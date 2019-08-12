И один в поле воин!

Как выяснилось, уже второй месяц (да не первый год) житель села Смоленское Евгений Георгиевич Тыртов один, почти каждый день, по нескольку часов, во время прогулок с собакой, прибирается на берегу и в лесу Шевелюхского озера «Техас».Сам, по личной инициативе и зову сердца, один.Стаскивает мусор в кучи вдоль лесной дороги.Набралось уже около 1-2 самосвалов.Очистил примерно половину дальнего от шоссе берега озера вглубь леса на 50-200 метров, вынимал мусор из воды.Причём собирает мусор раздельно: бутылки стеклянные, металл, остальное.В общении ни слова не сказал плохого про тех, кто мусорит. Сказал, что природу любит, и время сейчас подходящее: мусор виден стал из под травы, а снега пока нет.Придёт скоро к нему подмога, к настоящему русскому воину.Низкий Вам поклон, Евгений Георгиевич!

Источник: http://nashaplaneta.su/news/i_odin_v_pole_voin/2019-08-11-73917