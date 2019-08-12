Захар Прилепин: Люди, которым здесь плохо

Количество бедных в России в последние годы колеблется вокруг цифры в 20 млн человек. Это более 13% от всего населения страны. Бедный — тот, чей доход ниже величины прожиточного минимума. Прожиточный минимум сегодня составляет порядка 12 тысяч рублей.

Среди многодетных семей в России — 39% живут в бедности. Среди семей с ребенком-инвалидом — 37% семей еле сводят концы с концами.

В сельской местности 45% детей растут в малоимущих семьях.

Не знаю, можно ли взять всё и поделить, как предлагал один литературный герой? Но я совершенно уверен, что не может 20 млн человек работать настолько плохо, чтоб иметь в месяц доход меньше 12 тысяч рублей и не уметь прокормить своих детей. А 172 тысячи россиян — работать настолько хорошо, что иметь миллион, а иногда и миллиард долларов.

Издание Forbes сообщает, что совокупное состояние двухсот крупнейших предпринимателей страны только за 2017-й год выросло на 25 миллиардов долларов — до 485 млрд. Кроме того, в тот же год в России увеличилось число долларовых миллиардеров — с 96 до 106.

Как хорошо, что у нас богатая страна! Она может позволить себе обогащать отдельно взятых граждан; делать их жизнь, а так же быт и отдых их детей столь насыщенным, что мировые медиа вперебой говорят об этом.

Из новостей: самый роскошный особняк в Вашингтоне купил российский миллиардер. Дом площадью 2137 кв. м с семью спальнями, полом из итальянского мрамора и люстрой, которая некогда висела в Парижской опере, был приобретён за $ 15 млн наличными.

Советник Белого дома Келлиэн Конуэй с семьей имеют дом по соседству за $ 7,7. Вернон Джордан, близкий советник президента Билла Клинтона, живет напротив.

Такая вот прекрасная, дружная компания. Будут вместе жарить сосиски на полянке. Наш магнат и два советника из Белого дома.

Или другая новость: ярославский миллиардер купил театр в Лондоне. Один из старейших театров лондонского Вест-Энда! Цена покупки составила шесть миллионов долларов.

В своё время этот миллиардер закончил ярославскую школу № 33. Однажды он даже выделил на ее ремонт 13 миллионов рублей. Хороший человек! Дал 13 миллионов родной школе и купил театр за шесть «ярдов» долларов!

Но что там театр? Этот ваш миллиардер мелко плавает. Другой российский миллиардер купил острова Скорпиос и Спарти, которые обошлись ему в $ 100 млн. Ну, как купил — дочке подарил. Вот что значит — отец.

Тем временем дочка приобрела самую дорогую квартиру на Манхэттене стоимостью $ 88 млн. По информации американской прессы, эта сделка стала самой дорогой на рынке недвижимости Манхэттена. Дочку зовут Катей, она студентка американского университета. В квартире останавливается во время визитов в Нью-Йорк. Не всё же Кате на островах жить, верно?

Дочь другого российского миллиардера — по имени Камила, — приобрела исторический особняк в Италии за € 35 млн. «Камила купила виллу», — сразу сами по себе складываются стихи, считалочка.

Возмущённые власти Сорренто подали заявление в полицию, ссылаясь на законы о необходимости сохранения исторического и культурного наследия Италии, но — утёрлись. Камила оказалась сильней. Верней — деньги её папы.

Дочь ещё одного миллиардера и по совместительству депутата Госдумы от республики Татарстан, купила поместье в Англии за два млрд рублей, в графстве Суррей. Её зовут Эльсина. Немногим ранее она приобрела квартиру в Лондоне за 10 миллионов фунтов стерлингов.

Или ещё новость. Российский миллиардер купил самую большую в мире яхту за € 400 млн. Высота судна составляет около 91 метра: это выше здания Биг Бен. Длина яхты — 142 метра, что примерно на треть больше других самых огромных на свете яхт. Через днище лодки в специальном помещении можно наблюдать морскую флору и фауну.

Яхта была построена на немецких верфях Nobiskrug и оценивается в $ 404 млн. У яхты самая совершенная компьютерная система управления. Чтобы поднять паруса или опустить якорь, капитану судна достаточно нажать несколько символов на панели управления.

Для информации: двадцать самых дорогих лодок, принадлежащих российским миллиардерам, превзошли по стоимости все боевые корабли, построенные в «десятые» годы для ВМФ России.

Электрические установки, сопоставимые по мощности с АЭС, локальное бронирование, радары военного диапазона, системы подавления и радиоэлектронной борьбы, бортовые авиационные комплексы, мини-подлодки и вертолеты: неполный перечень достоинств яхт, на которых рассекают волны океанов наши соотечественники, добившиеся всего своим трудом.

Цена одной яхты может превышать затраты на модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера Северного флота «Адмирал Нахимов».

Мне скажут: не завидуй. Я не завидую. Мне за Нахимова обидно.

За последние два десятилетия только через Лондон прошли и были реинвестированы в собственность, товары и финансовые инструменты около 100 миллиардов фунтов бывших российских денег. Только в период с 2008 по 2015 год британское правительство выдало так называемые визы инвестора 700 российским гражданам, каждый из которых был готов потратить на территории страны минимум два миллиона фунтов стерлингов.

Одновременно у нас около 5 миллионов россиян проживают в ветхих и аварийных домах, износ которых составляет от 70% и выше. Около 20 миллионов жителей России проживают без воды и канализации.

Вы скажете: их же на яхты не переселишь? Действительно. Даже непонятно, зачем я это говорю? Но обратите внимание: наши либерально ориентированные критики власти очень любят рассказывать о бессмысленной гонке вооружений, которую устроили в России, однако про яхты и особняки местных миллиардеров не говорят ничего.

Правильно ли мы понимаем, что яхты миллиардеров — их личное дело, а воевать нам всё равно не с кем, поэтому власти лучше пусть крыши чинят в Псковской области, а ракеты свои распилят и пушки поломают? Логика твёрдая, как самые твёрдые сорта сыра. Но, кажется, несколько непоследовательная.

На 20 млрд рублей — то есть, на стоимость не самой дорогой яхты, — можно в крупном российском городе модернизировать всю, — всю, слышите! — ливневую канализацию. Или отремонтировать дороги, к примеру, в Кировской области. Все дороги области, нуждающиеся в ремонте!

Ливневая канализация целого города — или увеселительные прогулки с друзьями по океану.

У меня нет никакого мнения по этому поводу. Когда оно появляется, я прячу его и никому не показываю.

Читаем в газете: обеспеченному российскому предпринимателю свадьба сына обошлась в 76 млрд рублей. Шестьсот гостей начали праздновать свадьбу в московском ресторане, а продолжили в Лондоне.

Мы с друзьями, когда выпиваем, тоже начинаем в моём домике, а, разгорячившись, едем на берег реки Керженец, за три километра от нас. А тут — так. Из Москвы — в Лондон. Шестьсот человек.

Платье невесты стоило 25 миллионов рублей. На свадьбе выступала Дженнифер Лопес — за € 1 млн, Стинг — за € 1,5 млн, Энрике Иглесиас — за € 500 тысяч, и Алла Пугачева — за € 300 тысяч.

Дочь другого миллиардера по имени Элина во время свадебного путешествия по США поделилась в социальных сетях своими впечатлениями о поездке. На вопрос: «В США лучше, чем в Рашке?» Элина ответила: «Везде лучше, чем в Рашке».

А вы говорите — дороги, ливневая канализация, 5 миллионов людей в домах с дырявыми крышами… Все они живут себе в самой отвратительной стране. Но при этом радуются жизни, детей растят, песни поют. Пока однажды не случается революция. И потом сердобольные литераторы гуманистического направления долго, со слезой в голосе, рассказывают про лучших людей страны, — аристократов, купцов, помещиков, — изгнанных звероватыми крестьянами и рабочими. В сущности — быдлом, уничтожившим прекрасные особняки и пустившие в распыл коллекции. Хотел написать: живописи, — но усомнился. Пусть будет — коллекции норковых шуб.

Зверьё, а не люди. Можно же было как-то цивилизованно, эволюционно? Чтоб неумолимая поступь прогресса, а не злоба человеческая разрешила все накопившиеся проблемы.

Так что, запомните раз и навсегда: если вам привелось жить в доме с дырявой крышей, без воды и газа — значит, вы плохо учились и не хотели работать.

Но у меня всё-таки есть несколько попутных замечаний в контексте данной темы. Взгляды мои на жизнь и политику формировались достаточно давно: в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века. Тогда здесь был совершён либерально-буржуазный переворот, следствием которого стал распад СССР. И, в числе прочего, — насильственное разделение русского народа и других народов, видящих свою жизнь в составе России и более нигде. Новой аристократией в России объявила себя российская буржуазия — главный выгодоприобретатель уничтожения советской империи.

Если что-то и обнадёживало в те годы: так это стихийные движения, которые вдруг возникали то здесь, то там — в Приднестровье, в Абхазии, в Осетии. Когда восставшие люди вдруг начинали борьбу за единство с Россией. И в Чечне, кстати, тоже: я лично общался с чеченцами, которые ещё до прихода федералов восстали и воевали против сепаратистской власти.

Как реагировала новейшая российская буржуазия на Приднестровье, на борьбу осетин и абхазов за свою независимость, на чеченское сопротивление, а позже — на борьбу крымчан, харьковчан, дончан и луганчан за возвращение в Россию? Новоявленная буржуазия реагировала последовательно: они всегда были против русских и всех, воюющих на русской стороне.

Всякий раз, когда русские проигрывали — у буржуазии был праздник. В том числе, и когда проигрывали сербы в Югославии. Потому что «…везде лучше, чем в Рашке».

Крымские события стали обескураживающими в том числе и потому, что российское государство, наконец, хоть на какое-то время, вышло из-под влияния буржуазии и — помогло своим. Но если бы в 2014 году провели опрос среди тех самых 172 тысяч долларовых миллионеров и миллиардеров — брать Крым или нет? — подавляющее их большинство выступило бы против воссоединения.

Новейшая российская аристократия, так или иначе пришедшая к власти в 1991 году — в лице олигархата, политических управленцев с недвижимостью на Западе, пусть и записанной на разнообразную родню, светских «львиц», рублёвских жён, всевозможной их обслуги, включая певцов, литераторов и режиссёров образца «узники совести и невольники чести», — знать не желала, а то и ненавидела всё, происходившее здесь с весны 2014 года.

Объяснения тому достаточно просты.

В том самом году, — после объявления президентом США Бараком Обамой «крестового похода против России», — на московском рынке ценных бумаг началась распродажа активов. Известно, что львиная доля якобы западных денег, инвестированных в акции отечественных компаний, принадлежит через аффилированных лиц хозяевам тех же компаний. Отток капитала из России в 2014 году составил $ 153 млрд, в 2015 — $ 56,9 млрд. Было бы значительно больше, если бы не Центральный банк, сокративший количество российских банков с 900 (на начало 2014-го) до 616 (по состоянию на март 2017-го).

Одновременно с распродажей бумаг доморощенные капиталисты сократили инвестиции в основной капитал: в 2014 году — на 2,4%, в 2015 — на 8,4%. По факту это означало вывод на заграничные счета оборотных денег.

Праздник россиян, получивший название «русская весна», для нашей аристократии был непреходящей головной болью. Они всё сделают, чтоб этого больше не повторилось.