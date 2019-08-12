Россияне назвали главное событие 30-летней давности (РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА)

Аналитики из Левада-центра спросили россиян, какое событие 1989 года они считают наиболее важным. Более половины респондентов (54%) назвали таковым вывод советских войск из Афганистана.

Вторым наиболее важным событием того года для россиян (24%) стало падение Берлинской стены и открытие границы между ФРГ и ГДР.

Исследование проводилось с 18 по 24 июля по репрезентативной выборке: 1605 человек в 137 населенных пунктах в 50 регионах. Опрос проводился на дому у респондентов методом личного интервью. В ходе опроса человеку предлагалась карточка со списком ответов и возможность выбрать несколько вариантов.

«Война в Афганистане — реперная точка внутри страны, в то время как падение Берлинской стены — тема преимущественно для внешнего мира», — комментирует полученные результаты политолог из ВШЭ Евгений Иванов.

По мнению социолога Левада-центра Карины Пипии, на коллективную память оказывает влияние социально-политический контекст. Падение Берлинской стены символизирует распад Советского Союза, ностальгия по которому за последние несколько лет лишь усилилась.

Согласно прошлогоднему опросу Левада-центра, 66% жителей России сожалеют о распаде СССР.

В Центре отметили, что респонденты старших поколений (от 40 лет) вдвое чаще молодых (18–24 года) называли вывод афганской группировки и падение Берлинской стены важнейшими событиями (64% против 31% и 28% против 15% соответственно).

После падения Берлинской стены наиболее важными россияне посчитали следующие события: забастовки шахтеров (рост с 2014 года с 16 до 19%), повышение пенсий (резкий рост за тот же период с 8 до 18%), конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе (с 12 до 15%), первая встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша (с 6 до 11%).

Согласно данным Левада-центра, примерно равные доли респондентов старшего возраста и молодёжи называли важнейшими событиями 1989 года забастовки и повышение пенсий.

«Поколенческого разрыва почти не наблюдается, память об этих событиях — маркеры социально-политической ситуации сегодня, — рассуждает Иванов. — В условиях пенсионной реформы и протестного движения люди ищут опору в истории».

Стоит отметить, что Левада-центр является негосударственной исследовательской организацией, центр постоянно проводит собственные и заказные социологические и маркетинговые исследования, часто сотрудничает с иностранными фондами, в частности, с Фондом Сороса.

Организация получает крупные заказы от европейских и американских организаций и фондов, а в 2016 году Левада-центру был присвоен статус «иностранного агента».

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