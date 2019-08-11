На митинге в Москве задержана гражданка США, которая проводила инструктаж

10 августа 2019 года в Москве на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная с властями акция, посвященная регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным МВД в митинге-концерте приняли участие около 20 тыс. человек и эта акция стала крупнейшей с декабря 2011 года. Однако после окончания мероприятия некоторые активисты не разошлись, а организованно направились протестовать в центр Москвы. В результате, через некоторое время более сотни из них были задержаны.Одной из задержанных оказалась гражданка США, которая абсолютно не стесняясь проводила инструктаж задержанных, находясь в автозаке. К слову, в Сети уже появилось видео, на котором она демонстрирует паспорт и рассказывает другим задержанным, как им нужно себя вести с правоохранителями. Это можно смело назвать вмешательством США в выборы в Мосгордуму.Гражданкой США оказалась юрист Татьяна Бренник. Россиянин Антон Цаплин сделал видео, сфотографировал ее паспорт и рассказал общественности, что она говорила.Говорила, как правильно отвечать на вопросы, как заполнять протокол, и как избежать ответственности– написал Цаплин на своей странице в «ВКонтакте».Бренник вступила в разговор, когда задержанные обсуждали свои права. Она просила всех обязательно записывать в протокол все, «что забрали». Объясняла, что нужно оспаривать протокол о задержании, вплоть до Верховного суда.Согласно фотографии из паспорта, Бренник родилась в России в 1975 году, паспорт США получила в 2016 году. При этом посольство США в Москве перед этим опубликовало «предупреждение» для своих граждан, в котором давались рекомендации как нужно себя вести на указанной акции протеста.Нужно отметить, что глава временной комиссии Совфеда России по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов уже заявил, что это деятельность посольства США вызывает вопросы, так как некоторые его части «предупреждения» можно трактовать как подстрекательство к незаконным действиям.Очень трудно отойти от мысли, что это вообще подстрекательство, потому что там дальше прописываются события, которые еще не произошли и по идее не должны были бы происходить. Там пишется, что, вероятно, демонстранты отправятся в центр города и могут встретить сопротивление полиции– сказал Климов.Многие российские политики, юристы и государственные деятели согласны с Климовым. Ведь деятельность посольства США является откровенным вмешательством во внутренние дела другого государства. Следовательно, это делается намеренно и попытки провокаций, для дестабилизации России, будут продолжены США в будущем.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/na_mitinge_v_moskve_zaderzhana_grazhdanka_ssha_kotoraja_provodila_instruktazh/2019-08-11-73902