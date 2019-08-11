Главная » Невероятное в мире, Политика

На митинге в Москве задержана гражданка США, которая проводила инструктаж

16:48. 11 августа 2019 Просмотров - 3 7 коммент. Опубликовал:


10 августа 2019 года в Москве на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная с властями акция, посвященная регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным МВД в митинге-концерте приняли участие около 20 тыс. человек и эта акция стала крупнейшей с декабря 2011 года. Однако после окончания мероприятия некоторые активисты не разошлись, а организованно направились протестовать в центр Москвы. В результате, через некоторое время более сотни из них были задержаны.

Одной из задержанных оказалась гражданка США, которая абсолютно не стесняясь проводила инструктаж задержанных, находясь в автозаке. К слову, в Сети уже появилось видео, на котором она демонстрирует паспорт и рассказывает другим задержанным, как им нужно себя вести с правоохранителями. Это можно смело назвать вмешательством США в выборы в Мосгордуму.

Гражданкой США оказалась юрист Татьяна Бренник. Россиянин Антон Цаплин сделал видео, сфотографировал ее паспорт и рассказал общественности, что она говорила.


Говорила, как правильно отвечать на вопросы, как заполнять протокол, и как избежать ответственности
– написал Цаплин на своей странице в «ВКонтакте».

Бренник вступила в разговор, когда задержанные обсуждали свои права. Она просила всех обязательно записывать в протокол все, «что забрали». Объясняла, что нужно оспаривать протокол о задержании, вплоть до Верховного суда.

Согласно фотографии из паспорта, Бренник родилась в России в 1975 году, паспорт США получила в 2016 году. При этом посольство США в Москве перед этим опубликовало «предупреждение» для своих граждан, в котором давались рекомендации как нужно себя вести на указанной акции протеста.



Нужно отметить, что глава временной комиссии Совфеда России по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов уже заявил, что это деятельность посольства США вызывает вопросы, так как некоторые его части «предупреждения» можно трактовать как подстрекательство к незаконным действиям.

Очень трудно отойти от мысли, что это вообще подстрекательство, потому что там дальше прописываются события, которые еще не произошли и по идее не должны были бы происходить. Там пишется, что, вероятно, демонстранты отправятся в центр города и могут встретить сопротивление полиции
– сказал Климов.

Многие российские политики, юристы и государственные деятели согласны с Климовым. Ведь деятельность посольства США является откровенным вмешательством во внутренние дела другого государства. Следовательно, это делается намеренно и попытки провокаций, для дестабилизации России, будут продолжены США в будущем.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/na_mitinge_v_moskve_zaderzhana_grazhdanka_ssha_kotoraja_provodila_instruktazh/2019-08-11-73902

Метки: гипотезы и версии

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Последние новости с Украины за 23 апреля 2014
... с марта проходят митинги сторонников федерализации. В Москве решение украинских властей ... секте с 1998 года, сестра - гражданка США Алина Стил, саентолог ОТ4, сам...задержанных отпустили. Как сообщили ополченцы, задержали отряд бойцов недалеко от карьера...
Новости Украины и Новороссии 28 октября 2015
... районного суда Симферополя задержать Чубарова сроком на..."Чонгар" был запланирован митинг местных предпринимателей, протестующих ...Комитета спасения Украины в Москве — прямая трансляция ...финансов Наталья Яресько, бывшая гражданка США. Судьба господина Яценюка ...
Новости Украины и Новороссии 03 декабря 2016
... ноября в Москве на Киевском вокзале....Выступая на митинге представитель общественного движения...инспекторами рыбоохранного патруля задержали гражданку, которая осуществляла лов... передал представителям США документальные подтверждения коррумпированности...
Комментарий по просьбе читателя
...случаи не вызвали массовых митингов или демонстраций. Из ... поле" в Москве разошлись, инцидентов не было МОСКВА, 1 марта....где 29 февраля была задержана гражданка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова, обезглавившая...вместе должны покаяться перед США. Мне не нравится...
Новости Украины и Новороссии 10 марта 2018
...html - цинк* * ** * *Гражданка Украины Ирина Воронцова, участвовавшая в...2017 года Воронцову задержали во время митинга около Большого ...улыбочками хипстер-журналистов «Эха Москвы», не стал сдерживаться. ... комиссии USITC Минторг США должен ввести окончательные ...
Новости Украины и Новороссии 02 мая 2016
... В Одессе полиция задержала пять человек Специалисты ... непонятно, почему правительства США, Германии, Франции, Великобритании...этаж), уроженка Черниговской области, гражданка Украины, жила в Одессе... Хатыни.В Москве завтра пройдет митинг памяти Одесской...

7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 4685 4235
    жора шапов 11 августа 2019 в 16:53

    На ум приходит решение проблемы в Китае. Один раз , но доходчиво.

    Ответить
    2
    • 8824 4441
      Ralisжора шапов 11 августа 2019 в 17:19

      Вот это и есть постанова.Если бы она была инструктором,то проводила инструктаж тайно! Неужели непонятно?Купился на хрень.

      Ответить
         
      • 398 194
        BlackCatRalis 11 августа 2019 в 18:15

        Тайно? Демонстранты читать мысли не умеют. Что гражданка США делала на митинге? Ей плохо живется в новой родной для нее стране?

        Ответить
           
      • 5580 4846
        ВалерийRalis 11 августа 2019 в 18:37

        Это Штирлиц действовал тайно. А самые демократичные друзья всего мира не скрывают своих намерений нигде. ЛГБТ требует, громко вопя и демонстрируя; либералы требуют, громко вопя и демонстрируя. Да и само государство США все у всех громко и навязчиво требует и демонстрирует, только на международном уровне. А принцип действия един – орать и демонстрировать.

        Ответить
           
  • 398 194
    BlackCat 11 августа 2019 в 18:25

    Очередное доказательство того, что кукловоды всех этих протестов и демонстраций сидят за океаном. Равно как и Навальный сидел в том же подвале, в котором был зарегистрирован Мировой Фонд Борьбы с Коррупцией, финансируемый из США. Равно как и то, что Навальному предоставил место это человек, с национальностью еврея. Равно как и то, что фонд Навального был в банке урожденного украинского еврея. Только самый недалекий человек будет поддерживать протесты, в которых западный и еврейский след более чем явный. Только недалекий человек будет высказывать свое недовольство политикой правительства, привязывая его к “еврейским мировым лидерам”, и при этом же зная, что след еврейский прослеживается именно в протестах против правительства.

    И тут, на этой площадке, сидят море одурманенных и кучка манипуляторов, так боящихся тех, кто мыслит не как они, а иначе, что в итоге не дает им манипулировать без оглядки общественным мнением.

    Ответить
       
  • 5580 4846
    Валерий 11 августа 2019 в 18:45

    Американ Танья приехамши бабосиков малеха нарубать Госдеповских, ан не свезло, споймала ея “кговавая гебня”.

    Ответить
       
  • 10904 6430
    Maleos 11 августа 2019 в 18:49

    А зачем замели эту пиндожидоффку?!.. это же представитель хозяина! Российскими дебилами должна руководить самая лучшая в мире страна, которая умеет делать не только джинсы и жувачку, но ещё айфоны и раковые палочки(сигареты). Без этой страны в России не было бы очень вкусных наркотиков и макдональдсов, и обзываться на Путина было бы низзя… а сейчас мона…

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)