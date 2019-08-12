Цитаты о великих делах
Цитаты о великих делах и делах незаметных.
Текст цитат:
"Похвальнее то, что совершается не напоказ и не при всех — не потому, что от людей надо прятаться (всякое хорошее дело стремится к свету!), а потому, что сознание собственной добродетели дороже любого скопища зрителей. "
— Марк Туллий Цицерон
"Надо не сочинять умные книги, а разумно вести себя в повседневности, надо не выигрывать битвы и завоёвывать земли, а наводить порядок и устанавливать мир в обычных жизненных обстоятельствах. Лучшее наше творение — жить согласно разуму. "
— Мишель Монтень
"Не девственность, не ритуальная молитва, не голод и изъяны тела создают путь в ученичество и Свет в нём. Но лишь гармония. И не стремиться надо к великим подвигам, где бы имя человека гремело, но доходить до героического напряжения в каждом сером деле дня. "
— Антарова Конкордия
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Чужая, вырванная из контекста жизенного процесса мудрость мертва, если она всё же вдруг не вводит в особое, высокое состояние, не вдохновляет активно Жить в этом состоянии постоянно, не вдохновляет на доброе Дело.
Оживлять застывшее слово можно постоянно перефразируя, переформулируя своими словами меняющееся понимание идеи.
Тогда каждому новому моему моменту жизни, новому состоянию мира души будет соответствовать определённый образ, мем и – определённая формулировка, слово, набор слов-символов, фраза, которая в свою очередь будет служить паролем входа в подобное состояние, плацдармом для развития, скорейшего продвижения Вверх.
Так ли это?