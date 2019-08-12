Китай впервые применил свой мега-беспилотник против крейсера США

При появлении в Тайваньском проливе американского военного корабля, Китай направил на его сопровождение свой самый большой беспилотный летательный аппарат.

Дрон не только преследовал американский крейсер, но и передавал информацию о его текущем местоположении истребителям ВВС КНР, которые несколько раз вылетали на его перехват, когда последний приближался к территориальным водам Китая.

При появлении в Тайваньском проливе американского военного корабля, Китай направил на его сопровождение свой самый большой беспилотный летательный аппарат. Дрон не только преследовал американский крейсер, но и передавал информацию о его текущем местоположении истребителям ВВС КНР, которые несколько раз вылетали на его перехват, когда последний приближался к территориальным водам Китая.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ch8-s1ga0NE