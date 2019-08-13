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Почему американцы практически не празднуют юбилей „высадки” на Луну?

08:42. 13 августа 2019 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

США вообще любит праздники. Вон, «День независимости» – празднуют с большим размахом каждый год, регулярно. Юбилей же! Какой-то там «День благодарения», даже «Национальный день хот-дога в США» – есть такое. 18 июля празднуется, можете сами проверить )) Ну, чужой монастырь – свои законы, это их дело.


Но тут подоспело время для Америки отметить вообще колоссальный юбилей! Юбилей, который должен был весь мир лишний раз ткнуть носом в превосходство США! «Пятьдесят лет назад американские астронавты первыми высадились на Луну!» Это вам не шуточки, такой повод. Это нельзя пропустить. Тут и приоритет, тут и внутренняя политика, и международная политика, и актуальная тема – космические полеты.

Все должно быть с размахом, на весь мир!


И действительно, подготовка к празднику велась задолго. За полгода в прессу вбрасывались дешевые фейки и с успехом разоблачались (я об этом писал). И в нашей стране, а конкретно в российском интернете, подготовка к празднику тоже велась. Кроме, весьма вероятно, проплаченных «разоблачителей», многими подготовка велась абсолютно добровольно.

Люди, верящие на слово, что американские астронавты действительно высаживались на Луну, готовилась к празднованию этого юбилея. И даже заранее ехидно поздравляли людей, имеющих критическое мышление и право сомневаться – поздравляли с наступлением этого праздника. Не вру, честно! Только вчера наткнулся на такую статью! Не буду ее показывать, не люблю кого-то ругать, но не вру!

Готовились для публикации победные картинки, всякие там поздравлялки писались заранее. Грандиозный же юбилей, такую тему никак нельзя пропустить! «50 лет назад, в этот день, американец впервые ступил на поверхность Луны» и все такое. Наверняка готовились и прямые трансляции этого грандиозного празднества из США. Ну, мол, покажите, как вы там это празднуете! А мы тут, болезные, хоть чутка порадуемся за вас, запивая черствый хлеб водопроводной водой. Хоть посмотрим, какие США великие, хоть чуть-чуть приобщимся к вам!!


Честно говоря, я не знаю точную дату. Ну, когда-то вроде летом он должен был случиться, вроде уже прошел, да? Я не знаю точного числа, так как не напрягаюсь запоминать даты выходов американских фильмов.


И вот этот великий день, когда, не буду спорить, «США действительно что-то отчебучили», который без сомнения, войдет в историю, хотя и непонятно как что именно – наконец настал. Сторонники успеха американских лунных миссий, как я понимаю, с утра бросились к телевизорам и Ютубу, чтобы посмотреть прямые трансляции грандиозного юбилея. Можно сказать, космического масштаба юбилея в этой стране, где обожают шумно праздновать юбилеи. Ииииииии… И…

И ничего! Что-то пошло не так, как ожидалось.

Этот великий день, который войдет в историю, только непонятно как – в США «почему-то» не стали праздновать и отмечать на весь мир. Как-то он прошел скромно и незаметно. Застенчиво, я бы сказал ))) Смущенно потупив глазки и скромно шоркая ножкой. Стараясь лишний раз не напоминать о себе.



Кой черт?? Это когда США стеснялись напомнить миру о своем величии? С каких пор вдруг американцы стали такими застенчивыми и скромными? Что случилось-то? Почему не было грандиозного праздника?

Праздновали этот день, по-моему, только в узких онлайн кругах (ну не пропадать же заготовленным заранее победным картинкам), да и то как-то озадаченно, без поддержки и без энтузиазма. С откровенным недоумением по поводу отсутствия всепланетного и конкретно американского гуляния.

Ни победных шествий с надувными космонавтами и миккимаусами по Вашингтону, ни многочасовых трансляций напрямую с Луны, ни всяких правительственных выступлений и поздравлений…



«Маленький день для человека, но большой день для всего человечества» в этот раз как-то не состоялся )) Скажу прямо: США не только постарались «замолчать» этот юбилей и не привлекать к нему внимания от греха подальше, но и откровенно кинули своих сторонников. Ну это для них привычно, не впервой.

Спасибо комментатору, когда-то приславшему эту гифку ))


Спасибо комментатору, когда-то приславшему эту гифку ))


Кстати, я подозреваю, где-то в узких кругах этот день все-таки шумно отмечался. Например, в съемочных павильонах Голливуда )) Еще бы, 50 лет назад всех так нае.. эээ.. ну короче, все это так успешно отснять. Великий день! Думаю, когда-то и все человечество тоже будет отмечать эту дату. Скажем, как «День всепланетного Голливуда» )))

Постскриптум.
Уважаемые комментаторы! Напоминаю для этой горячей темы, что иметь мнение и высказывать его – имеет право любой. Но использующие обсценную лексику и прямые оскорбления – будут удаляться и баниться. Давайте будем культурными и вежливыми!
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Текст: авторский. Фото и рисунки: из открытых источников в интернете.
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Невероятная Планета


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4604747.html

Метки: NASA, американцы, ложь, луна, США, фальсификация

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