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Одним антироссийским проектом меньше. Как опять НЕ удалось обойти Россию

21:23. 11 августа 2019 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал:

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Через несколько недель стартуют грузовые железнодорожные перевозки по маршруту Баку-Тбилиси-Карс с участием России. Уверены, что на это событие не обратит внимания ни одно крупное российское СМИ, между тем оно скрывает поистине великолепную историю – историю того, как южные страны хотели снизить зависимость от России, но в итоге пришли к ней просить о помощи. Расскажем в сегодняшнем выпуске.

Текст выпуска и все ссылки: время-вперед.рус

Время-вперёд! №356 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/yjip4jz52uk

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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yjip4jz52uk

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