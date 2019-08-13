Новости Украины и Новороссии 13 августа 2019
- 07:15 Срочно нужна помощь! Дети погибших и раненых бойцов ДНР попали в сложное положение в Крыму (ВИДЕО).
- 00:01 В Крыму отреагировали на заявление посольства США на Украине по визиту Путина на полуостров.
- Вчера 21:40 Власти Крыма намерены инициировать переговоры с Украиной.
Срочно нужна помощь! Дети погибших и раненых бойцов ДНР попали в сложное положение в Крыму (ВИДЕО)
Дорогие читатели сайта «Русская Весна», просим вашей помощи. Группа детей с психосоматическими заболеваниями, из семей погибших и раненых бойцов ДНР, из прифронтовых районов городов Горловка, Докучаевск и Дебальцево.
Два ребенка, получившие ранения во время боевых действий, с сопровождающими: женой ополченца, опекуном 3 внучек (её сын с невесткой пропали без вести во время боевых действий). А так же мать двух погибших ополченцев, опекун двух внучек.
Дети вывезены на отдых и реабилитацию в санаторий «Бригантина» пгт Заозерное, города Евпатория. Из 52 детей путевки оплачены только у 40. 12 детей оказались в безвыходном положении. Спонсор в последний момент, когда дети уже прибыли в санаторий, отказался оплачивать их путевки, это 17 500 за одного ребенка на 14 дней.
Сумма включает в себя проживание, питание, санаторное лечение, процедуры. Так же, администрация города Евпатория, предоставляет бесплатную развлекательную программу: экскурсии, аквапарк, парк миниатюр, парк аттракционов, парк «затерянный мир».
Давайте вместе поможем детям Донбасса отдохнуть от войны и поправить своё здоровье. Как всегда собираем на карту нашего военкора, работающего на Донбассе, Анастасии Михайловской (4276380159317093 Сбербанк, Москва).
Излишки средств, если такие образуются при сборе, будут направлены на помощь раненым и нуждающимся жителям Донбасса с публикацией отчёта.
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В Крыму отреагировали на заявление посольства США на Украине по визиту Путина на полуостров
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Собеседник телеканала подчеркнул, что посещение Крыма российскими властями — это внутренне дело страны.
«Нам абсолютно все равно, какое мнение относительно визитов высших должностных лиц Российской Федерации, особенно президента нашей страны, выражается — что на Украине, что в посольстве США, что в любой точке земного шара», — заявил он.
Ганжара заметил, что Вашингтон в очередной раз пытается спекулировать по вопросу Крыма и «поговорить о том, что подобные визиты носят незаконный характер».
«Но это абсолютно пустое сотрясание воздуха, поскольку Республика Крым — это часть Российской Федерации, равноправный субъект нашей страны», — заключил депутат.
Ранее американская дипмиссия выразила солидарность с Киевом по вопросу визита Путина в Крым, назвав поездку «неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины».
В прошедшую субботу Владимир Путин посетил организованное в Севастополе международное байк-шоу.
В ответ на это украинское внешнеполитическое ведомство выразило протест. В России назвали реакцию Киева «работой на мусорную корзину» и свидетельством собственного бессилия.
Крым стал российским регионом после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Москвой. В России неоднократно подчеркивали, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за то, чтобы стать субъектом Федерации. Как отмечал Владимир Путин, вопрос Крыма «закрыт окончательно»
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Власти Крыма намерены инициировать переговоры с Украиной
Власти Республики Крым планируют обратиться к руководству России с просьбой об инициировании переговоров с Украиной о возобновлении подачи на территорию полуострова вод реки Днепр, которые блокируются построенной Киевом дамбой.
«Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым», — приводят СМИ слова заместителя председателя Совета министров Республики-постпреда Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова.
Политик напоминает, что это не принадлежащая Украине вода реки Днепр, — это «наша вода», которая течёт с территории Российской Федерации.
Мурадов подчеркнул, что переговоры Москвы и Киева могли бы решить многие важные вопросы северной части полуострова.
В апреле 2017 г. в Крыму заявляли, что строительство Украиной дамбы для перекрытия подачи воды из Днепра никак не повлияет на обеспечение водой населения полуострова.
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