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Цитаты о великих делах

08:24. 12 августа 2019 Просмотров - 169 Один комментарий Опубликовал:

Цитаты о великих делах и делах незаметных.

Текст цитат:
"Похвальнее то, что совершается не напоказ и не при всех — не потому, что от людей надо прятаться (всякое хорошее дело стремится к свету!), а потому, что сознание собственной добродетели дороже любого скопища зрителей. "
— Марк Туллий Цицерон

"Надо не сочинять умные книги, а разумно вести себя в повседневности, надо не выигрывать битвы и завоёвывать земли, а наводить порядок и устанавливать мир в обычных жизненных обстоятельствах. Лучшее наше творение — жить согласно разуму. "
— Мишель Монтень

"Не девственность, не ритуальная молитва, не голод и изъяны тела создают путь в ученичество и Свет в нём. Но лишь гармония. И не стремиться надо к великим подвигам, где бы имя человека гремело, но доходить до героического напряжения в каждом сером деле дня. "
— Антарова Конкордия

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Utfn86c-Ht4

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 264 224
    Goodworld 12 августа 2019 в 13:20

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    Так ли это?

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