Китай впервые применил свой мега-беспилотник против крейсера США
При появлении в Тайваньском проливе американского военного корабля, Китай направил на его сопровождение свой самый большой беспилотный летательный аппарат. Дрон не только преследовал американский крейсер, но и передавал информацию о его текущем местоположении истребителям ВВС КНР, которые несколько раз вылетали на его перехват, когда последний приближался к территориальным водам Китая.
Есть у меня друган-друганыч, зовут Андрей и он слегка прибухивает. После того, как появилось понятие “дрон”, мы Андрюху Дроном называем. Уж очень сильно он в подпитии на дистанционно управляемый аппарат похож )))))))))