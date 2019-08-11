Сводки от ополчения Новороссии 11 августа 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Ситуация на линии боевого соприкосновения существенных изменений не претерпела и остаётся напряжённой. Противник в очередной раз нарушил взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня.

На попаснянском тактическом направлении по приказу военного преступника Богомолова боевики 72 бригады ВСУ из станкового автоматического гранатомёта вели огонь по н.п. Калиново.

В результате слаженных действий защитников Республики жертв удалось избежать.

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Противник продолжает использовать перемирие с целью перегруппировки сил и средств в зоне карательной операции.

Так, нашей разведкой отмечено прибытие девятнадцати танков Т-72 в район н. п. Рубежное, размещение двух 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» в районе н. п. Дружба и четырех БМП в районе н. п. Золотое.

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Украинская сторона в очередной раз продемонстрировала, что не собирается проводить восстановительные работы на мосту через р. Северский Донец в районе участка разведения «Станица Луганская», а вся имитация деятельности так называемых специалистов проводится с целью распила денежных средств, выделенных Международным Комитетом Красного Креста.

Так, по заявлению главы «Луганской областной военно-гражданской администрации» Виталия Комарницкого, 8 августа саперы и пиротехники ГСЧС Украины в рамках проведения работ по восстановлению моста через р. Северский Донец завершили этап разминирования территорий в районах населенных пунктов Красный Деркул, Широкий и Красная Таловка Станично-Луганского района, а также с. Нижнебараниковка Беловодского района.

Примечательно то, что перечисленные населённые пункты находятся на большом удалении от линии соприкосновения, и разминирование в этих районах никак не влияет на ремонт моста.

Так, посёлок Широкий находится в 25 километрах от Станицы Луганской, Красный Деркул в тридцати, а Нижнебараниковка — в пятидесяти!

Что и зачем там разминировали украинские сапёры, непонятно, но тот факт, что на работы по разминированию МККК выделяет огромные средства, говорит о том, что в скором времени украинская сторона под предлогом ремонта моста может провести фейковое разминирование где-нибудь в Харькове или Запорожье, лишь бы за это продолжали платить.

Несмотря на заявления коррупционера Комарницкого о завершении разминирования, украинская сторона запросила продление сроков на проведение работ, подтверждая то, что мост стал очередной кормушкой, а его восстановление может затянуться на долгие годы.

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