин в своих воспоминаниях писал: «Русское наступление за Вислой развивалось с невиданной силой и стремительностью. Невозможно описать всего, что произошло между Вислой и Одером в первые месяцы 1945 года. Европа не знала ничего подобного со времени гибели Римской империи».

Советские потери несопоставимы с немецкими, но все же цена успеха была высока. В ходе Висло Одерской операции погибли и пропали без вести более 43 000 советских солдат и офицеров, почти 150 тысяч получили ранения.

В 1953 году поэт Евгений Винокуров написал стихотворение «Москвичи», посвященное солдатам, павшим в боях за освобождение Польши. Его строки известны всем:

В полях за Вислой сонной

Лежат в земле сырой

Сережка с Малой Бронной

И Витька с Моховой…

Источник: https://nstarikov.ru/club/107573