Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 августа 2019

Турция после приостановки членства в американской программе истребителей F-35 рассматривает возможность покупки российских Су-35, сообщает турецкая газета Yeni Safak.

По данным издания, с просьбой рассмотреть соответствующее предложение Москвы к представителям оборонного ведомства Турции обратились лица, ответственные за закупки для вооруженных сил страны.

Если военные одобрят перспективы закупки Су-35, Анкара официально начнет переговоры с Рособоронэкспортом, пишет газета.

О готовности России продавать Турции многоцелевын истребители Су-35 в июле заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, госкорпорация проработает этот вопрос, если «турецкие коллеги изъявят желание».

Как сообщала «Русская Весна», 17 июля администрация США заявила, что решение Анкары купить российские ЗРК С-400 делает невозможным ее участие в программе создания истребителей F-35.

В Пентагоне уточнили, что участие Турции в программе F-35 будет окончательно прекращено в марте 2020 года.

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