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Пока Вы начинаете с себя — они начинают с Вас?

16:09. 12 августа 2019 Просмотров - 211 6 коммент. Опубликовал:

Не так давно в интернете стал набирать популярность тезис "пока мы начинаем с себя, они начинают с нас". Давайте поразмышляем что будет, если мы будем начинать с других.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ilPg1gfr-9U

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