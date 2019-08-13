Главная » Новости Украины и Новороссии

Новости Украины и Новороссии 13 августа 2019

08:56. 13 августа 2019 Просмотров - 164 Нет комментариев Опубликовал:

Срочно нужна помощь! Дети погибших и раненых бойцов ДНР попали в сложное положение в Крыму (ВИДЕО)

Срочно нужна помощь! Дети погибших и раненых бойцов ДНР попали в сложное положение в Крыму (ВИДЕО) | Русская весна

Дорогие читатели сайта «Русская Весна», просим вашей помощи. Группа детей с психосоматическими заболеваниями, из семей погибших и раненых бойцов ДНР, из прифронтовых районов городов Горловка, Докучаевск и Дебальцево.

Два ребенка, получившие ранения во время боевых действий, с сопровождающими: женой ополченца, опекуном 3 внучек (её сын с невесткой пропали без вести во время боевых действий). А так же мать двух погибших ополченцев, опекун двух внучек.

Дети вывезены на отдых и реабилитацию в санаторий «Бригантина» пгт Заозерное, города Евпатория. Из 52 детей путевки оплачены только у 40. 12 детей оказались в безвыходном положении. Спонсор в последний момент, когда дети уже прибыли в санаторий, отказался оплачивать их путевки, это 17 500 за одного ребенка на 14 дней.

Сумма включает в себя проживание, питание, санаторное лечение, процедуры. Так же, администрация города Евпатория, предоставляет бесплатную развлекательную программу: экскурсии, аквапарк, парк миниатюр, парк аттракционов, парк «затерянный мир».

Давайте вместе поможем детям Донбасса отдохнуть от войны и поправить своё здоровье. Как всегда собираем на карту нашего военкора, работающего на Донбассе, Анастасии Михайловской (4276380159317093 Сбербанк, Москва).

Излишки средств, если такие образуются при сборе, будут направлены на помощь раненым и нуждающимся жителям Донбасса с публикацией отчёта.

Читайте также: В День Победы читатели «Русской Весны» помогли сотворить маленькое чудо на линии фронта под Донецком (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В Крыму отреагировали на заявление посольства США на Украине по визиту Путина на полуостров

В Крыму отреагировали на заявление посольства США на Украине по визиту Путина на полуостров | Русская весна

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.

Собеседник телеканала подчеркнул, что посещение Крыма российскими властями — это внутренне дело страны.

«Нам абсолютно все равно, какое мнение относительно визитов высших должностных лиц Российской Федерации, особенно президента нашей страны, выражается — что на Украине, что в посольстве США, что в любой точке земного шара», — заявил он.

Ганжара заметил, что Вашингтон в очередной раз пытается спекулировать по вопросу Крыма и «поговорить о том, что подобные визиты носят незаконный характер».

«Но это абсолютно пустое сотрясание воздуха, поскольку Республика Крым — это часть Российской Федерации, равноправный субъект нашей страны», — заключил депутат.

Ранее американская дипмиссия выразила солидарность с Киевом по вопросу визита Путина в Крым, назвав поездку «неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины». 

В прошедшую субботу Владимир Путин посетил организованное в Севастополе международное байк-шоу.

В ответ на это украинское внешнеполитическое ведомство выразило протест. В России назвали реакцию Киева «работой на мусорную корзину» и свидетельством собственного бессилия.

Крым стал российским регионом после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Москвой. В России неоднократно подчеркивали, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за то, чтобы стать субъектом Федерации. Как отмечал Владимир Путин, вопрос Крыма «закрыт окончательно»

Читайте также: «Россия перекинула на Донбасс противоядерное вооружение»: на Украине сеют панику (ФОТО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Власти Крыма намерены инициировать переговоры с Украиной

Власти Крыма намерены инициировать переговоры с Украиной | Русская весна

Власти Республики Крым планируют обратиться к руководству России с просьбой об инициировании переговоров с Украиной о возобновлении подачи на территорию полуострова вод реки Днепр, которые блокируются построенной Киевом дамбой.

«Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым», — приводят СМИ слова заместителя председателя Совета министров Республики-постпреда Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова.

Политик напоминает, что это не принадлежащая Украине вода реки Днепр, — это «наша вода», которая течёт с территории Российской Федерации.

Мурадов подчеркнул, что переговоры Москвы и Киева могли бы решить многие важные вопросы северной части полуострова.

В апреле 2017 г. в Крыму заявляли, что строительство Украиной дамбы для перекрытия подачи воды из Днепра никак не повлияет на обеспечение водой населения полуострова.

Читайте также: Под Ростовом появился «танк ядерного апокалипсиса» (ФОТО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: важное, компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии сегодня 9 апреля 2015
Обзор актуальных событий Украины и Новороссии, все новости в одном месте. Информация обновляется... независимости Украины 24 августа 1991 года, когда Верховной Радой Украины был ...в государственный бюджет Украины, люди получили еще в августе 2014 года....
Новости Украины и Новороссии 23 апреля 2015
Обзор последних новостей Украины и Новороссии за сегодня. Информация обновляется. Нацбанк: ... имущество и подарки ветеранам. С августа 2014 года на Донбасс доставлено... крупнейшая концентрация ПВО РФ на Украине с августа.«Объединённые силы "сепаратистов" и...
Новости Украины и Новороссии 15 апреля 2015
Обзор последних новостей Украины и Новороссии за сегодня. Информация обновляется. Первые ... территории РФ будет отменён 1 августа «Я надеюсь, что никаких эксцессов... 1 августа (когда истекает срок действующего соглашения о льготном режиме) граждане Украины...
Новости Украины и Новороссии 28 мая 2015
...избежал мусорки. Предыдущие выпуски новостей: Информационный выпуск новостей Новороссии за 26-27 мая... помощью для Донбасса. С августа прошлого года в пострадавшие регионы... Сегодня в пресс-центре «РИА Новости Украина» в Киеве состоялась пресс-конференция...
Новости Украины и Новороссии 13 сентября 2015
... центром «Особый статус»В августе этого года Центром социологических исследований...связанные с Украиной - это присоединение к России и создание Новороссии.Касательно ...К оглавлению | Источник: rusvesna.su Новости Украины: На Закарпатье медведи могут умереть...
Новости Украины и Новороссии 18 июля 2016
... оглавлению | Источник: dnr-news.com Новости Украины: Савченко устроила скандал на Донбассе... News Front о музыкальной группе «Новороссия», которая исполняет своё творчество на... совета директоров будет в конце августа… и получение денег оттянется после...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)