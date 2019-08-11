Лицо «оппозиции», $ против Китая, 08.08.08 и Киргизия
В новом видеоблоге обсудили последние новости — события в Киргизии, отказ от доллара в перспективе экономических войн США и Китая, оценку событий 08.08.08 спустя 11 лет, а также истинное лицо «оппозиции», которое было показано на митингах.
Хронометраж:
00:03 — об аресте бывшего президента Киргизии Атамбаева
06:00 — про экономическую войну между Китаем и США и отказ от доллара
12:10 — оценка трагических событий 08.08.08 спустя 11 лет
18:09 — впечатления от участия в митинге «против полицейского произвола» 3 августа 2019 года
Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».
Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.
P.S. Предыдущие выпуски:
- Митинг «за честные выборы», выбор Украины, Борис Джонсон и Геополитика
- Украина угрожает Европе, выборы в России, политтехнологи и Севастополь
- Изменение Конституции, украинские радикалы в Европе и новая книга о Сталине
- RAND Corporation: как США будут уничтожать Россию
Источник: https://nstarikov.ru/blog/107517