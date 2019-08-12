Боеготовность Российской армии. Остро, по фактам. Генерал армии А. Владимиров
00:43. 12 августа 2019 Просмотров - 354 5 коммент. Опубликовал: Владимир
Источник: https://youtu.be/pDl-JANDD-8
Источник: https://youtu.be/pDl-JANDD-8
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Нет условного ученичества, построенного на условных приёмах и обрядах. Есть только расширение сознания, расширение ауры, очищающей вокруг себя всё шире светящееся кольцо; есть всё более глубокое преклонение пред Мудростью и Её милосердием.
Смотрел как-то фильм, не помню название, в ролях Гурченко, о начале 2 мировой войны.
Сначала была дама, рояль, мужчина, типа инженер, всё белое и пушистое… Удар! Высадили в чистом, белом поле, с условиями, через пару месяцев здесь должен быть завод…
Далее, эта дама, в телогрейке, забегает в теплушку, и очень радуется горячей кружке чая…
Мир изменился, очень быстро у страны, народ сплочился в единый организм…
Очистил я от паразитов правления…
И возникает закономерный вопрос…
Нам опять нужна война?
А где мы возьмем другого Сталина?
Во все времена в стране была более актуальная тема – боеготовность полиции и жандармерии. Запрет на оборот оружия и взрывчатых веществ. Разве не так? Исключение составляет только время во время войны, такой, где поневоле ружжо доверяют народу.
У нас запрет на владение короткоствольным оружием ввели в 1924 году, на оборот нарезного длинноствольного ограничения наложили в 1959 году, на оборот гладкоствольного длинноствольного ограничения наложили 1973 году.
Так что государство стало опасаться граждан и отбирать у него оружие только после смерти Сталина
ну это если все сказки русские исключить, где богатырь сидит в темнице до тех пор пока ворог не начнёт брать стольный град. нет, как то казаки шашачками помахивали в своё время, да только по факту они были конные жандармы, за что и … во время гражданской войны.