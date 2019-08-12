И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН!
08:46. 12 августа 2019 Просмотров - 329 8 коммент. Опубликовал: feedmatic
Как выяснилось, уже второй месяц (да не первый год) житель села Смоленское Евгений Георгиевич Тыртов один, почти каждый день, по нескольку часов, во время прогулок с собакой, прибирается на берегу и в лесу Шевелюхского озера «Техас».
Сам, по личной инициативе и зову сердца, один.
Стаскивает мусор в кучи вдоль лесной дороги.
Набралось уже около 1-2 самосвалов.
Очистил примерно половину дальнего от шоссе берега озера вглубь леса на 50-200 метров, вынимал мусор из воды.
Причём собирает мусор раздельно: бутылки стеклянные, металл, остальное.
В общении ни слова не сказал плохого про тех, кто мусорит. Сказал, что природу любит, и время сейчас подходящее: мусор виден стал из под травы, а снега пока нет.
Придёт скоро к нему подмога, к настоящему русскому воину.
Низкий Вам поклон, Евгений Георгиевич!
Источник: http://nashaplaneta.su/news/i_odin_v_pole_voin/2019-08-11-73917
Если он витязь, да…
А так штрафами одложат…
Человек заслуживает уважения. Потому что он это делает по зову своей Души,не за бабло как сейчас везде. Значит и Душа у него чистая. Дай Бог ему здоровья.
Чувак бухать бросает, и релаксирует движухой.
После тщательной уборки территории дворник Никита попросил администрацию ЖЭКа выдать ему ружьё.
После уборки Чувак снова пригласит телок на шашлыки.
Красавчик…Дошел и мозгом,и действиями.
Добрая, Любящая душа!
Человек Добросферы – один из нас?
Каждый Человек должен убирать как минимум за собой, если есть силы-то и за другими, многие из которых НЕ ЧЕЛОВЕКИ. Природа наша мать, лоно, откуда мы родились.Бережем ЕЁ для внуков и просто последующих поколений.