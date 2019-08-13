Новости Украины и Новороссии 13 августа 2019

Дорогие читатели сайта «Русская Весна», просим вашей помощи. Группа детей с психосоматическими заболеваниями, из семей погибших и раненых бойцов ДНР, из прифронтовых районов городов Горловка, Докучаевск и Дебальцево.

Два ребенка, получившие ранения во время боевых действий, с сопровождающими: женой ополченца, опекуном 3 внучек (её сын с невесткой пропали без вести во время боевых действий). А так же мать двух погибших ополченцев, опекун двух внучек.

Дети вывезены на отдых и реабилитацию в санаторий «Бригантина» пгт Заозерное, города Евпатория. Из 52 детей путевки оплачены только у 40. 12 детей оказались в безвыходном положении. Спонсор в последний момент, когда дети уже прибыли в санаторий, отказался оплачивать их путевки, это 17 500 за одного ребенка на 14 дней.

Сумма включает в себя проживание, питание, санаторное лечение, процедуры. Так же, администрация города Евпатория, предоставляет бесплатную развлекательную программу: экскурсии, аквапарк, парк миниатюр, парк аттракционов, парк «затерянный мир».

Давайте вместе поможем детям Донбасса отдохнуть от войны и поправить своё здоровье. Как всегда собираем на карту нашего военкора, работающего на Донбассе, Анастасии Михайловской (4276380159317093 Сбербанк, Москва).

Излишки средств, если такие образуются при сборе, будут направлены на помощь раненым и нуждающимся жителям Донбасса с публикацией отчёта.

Читайте также: В День Победы читатели «Русской Весны» помогли сотворить маленькое чудо на линии фронта под Донецком (ВИДЕО)