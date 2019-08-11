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Давайте поговорим… Мы можем больше, чем делаем? Алексей Орлов и Власта

21:31. 11 августа 2019 Просмотров - 40 Нет комментариев Опубликовал:

Предназначение человека.

Алексей Орлов и Власта

В передаче мы поговорили о том, почему в Человеке появляется чувство пустоты внутри. Что нам делать в этом случае и как выйти из этого состояния? Как жить во время информационной войны и оставаться в Ладу с собой и с Миром?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vQOCagych2o

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