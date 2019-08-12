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И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН!

08:46. 12 августа 2019 Просмотров - 329 8 коммент. Опубликовал:


Как выяснилось, уже второй месяц (да не первый год) житель села Смоленское Евгений Георгиевич Тыртов один, почти каждый день, по нескольку часов, во время прогулок с собакой, прибирается на берегу и в лесу Шевелюхского озера «Техас».



Сам, по личной инициативе и зову сердца, один.

Стаскивает мусор в кучи вдоль лесной дороги.
Набралось уже около 1-2 самосвалов.

Очистил примерно половину дальнего от шоссе берега озера вглубь леса на 50-200 метров, вынимал мусор из воды.



Причём собирает мусор раздельно: бутылки стеклянные, металл, остальное.

В общении ни слова не сказал плохого про тех, кто мусорит. Сказал, что природу любит, и время сейчас подходящее: мусор виден стал из под травы, а снега пока нет.



Придёт скоро к нему подмога, к настоящему русскому воину.

Низкий Вам поклон, Евгений Георгиевич!


Источник: http://nashaplaneta.su/news/i_odin_v_pole_voin/2019-08-11-73917

Метки: общество

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