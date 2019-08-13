Путин, Крым, Трамп и СССР, Курбан-байрам против майдана
Концептуальные итоги недели. Сорок второй выпуск
Концептуальные итоги недели. Сорок второй выпуск
- Президент России Владимир Путин посетил байкерский фестиваль в Крыму.
- Президент США Дональд Трамп высказал свою версию причины ослабления России.
- Золотовалютные запасы России снова выросли и по общему объему достигнут четвертого места в мире.
- Новости культуры.
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-krym-tramp-i-sssr-kurban-bayram-protiv-maydana