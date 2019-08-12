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Боеготовность Российской армии. Остро, по фактам. Генерал армии А. Владимиров

00:43. 12 августа 2019 Просмотров - 354 5 коммент. Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/pDl-JANDD-8

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 1511 1391
    Хан_Уман 12 августа 2019 в 8:50

    Смотрел как-то фильм, не помню название, в ролях Гурченко, о начале 2 мировой войны.
    Сначала была дама, рояль, мужчина, типа инженер, всё белое и пушистое… Удар! Высадили в чистом, белом поле, с условиями, через пару месяцев здесь должен быть завод…
    Далее, эта дама, в телогрейке, забегает в теплушку, и очень радуется горячей кружке чая…
    Мир изменился, очень быстро у страны, народ сплочился в единый организм…
    Очистил я от паразитов правления…
    И возникает закономерный вопрос…
    Нам опять нужна война?

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    1
  • 35 19
    Марина 12 августа 2019 в 9:22

    Во все времена в стране была более актуальная тема – боеготовность полиции и жандармерии. Запрет на оборот оружия и взрывчатых веществ. Разве не так? Исключение составляет только время во время войны, такой, где поневоле ружжо доверяют народу.

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    1
    • 5612 4878
      ВалерийМарина 12 августа 2019 в 10:41

      У нас запрет на владение короткоствольным оружием ввели в 1924 году, на оборот нарезного длинноствольного ограничения наложили в 1959 году, на оборот гладкоствольного длинноствольного ограничения наложили 1973 году.
      Так что государство стало опасаться граждан и отбирать у него оружие только после смерти Сталина

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  • 35 19
    Марина 12 августа 2019 в 12:37

    ну это если все сказки русские исключить, где богатырь сидит в темнице до тех пор пока ворог не начнёт брать стольный град. нет, как то казаки шашачками помахивали в своё время, да только по факту они были конные жандармы, за что и … во время гражданской войны.

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