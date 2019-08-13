О повышении уровня радиации в Архангельской области
11:43. 13 августа 2019 Просмотров - 175 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Из отчета Росгидромета по поводу повышения уровня радиации после взрыва на военном полигоне в Ненкосе.
4. По информации Северного УГМС на 12.00 часов мск 8 августа 2019 года Архангельской территориальной системой АСКРО (АТ АСКРО) в 6-ти из 8-ми пунктов г. Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значения МАЭД для данной территории (таблица 1).
Среднее значение фона для г. Северодвинск составляет 0,11 мкЗв/ч.
Таблица 1. Зафиксированные максимальные значения МАЭД, мкЗв/ч в пунктах АТ АСКРО г. Северодвинска 8 августа 2019 года
В 12.30 радиационный фон в 6 пунктах АТ АСКРО варьировал от 0,21 до 0,44 мкЗв/ч. В 13.00 – от 0,13 до 0,29 мкЗв/ч.
По состоянию на 14.30 радиационный фон в г. Северодвинск нормализировался и составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч.
В течение дня 8 августа 2019 года превышений МАЭД в пункте Архангельск зафиксировано не было.
Начальник УМСЗ Росгидромета
Ю.В. Пешков
PS. Агент Дональд не удержался от возможности потроллить РФ на эту тему.
"США многое поняли после взрыва упавшей ракеты в России. У нас есть подобные, но более продвинутые технологии. Взрыв российского "Буревестника" заставил людей переживать по поводу воздуха не только рядом с объектом, но и за его пределами. Нехорошо!" (с) Дональд Трамп
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5201787.html
Дональд он не военный,он бывший продюсер,поэтому ему простительна всякая глупость которую он систематически выдает.