Почему мы презираем кукловодов нынешнего протеста?

Политический обозреватель Иван Рахметов дал убийственную характеристику «кукловодам» нынешних псевдооппозиционных митингов.

«Почему мы им не верим (не любим, ненавидим — нужное подчеркнуть?) Всех этих навальнистов, соболистов, яшистов мы больше всего не любим за их вранье. Не только в мелочах, а в главном. Вместо того, чтобы жевать жвачку про честные выборы и прочие либценности, навальнист, будь он честен, должен прямо и открыто заявить (в своем узком кругу они примерно так и рассуждают):

Да, мы хотим, чтобы на место нынешней власти местных жуликов и воров (прим.1 — мы тоже не верим в их честность, однако не обобщаем данную характеристику до миллионов честных тружеников бюджетной сферы, силовиков и т. д.), итак, мы хотим, чтобы вместо нынешней власти местных жуликов и воров в период грядущего «транзита» в Россию пришла колониальная администрация. Мы обладаем неким тайным знанием, почему это пришлая колониальная администрация воровать не будет (прим. 2 — на самом деле будет, и в тысячи раз больше, но пока не будем в это углубляться).

Нам абсолютно наплевать на интересы 99 процентов «ватного» населения, потому что они покорно терпят всех этих жуликов и воров, поэтому, когда в эпоху колониального переустройства России все из состояния «бедненько, но чистенько» перейдет в фазу «Судан, но только холодно», нас будут заботить лишь КЛАССОВЫЕ интересы своих сторонников (прим. 3 — это тоже не так, потому что как только они дорвутся до корыта, на хомяков им станет тут же наплевать, как наплевать на сидящего в СИЗО за субботний митинг работягу Коваленко, профит получит лишь тончайший слой верхушки их политической пирамиды, но этот уже их внутреннее дело, пусть сами разбираются).

Сказали бы они все это прямо — я бы, по крайней мере, уважал их за большевистскую прямоту. А так — извольте…

И да, хотите оспорить главный тезис про колониальную администрацию? Попробуйте. Мы не будем даже говорить о таких мелочах, как все эти обучения в Йелях, походы в американское посольство и иностранные гранты. Ленин вон тоже деньги у немцев брал в интересах революции.

Отметим другое — ваша нежная дружба с такими персонами как Ходорковский, ваше непризнание Крыма российским, ваше тупое политическое украинство, ваши шуточки про «победобесие» и насмешки над «бессмертным полком» отталкивают от вас гигантские массы потенциальных сторонников. Более того, оно является причиной того, что ваши движения никогда не станут массовыми. Понимаете ли вы это? Прекрасно понимаете. Рады бы измениться, да хозяева не велят.

А про вашу любовь к тоталитарным методам управления, вместо показушного либерализма, я даже говорить не стану, настолько все очевидно.

Травля Фельдмессер и Синица, призывающая убивать детей и снимать все это на видео, из недавнего. Впрочем, колониальная администрация именно так управлять туземцами и должна. Вот только сомневаюсь, что народ до управления вас допустит».

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