Чтобы не было иллюзий: Что показал митинг оппозиции на Сахарова (ВИДЕО)

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал санкционированный митинг оппозиции в центре Москвы, состоявшийся 10 августа.

«Концерт на Сахарова в первую очередь показал, что выражать свое мнение законно, без вот этого вот винтилова с дубинками и угрозой уголовной статьи, вполне можно. То есть, все эти жертвы предыдущих двух акций, сидящие сейчас в СИЗО, совершенно напрасны. И даже людей сегодня больше. То есть, умных людей больше.

А во-вторых, ну так, чтобы иллюзий не было, „электоральный” потенциал у рэперов, половину из которых я даже не знаю (рэперы, которых я знаю, собирают средства для детей Донбасса к 1 сентября) куда выше, чем у Навального, Соболь, Яшина и прочих вместе взятых.

Эти-то, конечно, припишут себе очередную перемогу, хотя, судя по кадрам, огромная часть молодежи пришла на бесплатный концерт, а не за нашу и вашу свободу. Интересно будет, если эти исполнители, собирающие стадионы, пойдут в политику. Причем как с одной, так и с другой стороны. Но они не пойдут, может, и к счастью.

Ну и еще вот эпизод (на видео) тоже порадовал. Самоочищение от майдана головного мозга. Жаль, что не в промышленных масштабах».

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