О переходе на четырехдневку
18:25. 13 августа 2019 Просмотров - 283 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
В Госдуме официально поддержали предложение Медведева и профсоюзов https://www.forbes.ru/obshchestvo/381755-profsoyuzy-predlozhili-pereyti-na-chetyrehdnevnuyu-rabochuyu-nedelyu по введению в РФ четырехдневной рабочей недели.
Самым масштабным практическим экспериментом на тему, был опыт частного сектора в Новой Зеландии.
В ноябре 2018 года новозеландская компания Perpetual Guardian стала одной из первых в мире, кто перешёл на четырёхдневную рабочую неделю, в которой количество рабочих часов уменьшено с 37,5 до 30. Это сделано по результатам предварительного эксперимента, который помогли провести и оценить учёные из Технологического университета Окленда.
Анализ одного из самых масштабных испытаний четырёхдневной рабочей недели не выявил снижения объёма производства, если для офисных работников можно говорить о «производстве». Но суть в том, что бизнес компании продолжался без изменений. Объём работ, который выполнялся при пятидневке, сохранился и при четырёхдневной неделе, при этом зафиксировано снижение стресса и увеличение вовлечённости персонала.
Баланс между работой и личной жизнью — серьёзная проблема многих офисных работников современности, особенно в странах, склонных к трудоголизму. Например, в США право на отпуск даже не закреплено законодательно, в результате чего сознательные люди работают на двух работах круглогодично, по 80-90 часов в неделю. Люди страдают депрессией, а жизнь быстро пролетает в карьерном круговороте. Новозеландский эксперимент вселяет надежду, что проблему всё-таки можно исправить.
В ноябре 2018 года финансовая компания Perpetual Guardian перевела 240 сотрудников с пятидневной на четырёхдневную неделю с сохранением полной зарплаты. Как и в ходе небольшого эксперимента ранее, производительность сотрудников увеличилась пропорционально уменьшению количества рабочих часов, то есть не отмечено никакого падения в общем объёме проделанной работы.
Напомним, что в прошлый раз уровень стресса персонала снизился с 45% до 38%, а показатели гармоничного баланса работы и личной жизни увеличились с 54% до 78%. Учёные зафиксировали повышение вовлечённости и других показателей (на иллюстрации).
После этого эксперимента Perpetual Guardian выпустила брошюру с рекомендациями для других компаний, который хотят повторить эксперимент и перейти на четырёхдневную рабочую неделю: «Это идея, время которой пришло, — говорит Эндрю Барнс, основатель и главный исполнительный директор Perpetual Guardian. — Нам нужно заинтересовать больше компаний, чтобы идея получила распространение. Они будут удивлены улучшениями в своей компании, среди сотрудников и в более широком обществе».
За восьминедельным экспериментом Perpetual Guardian внимательно следили работодатели и политики во всем мире. Его успех теперь может сподвигнуть и других работодателей изменить отношение к персоналу. Вместо того, чтобы выжимать из него все соки, может оказаться выгоднее делать людей счастливее. Бизнес выигрывает от того, что качество жизни сотрудников повышается.
Теперь уже британская организация по финансированию научных исследований Wellcome Trust тоже рассматривает перевод на четырёхдневную неделю 800 сотрудников головного офиса, а инициатор этой социалистической революции Perpetual Guardian получил более 350 запросов на информацию из 28 стран. Все просят поделиться опытом и проинструктировать, как лучше осуществить такой переход. Большинство запросов получены из организаций в Великобритании, за ними следуют Австралия, США и Германия.
В Великобритании на государственном уровне проведены предварительные исследования эффективности четырёхдневки. Эти предварительные результаты указывают на то, что роста производительности трудно добиться на должностях, которые связаны с постоянным присутствием, таких как розничная торговля (например, продавец-кассир) и т. д. Но для офисных работников различных профессий эффект действительно может быть положительным.
Эффект максимальный в первое время, когда у людей присутствует эйфория. Но и в дальнейшем отмечены положительные признаки: люди стали лучше высыпаться, на работе выросла концентрация внимания и другие когнитивные показатели. За счёт этого повышается и производительность. Менеджеры говорят, что люди стали более творческими в решении вопросов, а не просто рутинно выполняют задания, как раньше.
Дополнительный выходной сотрудники использовали для обычного досуга, но появились и новые активности, которые раньше люди не могли себе позволить из-за нехватки времени. Среди них в опросах называли такие: «проводить время с родителями», «тратить столь необходимое время на учёбу», «уборка дома в среду, а затем бесплатные выходные».
Интересно, что если такие значительные эффекты отмечены в рамках одной организации, возможно ли изменение психологического климата в более широком обществе, когда на четырёхдневку перейдёт больше компаний? Ведь если люди меняют свои личные жизни, то вместе с ними меняется и окружение.
https://habr.com/ru/post/441118/ – цинк
Стоит помнить, что подобные эксперименты ориентированы в первую очередь на офисных работников. Сократить трудочасы без снижения уровня производства на промышленных предприятиях куда как сложнее. Поэтому в России примерно половина граждан против этой идеи, так как воспринимает это как угрозу своим заработкам, которые могут сохранится с офисе, но маловероятно, что сохранятся на производстве, при переходе на четырхдневку.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5202678.html
…Поэтому в России примерно половина граждан против этой идеи, так как воспринимает это как угрозу своим заработкам, которые могут сохранится с офисе, но маловероятно, что сохранятся на производстве, при переходе на четырхдневку…
И то верно.
Похоже на шизу: ныть про низкую производительность труда, поднимать пенсионный возраст и вводить четырехдневку.
Ну или для себя короткую неделю организовать хотят.
На стройку их! План за 4 дня по концу месяца!
Оно конечно бы хорошо , но маловероятно .Одна бредовая идея за другой .Даже интересно какие будут следующие предложения .
А помните, как пятилетку в четыре года выполняли? Вот опыт и пригодился.
У нас рабочий день у многих 12 часов, как бы не официально, но люди так работают и закон как то мимо проходит, так и ⁴-х дневная неделя для кого то.