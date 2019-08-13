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Богатства Курил

14:58. 13 августа 2019 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Сахалин.ИНФО

ООО «Курилгео» — предприятие, осуществляющее промышленную добычу золота и серебра на Курильских островах (Уруп), объявило о результатах первого полугодия.

За этот период оно получило 510,6 кг золота (на 48% выше показателя за первое полугодие 2018 года) и 2 371 кг серебра (на 63% выше показателя за первое полугодие 2018 года). В первом полугодии 2018 года было произведено 345 кг золота и 1454 кг серебра.

Добыча руды за отчетный период 2019 года составила 298,5 тыс. т, что на 16% ниже аналогичного показателя 2018 года. Добыча горной массы по сравнению с первым полугодием прошлого года увеличилась на 16% и составила 1 283,5 тыс. т. По сравнению с первым полугодием 2018 года объемы дробления и укладки руды уменьшились на 12%, при этом производство готовой продукции выросло в связи с добычей и вовлечением в производство руды с более высоким содержанием золота.

Общая выручка от реализации готовой продукции составила 1,474 млрд рублей, что превысило выручку за первое полугодие 2018 года на 60%. Увеличение выручки в отчетном периоде обусловлено ростом объёмов производства и реализации продукции, а также положительной динамикой роста цен на драгоценные металлы.

Показатель чистой прибыли по итогам первого полугодия 2019 года на 306,5 млн рублей выше аналогичного показателя за первое полугодие 2018 года.

В первом полугодии «Курилгео» уплатило в бюджеты и фонды всех уровней 341,8 млн рублей, что на 133% выше аналогичного показателя.

Среднемесячная заработная плата на одного работника составила 90,6 тысячи рублей. Это выше средней заработной платы за первое полугодие 2018 года на 10%. Среднесписочная численность работников «Курилгео» за первое полугодие 2019 года составила 444 человека, увеличившись на 3%.

В отчетный период компания инвестировала в развитие производства на Урупе порядка 51,6 млн рублей. Средства были вложены в завершение строительства объектов ГПХ, ремонтные, проектные и геологоразведочные работы.

Расходы на безопасность труда и охрану здоровья, экологические, природоохранные и образовательные мероприятия за первые 6 месяцев составили порядка 2,98 млн рублей. За это время «Курилгео» в сотрудничестве с КамчатНИРО, провело ежегодный мониторинг морского биоразнообразия; оказало помощь сахалинской областной общественной организации «Клуб „Бумеранг“ и сахалинской епархии, а также обучило 127 человек по различным направлениям, сообщили ИА Sakh.com в »Курилгео”.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107562

Метки: чит.клуб

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