Одним антироссийским проектом меньше. Как опять НЕ удалось обойти Россию
Генеральный партнёр проекта доменная зона .рус
Переходи на .рус!
Сайт регистратора: http://я.рус
Через несколько недель стартуют грузовые железнодорожные перевозки по маршруту Баку-Тбилиси-Карс с участием России. Уверены, что на это событие не обратит внимания ни одно крупное российское СМИ, между тем оно скрывает поистине великолепную историю – историю того, как южные страны хотели снизить зависимость от России, но в итоге пришли к ней просить о помощи. Расскажем в сегодняшнем выпуске.
Текст выпуска и все ссылки: время-вперед.рус
Время-вперёд! №356 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/yjip4jz52uk
Мы в соцсетях:
https://vk.com/rossiya_segodnya
https://zen.yandex.ru/vremya
https://www.facebook.com/groups/12576…
https://www.ok.ru/vremyavp
Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер
В выпусках используется музыка В. Зеленцова https://www.youtube.com/user/TheDrkmnd
Поддержи проект и попади в финальные титры!
Спонсорство на YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCzQ0…
Яндекс-кошелёк: 410011121112063
Сбербанк: 5469 4600 1796 2365
Альфа-Банк: 5486 7420 5790 0580
Patreon: https://www.patreon.com/vpered/overview
paypal.me/Vremya
(При переводе обязательно указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в титры!)