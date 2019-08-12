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Как Польша вышла из себя. Сталин подарил ей тысячи кв. км немецких земель

16:43. 12 августа 2019 Просмотров - 160 2 коммент. Опубликовал:
Источник: АиФ @ Георгий Зотов

В 1945 г. СССР щедро передал полякам города Германии, населённые немцами. Думаете, нас поблагодарили? Увы, реальность оказалась совсем другой.

В Гданьске не видно слов благодарности советским солдатам, оплатившим своей кровью включение этих земель в состав Польши. © / Георгий Зотов / АиФ

«Дети, подойдите сюда! Ежи, Кшиштоф, я кому говорю! Мы с вами находимся на набережной Щецина, названной в честь первого польского короля Болеслава Храброго, — девушка-экскурсовод жестом учёного поправляет на носу очки. — 26 апреля 1945 г. этот старинный город был очищен от немецких солдат при участии Войска Польского».

Школьники, вырванные из летних каникул, особого интереса не проявляют, вяло фотографируя на смарт-фоны, — жара, комары у воды, да и город в целом не особо интересен. Слишком много современных построек: старые здания разрушены весной 1945-го, во многих районах не осталось и камня на камне. Во время боёв за Щецин погибли 5 тысяч советских солдат, поляки же участвовали в штурме крайне ограниченно. Экскурсовод ведёт детей дальше, повествуя о «древней польской крепости». Правда, город принадлежал польскому государству лишь несколько десятков лет в XII в. Затем он получил название Штеттин и переходил сперва от Дании к Швеции, затем к Пруссии, Германии и в результате окончательно «онемечился» — в 1935 г. тут жили 253 000 немцев и всего 2000 поляков. 5 июля 1945 г. СССР подарил город Польше — как и другие земли Силезии и Померании. Обозреватель «АиФ» проехался по этим территориям и выяснил — благодарности к Советскому Союзу за щедрый презент никто не испытывает.

«Русских денег не хватило»

— Я сам из Гданьска, — вспоминает польский бизнесмен Яцек Мазовецкий— Ещё в моём детстве ходили такие рассказы — во дворе каждого польского дома закопана одна немецкая семья. Поляки были озлоблены на немцев и легко убивали гражданских лиц, живших в городе, — за это не следовало никакого наказания. Коренным жителям этих городов отказывались продавать еду. Например, из 84 000 немцев, оставшихся после войны в Штеттине, за лето 1945 г. 20% умерли от голода. Уцелевшие немецкие здания безжалостно уничтожались. Только в конце 90-х стали что-то восстанавливать, дабы привлечь туристов из Германии, — Щецину нужны деньги.

Удивительно, но на отдельных домах в историческом центре Щецина до сих пор видны следы от осколков снарядов — даже спустя 74 года после окончания войны их не успели привести в порядок. «У русских денег не хватило, вот и прекратили ремонт, — смеётся проходящий мимо пожилой поляк. — Всё отстроили на средства, предоставленные Советским Союзом, только об этом сейчас не принято упоминать». То же самое и в Гданьске — на острове, где расположены прусские склады, только недавно начали восстановление руин старых зданий, заросших травой и заваленных мусором. Улица Освободителей в Щецине осталась, но теперь, оказывается, непонятно, кем именно являлись эти самые освободители. «Нас учат, что город заняли с помощью поляков, — удивляется вопросу парень-студент. — Война же выиграна Великобританией и США, и благодаря решению Рузвельта с Черчиллем Щецин был передан Польше». Пройдёт ещё лет двадцать, и молодое поколение Польши уверится в этом мифе окончательно. Памятник благодарности советским воинам на перекрёстке Польского шоссе и улицы Неринга в Щецине снесён ещё в 2017 г.: колонну и цокольную часть памятника разрушили, барельефы перевезли на кладбище, а серп с молотом пустили на переплавку. Напомню — тысячи красноармейцев, в большинстве своём никаких не коммунистов, а простых мужиков, погибли во время взятия этого немецкого города, который Сталин затем великодушно подарил Польше. И вот так их «прекрасно» отблагодарили.

«Россия всем обязана»

— Я не удивлён тем, что случилось с Польшей, — вздыхает независимый журналист, главный редактор портала Strajk Мачей Вишневский— С 1990-х тут усиленно продвигалась теория — мы вообще-то сами себя освободили, а Советский Союз нам только мешал. Теперь лидирует официальная точка зрения: СССР был союзником нацистской Германии, отобрал у поляков Западную Украину и Западную Белоруссию, поэтому благодарить за «возвращённые территории» не стоит. Напротив, русские ведь нам обязаны по гроб жизни одним своим существованием. Сталин вторгся в 1939-м в Польшу и забрал Львов и Брест — он плохой. Сталин в 1945-м подарил Польше десятки тысяч кв. километров немецких земель: не-не, всё равно плохой, слишком мало дал!

«Я немец, верните дом»

В Щецине всюду звучит «хохдойч» — немецкая речь. Германия всего в 16 километрах, в город приезжает много «шоп-туристов» — граждан ФРГ, затоваривающихся в местных супермаркетах едой: в Польше она дешевле на 50%. «Мои дедушка и бабушка родились здесь, — признаётся приезжий из Гамбурга Михаэль Книппель. — И я считаю, пришло время вернуть мне их дом: я же законный наследник. Это справедливо, если поляки хотят оставаться в Евросоюзе».

В 1945-м Польша изгнала с подаренных СССР земель 2 миллиона 300 тысяч немцев, приказав им собраться в 24 часа и отправив пешком по разбитым дорогам. Полученные «на халяву» города усиленно «полонизировали», давая улицам польские названия, уничтожая всё германское. Зато нынешние торговцы пишут на лотках «херцлих вилькоммен» («добро пожаловать» по-немецки), ибо экономика Щецина зависит от приезжих из Германии. В Гданьске, освобождённом РККА 31 марта 1945 г., тоже не видно слов благодарности советским солдатам, оплатившим своей кровью включение этих земель в состав Польши. Гданьск принадлежал немцам в 1793–1919 гг. и после Первой мировой войны считался вольным городом под управлением Лиги Наций — СССР поднёс его Польше на блюдечке. У пристани прямо на зданиях через проектор демонстрируется видеоклип — над городом поочерёдно колышатся сначала нацистское знамя, а потом красный флаг. Красное полотнище падает — изорванное, продырявленное, знаменуя конец «русской власти».

«Кто освобождал Гданьск и кто вернул его Польше?» — интересуюсь я у стайки школьников. — «А разве Гданьск не всегда был польским?» — хмыкают те в ответ. Нет, не был. Об этом свидетельствует захоронение советских солдат, погибших при штурме города: свои жизни за это отдали 10 000 человек. Кладбище вспоминают только в связи с актами вандализма: в последний раз опрокинули несколько надгробий и сломали на могилах жестяные звёзды. Зато в почёте памятник польским защитникам почты в Гданьске — ведь они убили целых десять (!) немецких военных. Без комментариев.

Парк «Цитадель» в Познани — один из самых популярных, здесь всегда гуляет много жителей: пожилые люди, мамочки с колясками, влюблённые парочки. Познань была немецким городом в 1793–1919 гг., затем на двадцать лет перешла к Польше и далее была захвачена нацистами. 23 февраля 1945 г. сюда вступила Красная армия. На воинском кладбище в «Цитадели» лежат 5830 убитых при освобождении Познани советских солдат. Разумеется, этот город СССР тоже возвратил Польше.

В 2016 г. вандалами разбиты памятные доски, перевёрнуты надгробия. Вот так нас благодарят за подарки, оплаченные кровью тысяч наших людей. В завершение скажу: обижаться бессмысленно. Просто в следующий раз надо быть умнее и не проявлять такую щедрость. Мы не в первый раз кого-то освобождаем и что-то дарим, а потом нам плюют в лицо. Надеюсь, Россия извлечёт из этого урок

Источник: https://nstarikov.ru/club/107544

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