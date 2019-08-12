Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 августа 2019
- 09:37 Прирожденное решение.
- 07:30 В Турции сообщили об интересе Анкары к Су-35.
- Вчера 23:36 Крах обороны Эль-Латаминского выступа.
- Вчера 21:26 МОЛНИЯ: боевики атаковали российскую базу «Хмеймим» в Сирии (+ВИДЕО).
Прирожденное решение
В Ираке 10 августа в ходе боевых действий погиб спецназовец "Морских рейдеров" (спецподразделение корпуса морской пехоты США) Скотт Коппенхафер.
Группа спецназа США оказывала помощь иракским силам безопасности во время операции "Прирожденное решение". Группа попала в засаду боевиков ИГИЛ, в результате чего Коппенхафер получил пулевые ранения не совместимые с жизнью.
У 35-летнего Коппенхафера осталась жена и двое детей.
В рамках операции "Прирожденное решение" по данным Пентагона с начала года погибло 2 спецназовца и 16 человек суммарно за все время.
При этом эффективность операций можно оценить опять же по данным Пентагона, который заявляют, что военные возможности ИГИЛ в Ираке и Сирии в последний год снова выросли.
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В Турции сообщили об интересе Анкары к Су-35
Турция после приостановки членства в американской программе истребителей F-35 рассматривает возможность покупки российских Су-35, сообщает турецкая газета Yeni Safak.
По данным издания, с просьбой рассмотреть соответствующее предложение Москвы к представителям оборонного ведомства Турции обратились лица, ответственные за закупки для вооруженных сил страны.
Если военные одобрят перспективы закупки Су-35, Анкара официально начнет переговоры с Рособоронэкспортом, пишет газета.
О готовности России продавать Турции многоцелевын истребители Су-35 в июле заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, госкорпорация проработает этот вопрос, если «турецкие коллеги изъявят желание».
Как сообщала «Русская Весна», 17 июля администрация США заявила, что решение Анкары купить российские ЗРК С-400 делает невозможным ее участие в программе создания истребителей F-35.
В Пентагоне уточнили, что участие Турции в программе F-35 будет окончательно прекращено в марте 2020 года.
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Крах обороны Эль-Латаминского выступа
Свежее видео Anna-News из Северной Хамы посвященное развалу обороны боевиков в западной части Эль-Латаминского выступа.
На тему Сукайка пока противоречивая информация.
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МОЛНИЯ: боевики атаковали российскую базу «Хмеймим» в Сирии (+ВИДЕО)
Противовоздушная оборона российской авиабазы Хмеймим в Сирии отражает атаку вражеских дронов, которые запущены террористами, передаёт Syria TV.
«ПВО авиационной базы Хмеймим отражает атаку воздушных объектов в небе над военным аэродромом, вероятно, беспилотников бандформирований», — сообщается в сюжете телеканала.
Жители близлежащего городка Джебла также сообщили о взрывах в небе над российским военным объектом.
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В Министерстве обороны России подтвердили факт агрессии и рассказали подробности попытки нападения на авиационную базу ВКС России, расположенную в провинции Латакия.
Вечером 11 августа средствами контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим были обнаружены 6 маневрирующих беспилотных летательных аппаратов, приближавшихся с северо-западного направления к нашему военному объекту.
«Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все шесть ударных беспилотных аппаратов террористов были уничтожены на безопасных дистанциях. Пострадавших или материального ущерба нет», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
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