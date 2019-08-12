Почему не воплощаются светлые мечты. Алексей Орлов и Александр Соколов
Наличие проблем вызывает желание воплощения заветных мечтаний.
Алексей Орлов и Александр Соколов
Но чаще всего людские мечты не воплощаются. Человек думает, что его мечты правильные, светлые. Но ведь ваши желания и хотения часто противоречат желаниям и хотениям других людей.
Что же делать?… Об этом и пойдет речь в этой передаче.
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