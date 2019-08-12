Борис Юлин о российском вооружении
01:25. 12 августа 2019 Просмотров - 187 Один комментарий Опубликовал: Владимир
Источник: https://youtu.be/jhgA74Fq7Dk
Источник: https://youtu.be/jhgA74Fq7Dk
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Весь мой жизненный опыт убеждает, что Рай и ад расположены по соседству. Рай надо искать внутри себя, а на земле ближе всего к Раю – сад, посаженный твоими руками.
Выступление в духе КПРФ. Все очень плохо, хорошо было при коммунистах, а теперь нам все врут, на бой кровавый .., и т.д. В чем то он безусловно прав, но даже правдивые факты всегда можно подобрать нужным образом, чтобы зрителя обуяла тоска и глубока печаль, а также суициднве мысли. В общем, считаю, что Б. Юлин – безусловно талантливый агитатор, владеет искусством овладения массой зрителей, по существу ведёт антироссийскую и промайданную пропаганду в завуалированной форме. К его выступлениям отношусь с недоверием и считаю их вредными, о чем бы он ни говорил.