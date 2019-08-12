Главная » Невероятное в мире

Китай впервые применил свой мега-беспилотник против крейсера США

13:06. 12 августа 2019 Просмотров - 252 Один комментарий Опубликовал:

2

 

 
При появлении в Тайваньском проливе американского военного корабля, Китай направил на его сопровождение свой самый большой беспилотный летательный аппарат. 
 
Дрон не только преследовал американский крейсер, но и передавал информацию о его текущем местоположении истребителям ВВС КНР, которые несколько раз вылетали на его перехват, когда последний приближался к территориальным водам Китая.
 

При появлении в Тайваньском проливе американского военного корабля, Китай направил на его сопровождение свой самый большой беспилотный летательный аппарат. Дрон не только преследовал американский крейсер, но и передавал информацию о его текущем местоположении истребителям ВВС КНР, которые несколько раз вылетали на его перехват, когда последний приближался к территориальным водам Китая.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ch8-s1ga0NE

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О реальной причине демонизации России
.... Первый, — экономический, перекрыв Китаю пути поставок энергоресурсов. Но здесь... из которой, Китай, умеющий извлекать уроки из своих ошибок, сделав правильные...необходимым. Следовательно, полностью отрезать Китай от энергоресурсов и гарантированно остановить...
Все в мире изобретено в России
... по разным причинам не патентуют свои разработки, и большое количество изобретений... серьезная проблема. Изобретатели норовят продать свое детище за границу, потому что... дел об интеллектуальной собственности экспертизу применять не обязательно. Сейчас в судах...
Да кто же он, этот «ЦЕНТРОБАНК РФ»?
... руководство страны пытается вернуть своему государству суверенитет, возмущённая общественность...refinancing_rates.htm [8] «Китай на пороге кредитного кризиса», ...пользователь может запретить собственнику распоряжаться своим имуществом. Или собственник ЗВР...
По заветам Аллена Даллеса? Зачем уничтожают русскую культуру?
... верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России." Аллен...
Неизвестная война. Кому всё-таки надо поклониться за «Катюшу»?
... события скоро будут отмечать свое 75-летие. 14 июля... небольшим городком Оршей было впервые применено оружие, ставшее кошмаром для... Глушко, хоть и получили свои сроки, но, к счастью...шарашках" и впоследствии заняли свое место в истории освоения космоса...
«А то, что?»
...беззубой собаки», продолжает отстаивать свои интересы по всему миру...потребовала от РФ вывести свой воинский контингент из Венесуэлы..., что?». А ничего. Своей внешней политикой Россия показывает всему... не существует. США применили для сдерживания России все...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5635 4901
    Валерий 12 августа 2019 в 17:59

    Есть у меня друган-друганыч, зовут Андрей и он слегка прибухивает. После того, как появилось понятие “дрон”, мы Андрюху Дроном называем. Уж очень сильно он в подпитии на дистанционно управляемый аппарат похож )))))))))

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)