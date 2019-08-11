На митинге в Москве задержана гражданка США, которая проводила инструктаж
16:48. 11 августа 2019 Просмотров - 3 7 коммент. Опубликовал: feedmatic
10 августа 2019 года в Москве на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная с властями акция, посвященная регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным МВД в митинге-концерте приняли участие около 20 тыс. человек и эта акция стала крупнейшей с декабря 2011 года. Однако после окончания мероприятия некоторые активисты не разошлись, а организованно направились протестовать в центр Москвы. В результате, через некоторое время более сотни из них были задержаны.
Одной из задержанных оказалась гражданка США, которая абсолютно не стесняясь проводила инструктаж задержанных, находясь в автозаке. К слову, в Сети уже появилось видео, на котором она демонстрирует паспорт и рассказывает другим задержанным, как им нужно себя вести с правоохранителями. Это можно смело назвать вмешательством США в выборы в Мосгордуму.
Гражданкой США оказалась юрист Татьяна Бренник. Россиянин Антон Цаплин сделал видео, сфотографировал ее паспорт и рассказал общественности, что она говорила.
Говорила, как правильно отвечать на вопросы, как заполнять протокол, и как избежать ответственности
– написал Цаплин на своей странице в «ВКонтакте».
Бренник вступила в разговор, когда задержанные обсуждали свои права. Она просила всех обязательно записывать в протокол все, «что забрали». Объясняла, что нужно оспаривать протокол о задержании, вплоть до Верховного суда.
Согласно фотографии из паспорта, Бренник родилась в России в 1975 году, паспорт США получила в 2016 году. При этом посольство США в Москве перед этим опубликовало «предупреждение» для своих граждан, в котором давались рекомендации как нужно себя вести на указанной акции протеста.
Нужно отметить, что глава временной комиссии Совфеда России по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов уже заявил, что это деятельность посольства США вызывает вопросы, так как некоторые его части «предупреждения» можно трактовать как подстрекательство к незаконным действиям.
Очень трудно отойти от мысли, что это вообще подстрекательство, потому что там дальше прописываются события, которые еще не произошли и по идее не должны были бы происходить. Там пишется, что, вероятно, демонстранты отправятся в центр города и могут встретить сопротивление полиции
– сказал Климов.
Многие российские политики, юристы и государственные деятели согласны с Климовым. Ведь деятельность посольства США является откровенным вмешательством во внутренние дела другого государства. Следовательно, это делается намеренно и попытки провокаций, для дестабилизации России, будут продолжены США в будущем.
Источник: http://nashaplaneta.su/news/na_mitinge_v_moskve_zaderzhana_grazhdanka_ssha_kotoraja_provodila_instruktazh/2019-08-11-73902
На ум приходит решение проблемы в Китае. Один раз , но доходчиво.
Вот это и есть постанова.Если бы она была инструктором,то проводила инструктаж тайно! Неужели непонятно?Купился на хрень.
Тайно? Демонстранты читать мысли не умеют. Что гражданка США делала на митинге? Ей плохо живется в новой родной для нее стране?
Это Штирлиц действовал тайно. А самые демократичные друзья всего мира не скрывают своих намерений нигде. ЛГБТ требует, громко вопя и демонстрируя; либералы требуют, громко вопя и демонстрируя. Да и само государство США все у всех громко и навязчиво требует и демонстрирует, только на международном уровне. А принцип действия един – орать и демонстрировать.
Очередное доказательство того, что кукловоды всех этих протестов и демонстраций сидят за океаном. Равно как и Навальный сидел в том же подвале, в котором был зарегистрирован Мировой Фонд Борьбы с Коррупцией, финансируемый из США. Равно как и то, что Навальному предоставил место это человек, с национальностью еврея. Равно как и то, что фонд Навального был в банке урожденного украинского еврея. Только самый недалекий человек будет поддерживать протесты, в которых западный и еврейский след более чем явный. Только недалекий человек будет высказывать свое недовольство политикой правительства, привязывая его к “еврейским мировым лидерам”, и при этом же зная, что след еврейский прослеживается именно в протестах против правительства.
И тут, на этой площадке, сидят море одурманенных и кучка манипуляторов, так боящихся тех, кто мыслит не как они, а иначе, что в итоге не дает им манипулировать без оглядки общественным мнением.
Американ Танья приехамши бабосиков малеха нарубать Госдеповских, ан не свезло, споймала ея “кговавая гебня”.
А зачем замели эту пиндожидоффку?!.. это же представитель хозяина! Российскими дебилами должна руководить самая лучшая в мире страна, которая умеет делать не только джинсы и жувачку, но ещё айфоны и раковые палочки(сигареты). Без этой страны в России не было бы очень вкусных наркотиков и макдональдсов, и обзываться на Путина было бы низзя… а сейчас мона…