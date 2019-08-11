Лицо «оппозиции», $ против Китая, 08.08.08 и Киргизия

В новом видеоблоге обсудили последние новости — события в Киргизии, отказ от доллара в перспективе экономических войн США и Китая, оценку событий 08.08.08 спустя 11 лет, а также истинное лицо «оппозиции», которое было показано на митингах.

Хронометраж:

00:03 — об аресте бывшего президента Киргизии Атамбаева

06:00 — про экономическую войну между Китаем и США и отказ от доллара

12:10 — оценка трагических событий 08.08.08 спустя 11 лет

18:09 — впечатления от участия в митинге «против полицейского произвола» 3 августа 2019 года

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/107517