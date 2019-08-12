«Язык — дорогой товар, и на него всегда найдутся покупатели»

Жители Донбасса — о последствиях непродуманной политики Киева

Закон о единственном государственном языке на Украине вступил в силу. Теперь в Незалежной значительно расширяются сферы жизни, в которых обязательным становится применение мовы. Русский язык, таким образом, в этих самых сферах объявляется вне закона, а за его использование грозит штраф (минимум — 3,4 тыс. гривен). Специальный корреспондент «Известий» узнал, как относятся к этому нововведению жители ДНР, которые в 2014 году выступили против подобных запретов и благодаря этому сегодня имеют право свободно говорить на родном языке.

Через пень-колоду

Использование украинского языка как обязательного в государственном документообороте и делопроизводстве независимо от региона было закреплено на Украине ещё в 2000-м. С нынешнего года мова становится обязательной в сферах образования и медицины. В 2020 году на государственный язык переводится сектор обслуживания: магазины, общепит, салоны красоты, спортзалы. 90% программ на телевизионных каналах с 7 утра до 10 вечера будут транслироваться на украинском и т.д.

В Донецке новость восприняли как ожидаемую. При этом особого внимания или ажиотажа этот закон в ДНР не вызвал: за пять с половиной лет конфликта Донбасс и Украина стали слишком далеки друг от друга. Всё происходящее в Незалежной воспринимается здесь как чуждое.

— В 2014 году киевские власти взялись продавливать украинский язык на всех уровнях и сейчас завершают начатое, — поделилась с «Известиям» ассистент кафедры русского языка Донецкого национального университета Алиса Фёдорова. — А ведь именно с этого начался конфликт в Донбассе. Для нас такая языковая политика была категорически неприемлемой. Да, я сочувствую русскоязычным жителям. Но, думаю, новый закон станет исполняться через пень-колоду, как и всё у нас всегда исполнялось. Будут отдельные тусовки восторженных адептов панукраинизма, которые существовали и прежде. Они, возможно, станут отслеживать, как там что исполняется, и с удовольствием стучать на нарушителей. Но их будут воспринимать как маргиналов. Как и сейчас.

Право от рождения

В Донецке сегодня все говорят на русском языке. А вот в сельской местности многие изъясняются на суржике. Так, в многострадальном селе Александровка, что находится на западной окраине Донецка и все последние пять лет нещадно обстреливается вооруженными формированиями Украины (ВФУ), едва ли не каждый первый житель говорит на смеси русского и мовы.

В столице ДНР и многих райцентрах на улицах до сих пор висят указатели на украинском языке. Их не меняют отчасти из-за отсутствия средств, отчасти из-за спокойного отношения к такому соседству. Один из районов города по-прежнему носит имя Киевский. Один из центральных проспектов также Киевский (выходящий, к слову, почти к уничтоженному аэропорту). В местных школах дети изучают украинский язык. В репертуарах музыкальных коллективов обязательно присутствуют песни на украинском.

— Очень жаль, что Украина продолжает бороться с русским языком, — поделился с «Известиями» специалист Донецкого городского молодежного центра литератор Геннадий Островский. — Во-первых, любой запрет на свободное использование языка обедняет культуру. Возьмите те же украинские театры: во все времена лучшие свои постановки они делали на русском. Получается, этой традиции пришел конец? Или по радио всегда транслировались русские песни, и сами беседы с деятелями искусства велись на русском. Есть, например, в Киеве такой замечательный композитор Владимир Быстряков — крайне грамотный, нестандартно мыслящий человек. Но общается он исключительно на русском языке. Получается, теперь его перестанут приглашать на радиоэфиры?

Во-вторых, по словам Геннадия Островского, русский язык дан миллионам жителей Украины от рождения. Почему же они должны насильственно лишаться этого естественного права?

— Да, я люблю украинский язык, и когда, например, до войны приезжал на отдых в Трускавец в Львовской области, то старался говорить на мове — мне это нравилось и нравилось местным жителям. Но почему я обязан говорить на украинском у себя дома? — не понимает дончанин. — И третье — новый закон противоречит конституции, где четко закреплено право гражданина общаться на родном ему языке.

Что касается перспектив политиков, которые инициируют и поддерживают подобные запреты, Геннадий Островский говорит: «Я не знаю, будет ли новый президент Украины вносить коррективы в этот документ. Пока он не предпринял ни единого конкретного шага ни по одному вопросу. А вот Порошенко, который пять лет выстраивал свою политику на антироссийских настроениях, оказался, как мы видим, категорически отвергнут украинским населением. Думаю, Владимиру Зеленскому и его команде стоит обратить внимание на этот факт».

Тест на толерантность

Как рассказал «Известиям» доктор филологических наук, профессор Донецкого национального университета Александр Кораблёв, запрещать язык, на котором говорит значительная часть страны, — это нонсенс.

— Мало того что на Украине война, кризис, самоизоляция, так ещё имеет место и культурно-историческая лоботомия, — не сдерживает возмущения он. — Вообще сама возможность появления такого закона красноречиво указывает на отношение к русскоязычному населению. А также к перспективам возвращения в состав Украины Крыма и Донбасса.

На вопрос, кому это выгодно и зачем, профессор отвечает: в первую очередь тем, кто хотел бы поддерживать на Украине перманентную напряженность. «Родная земля, культура, вера, язык — дорогой товар, всегда найдутся на него покупатели», — поясняет он.

Этот закон может стать очень показательным и выступить в качестве теста на толерантность: если жители Украины согласятся жить в таком режиме, значит такой участи, к сожалению, они и заслуживают. Возможно, что запрет русского языка — это ещё и акт отчаяния: как показывают десятилетия украинизации, равного или даже неравного сосуществования рядом с «великим и могучим» мова категорически не выдерживала.

Бомба замедленного действия?

Как считает завкафедрой русского языка Донецкого национального университета профессор Вячеслав Теркулов, способов поддержки языка (в данном случае — украинского) существует два. Первый — его непосредственное развитие, включающее внимание к национальной культуре — театру, литературе, кино и музыке. Второй — путь борьбы (в данным случае — с языком русским), способ простой, но чреватый последствиями.

— Весь исторический опыт показывает: запрет на родной язык в пределах какой-то страны приводит к социальным катаклизмам, — объяснил «Известиям» профессор. — Впрочем, не факт, что данная модель сможет успешно реализоваться. Один из примеров: в Канаде до 80-х годов прошлого века единым государственным языком был английский. Во французском Квебеке в связи с этим наблюдались серьезные сепаратистские настроения. Власти пошли навстречу жителям региона и закрепили французский как второй государственный. После этого был проведен референдум, где у квебекцев спросили: «Хотите ли вы независимости?» Так вот, большинство ответило: «Нет, мы остаемся в составе единой Канады». Не будь заблаговременно решен языковой вопрос, ситуация, вероятнее всего, развивалась бы совсем иным путем.

На вопрос: «Что бы вы сказали в связи с принятием закона нынешним властям Украины?», Вячеслав Теркулов ответил: «Обращаться нужно к тем, кто слышит. Я не уверен, что сегодняшняя киевская власть способна слышать таких, как мы, и вести диалог».

Источник: https://nstarikov.ru/club/107549