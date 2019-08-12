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Почему не воплощаются светлые мечты. Алексей Орлов и Александр Соколов

18:32. 12 августа 2019 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал:

Наличие проблем вызывает желание воплощения заветных мечтаний.

Алексей Орлов и Александр Соколов

Но чаще всего людские мечты не воплощаются. Человек думает, что его мечты правильные, светлые. Но ведь ваши желания и хотения часто противоречат желаниям и хотениям других людей.
Что же делать?… Об этом и пойдет речь в этой передаче.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HphVQNCEkfE

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