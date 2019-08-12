Пока Вы начинаете с себя — они начинают с Вас?
16:09. 12 августа 2019 Просмотров - 211 6 коммент. Опубликовал: brahman
Не так давно в интернете стал набирать популярность тезис "пока мы начинаем с себя, они начинают с нас". Давайте поразмышляем что будет, если мы будем начинать с других.
Они – продолжают.
Вариант: если подобны, взаимосвязаны и взаимовлияем => занимаясь собой в плане улучшения себя во всех смыслах, в том числе улучшения понимания нашей природы – улучшаю других.
Занимаясь другими – вижу себя, получаю ответку?
В других мы можем увидеть себя на столько, на сколько развиты сами.
Уважаемый Брахман!
Обратите внимание на книжку Петра Касихина. Может, его судьбу и отрывки книги опубликовать отдельным постом?
Уважаемая Айва, благодарю за материал, поставлю в очередь для чтения.
Не совсем в тему, но эту книжку стоит прочесть каждому.
“Судьба в моих руках”
Касихин Пётр Андреевич
2012
https://www.proza.ru/2014/12/27/1537
Душераздирающе и душеукрепляюще.