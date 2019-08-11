Политик ответил на заявление Туки о нарушении миропорядка, назвав Украину «мячом» США

Украина стала мячом, по которому бьют те самые разрушители мировой системы безопасности, США, для достижения своих целей. Так прокомментировал политолог Николай Стариков заявление представителя украинской стороны Георгия Туки о том, что мировое сообщество нуждается в новом миропорядке.

Ранее замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сказал, что для выхода из кризиса глобальное сообщество нуждается в построении нового миропорядка.

«Сейчас мы все являемся свидетелями глобального кризиса. Во-первых, он заключается в постоянном пренебрежении достигнутыми договоренностями различными государствами», – отметил он.

По его словам, механизмы международного взаимодействия, сложившиеся после Второй Мировой войны, «устарели». Тука считает, что мировая система безопасности «полностью разрушена», поэтому «вот в этой всей «каше» нужно выстраивать новый международный порядок».

«Ведь то, что работало раньше, — сейчас не функционирует. Это касается не только Украины: взять ту же самую Сирию, тот же самый Иран», – сказал замминистра.

Тука взял для примера и конфликт на Донбассе. Кроме того, он усомнился, что работа ООН и Совета Безопасности при организации эффективна.

Тука не раз делал громкие заявления по поводу внутриукраинского конфликта и ухудшения отношений с Россией. Он выразил надежду, что отношения между государствами возобладают на партнерской основе, но подчеркнул, что никогда не считал россиян и украинцев «братскими народами».

Общественный деятель, политолог и публицист Николай Стариков в интервью журналистам издания «ПолитРоссия» рассказал, по чьей вине нарушен мировой порядок, о котором заявил Тука, и до каких пор Украина будет лишь инструментом давления, а не самостоятельным игроком на мировой арене.

«Согласен с вышеуказанным заявлением только в одном пункте. Я тоже не считаю украинцев и россиян братским народом, просто потому, что это один народ, а если это один народ, то он не может быть ещё и братским. Что касается нового мирового порядка. Во-первых, его строил Адольф Гитлер. Строил кровавыми методами. Чем это закончилось, мы все это прекрасно знаем», – отметил эксперт.

Далее Стариков рассказывает, кто стал разрушителем мирового порядка сегодня.

«Сегодняшний миропорядок – это система безопасности, о нарушении которого заявляет украинский деятель, разрушена усилиями Соединенных Штатов Америки, которые последовательно вышли из всех договоров. Они нарушают взятые на себя обязательства, и теперь ведут ещё торговые и валютные войны. Поэтому тот, кто разрушил сегодняшнюю систему безопасности, несет ответственность за это», – подчеркнул политолог.

Собеседник издания отмечает, что на самом деле построить новую систему безопасности не сложно.

«Достаточно сесть за стол переговоров, но как мы видим, США уклоняются от подобного диалога, стараясь переложить в информационной сфере ответственность за срыв этих переговоров и выход из договоров на Россию, Китай и на кого угодно кроме самих себя. Что же касается Украины, то она не является игроком, а является мячом, а мяч всегда катится в ту сторону, по которому бьют, поэтому мнение мяча, к сожалению, никто не спрашивал и спрашивать не будет, и я в данном случае имею в виду не Россию», – отметил публицист.

Потому что Россия и Украина, продолжает Стариков, это единое целое.

«Так было и так обязательно будет. Как только мы снова воссоединимся в той или иной форме, как только народ восстановит свое единство, тогда Украина перестанет быть мячом и вновь станет игроком», – заключил эксперт.

Ранее «ПолитРоссия» писала о том, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, когда кончится война на Донбассе.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107503