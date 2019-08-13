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Социально-экономические достижения Китая за 70 лет

14:47. 13 августа 2019 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:


Официальная китайская статистика на тему достижений социализма с китайской спецификой, который под руководством КПК позволил отсталой аграрной стране стать ведущей индустриальной державой мира и по ряду показателей, первой экономикой мира.
Но в последние годы все больше внимания уделяется не только показателям промышленного производства и финансового сектора, но и росту благосостояния граждан.

Государственное статистическое управление КНР сегодня опубликовало очередной доклад о достижениях социально-экономического развития за 70 лет после образования Нового Китая. Согласно докладу, в 1949 году среднедушевые располагаемые доходы китайского населения составляли лишь 49,7 юаня, тогда как в 2018 году достигли 28228 юаней. Номинально они увеличились в 566,6 раза, а с вычетом ценового фактора — в 59,2 раза, реальный среднегодовой рост составил 6,1 проц.
На протяжении 70 лет с момента образования Нового Китая доходы городских и сельских жителей росли быстрыми темпами, уровень потребления заметно повышался. Согласно докладу, в 1956 году среднедушевые потребительские расходы китайского населения составляли только 88,2 юаня, тогда как в 2018 году достигли 19853 юаней. Номинально они увеличились в 224,1 раза, с вычетом ценового фактора — в 28,5 раза, реальный среднегодовой рост составил 5,6 проц.

https://smart-lab.ru/blog/555681.php – цинк

Стоит отметить, что в последние годы при Си Цзиньпине взят курс на рост потребления и доходов населения, а также сокращения бедности, что закреплено в руководящих документах КПК в числе главных стратегических задач, наравне с проектами вроде "Один пояс – один путь".
Экономическая война против Китая, поддержка уйгурского сепаратизма, поддержка протестов в Гонконге или же розжиг в странах, через который должен пройти "новый шелковый путь", являются американскими инструментами борьбы с результатами экономической политики КПК, которая напрямую угрожает глобальному лидерству США.

И еще на тему Китая.
Китайцы фактически скопировали "роботособаку" из лаборатории Бостон Дайнамикс и вместо различных индивидуальных тестов, сразу приступили к испытаниям целого робото-коллектива.
Называется конкурент американского "песика" – "Laikago"



Плюс забавная обложка китайской книги https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.215.cd4fbc149sI792&id=594265279949&ns=1&abbucket=11 посвященной великим сражениям.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5202323.html

Метки: Китай, кнр, социализм, экономика

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