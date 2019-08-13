Что журналисты CNN делали в ЦАР

О визите журналистов CNN в ЦАР.На деле, такое внимание к ЦАР не удивительно, что было понятно еще со времен гибели группы Джемаля.Усиление влияния России в ЦАР и рост военно-технического сотрудничества вызывает не только раздражение со стороны Франции, влияние которой в этой стране сократилось, но и повышенный интерес со стороны американских спецслужб, который задействует как подконтрольные НКО связанные с Ходорковским, так и мейнстримовые пропагандистские медиа. Цель этой активности вполнек понятна – определить текущие позиции РФ в этой стране, выявить уязвимые места позиций РФ в ЦАР и подготовить почву для ударов (не обязательно силовых), которые могут подорвать эти позиции. Все в рамках неконтактных гибридных войн.Поэтому нет ничего удивительного, что СМИ связанные с Пригожиным, который активно осваивает Африку со своим пакетом силовой и информационной безопасности, активно воюют с американскими СМИ по африканскому вопросу.Так как Пригожин идет в авангарде российской политики в Африки (происходит своеобразная приватизация элементов внешней политики, что достаточно типично для американского стиля "мягкой силы", где зачастую именно ЧВК и частные подрядчики реализуют государственные программы стратегического уровня), он естественно становится первым объектом для информационной атаки со стороны США (ничего личного, просто конкурентный бизнес), но вполне понятно, что за формально частной структурой, стоят ведомственные интересы МИД РФ, МО РФ и различных спецслужб. И в этом отношении в американском и российском подходе можно найти немало сходств.В сухом остатке, перед нами классическая борьба великих держав за сферы влияния в странах третьего мира. Существенное различие можно найти лишь в инструментах конкуренции, но не в конечных целях – рынках, ресурсах, геостратегических позициях.Поэтому к выгодной позиции, которую РФ обеспечила в ЦАР, будут искать подходы, чтобы нанести по этим позициям удар. И группа CNN тут разумеется не самое опасное, что могут предпринять оппоненты РФ в ЦАР.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5203289.html