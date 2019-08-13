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Путин, Крым, Трамп и СССР, Курбан-байрам против майдана

13:45. 13 августа 2019 Просмотров - 54 Нет комментариев Опубликовал:

Концептуальные итоги недели. Сорок второй выпуск

Концептуальные итоги недели. Сорок второй выпуск 

- Президент России Владимир Путин посетил байкерский фестиваль в Крыму. 

- Президент США Дональд Трамп высказал свою версию причины ослабления России.

- Золотовалютные запасы России снова выросли и по общему объему достигнут четвертого места в мире.

- Новости культуры.

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Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-krym-tramp-i-sssr-kurban-bayram-protiv-maydana

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