Давайте поговорим… Мы можем больше, чем делаем? Алексей Орлов и Власта

Предназначение человека.



Алексей Орлов и Власта



В передаче мы поговорили о том, почему в Человеке появляется чувство пустоты внутри. Что нам делать в этом случае и как выйти из этого состояния? Как жить во время информационной войны и оставаться в Ладу с собой и с Миром?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vQOCagych2o