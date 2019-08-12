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Защемление нервных корешков. Причины и последствия. Дмитрий Гусев. Часть 1

18:32. 12 августа 2019 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал:

Защемление нервных корешков симптомы.

Автор-сказитель – Дмитрий Гусев
Часть 2 – https://youtu.be/Gt9j3VAkMk8

Защемление нервов – это состояние человеческого организма, которое требует скорейшего обращения к специалисту.

Это заболевание представляет собой комплекс целого ряда проявлений, связанных с нежелательными и разрушающими процессами позвоночника. Часто защемление нервных корешков, или корешковый синдром, даёт о себе знать множественными и разнообразными признаками, поэтому очень важным является своевременный визит к специалисту.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5VuaVWmi_vk

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