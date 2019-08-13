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О повышении уровня радиации в Архангельской области

11:43. 13 августа 2019 Просмотров - 175 Один комментарий Опубликовал:


Из отчета Росгидромета по поводу повышения уровня радиации после взрыва на военном полигоне в Ненкосе.

4. По информации Северного УГМС на 12.00 часов мск 8 августа 2019 года Архангельской территориальной системой АСКРО (АТ АСКРО) в 6-ти из 8-ми пунктов г. Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значения МАЭД для данной территории (таблица 1).

Среднее значение фона для г. Северодвинск составляет 0,11 мкЗв/ч.

Таблица 1. Зафиксированные максимальные значения МАЭД, мкЗв/ч в пунктах АТ АСКРО г. Северодвинска 8 августа 2019 года



В 12.30 радиационный фон в 6 пунктах АТ АСКРО варьировал от 0,21 до 0,44 мкЗв/ч. В 13.00 – от 0,13 до 0,29 мкЗв/ч.
По состоянию на 14.30 радиационный фон в г. Северодвинск нормализировался и составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч.
В течение дня 8 августа 2019 года превышений МАЭД в пункте Архангельск зафиксировано не было.

Начальник УМСЗ Росгидромета
Ю.В. Пешков

PS. Агент Дональд не удержался от возможности потроллить РФ на эту тему.

"США многое поняли после взрыва упавшей ракеты в России. У нас есть подобные, но более продвинутые технологии. Взрыв российского "Буревестника" заставил людей переживать по поводу воздуха не только рядом с объектом, но и за его пределами. Нехорошо!" (с) Дональд Трамп

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5201787.html

Метки: архангельск, радиация, Трамп

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5997 5435
    Stelm 13 августа 2019 в 14:02

    Дональд он не военный,он бывший продюсер,поэтому ему простительна всякая глупость которую он систематически выдает.

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