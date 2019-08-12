Пока Вы начинаете с себя — они начинают с Вас?

Каждый житель нашей планеты думает, что он владеет истиной. Да, истина может быть только для тебя одного. Конечно, можно её навязать ещё кому-то. Но это уже не будет его истина. Потому что ты забрал у него свободу выбора.

— Фёдор Филиппович Конюхов