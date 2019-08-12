В Грузии подсчитали десятки миллионов убытков в туристическом секторе из-за России

Туристический сектор Грузии по данным за июль потерял до $60 млн, заявил журналистам премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.

Заявление премьер-министра разметила пресс-служба грузинского правительства.

Глава грузинского правительства добавил, что при этом в июне в Аджарии «был зафиксирован очень хороший тренд», когда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сектор туризма вырос на 40%.

По его словам, власти Грузии разработали две программы, которые позволят малым и средним предпринимателям, работающим в сфере туризма, справиться со сложившейся ситуацией. «Что касается среднесрочной перспективы, я уверен, что мы вернем ту позитивную динамику, которая была у нас в секторе туризма», — заявил Бахтадзе.

В начале июля глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили говорил, что ущерб экономике страны от временного запрета на полеты из России может достичь 2,5 млрд лари. В текущем году, по его словам, ожидалось прибытие 1,7 млн российских туристов.

По данным рейтингового агентства Fitch, за последние годы туризм в Грузии составил около 7,5% ВВП и 70% общего экспорта услуг по итогам 2018 года. Доля российских туристов в общей массе приезжающих в эту страну на отдых составила 20,9%. Снижение потока может сказаться на экономическом росте Грузии, считают аналитики.

8 июля вступил в силу временный запрет на авиасообщение между Россией и Грузией. Он был введен на фоне протестов в Тбилиси, которые начались после инцидента с участием депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова в грузинском парламенте. В ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия он сел в кресло спикера, что вызвало недовольство оппозиционных депутатов.

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