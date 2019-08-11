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Будущее уже здесь: Китайцы показали, как робособаки действуют в упряжке (ВИДЕО)

01:00. 11 августа 2019 Просмотров - 0 Один комментарий Опубликовал:
Будущее уже здесь: Китайцы показали, как робособаки действуют в упряжке (ВИДЕО) | Русская весна

Китайская компания Unitree Robotics показала, что их роботы-собаки Laikago могут работать в группе для перевозки грузов.

В опубликованном ролике показано, как роботы переносят человека, буксируют минивэн и перетягивают канат.

В последние годы робототехнические компании начали заниматься не только разработкой прототипов, но и выпуском коммерческих версий своих продуктов, в том числе четвероногих роботов. Ghost Robotics продает ловкого робота Minitaur, у Boston Dynamics есть коммерческая модель Spot, а китайская компания Unitree Robotics продает робота под названием Laikago, который назван в честь первой собаки-космонавта.

Несмотря на то, что официальная грузоподъемность Laikago Pro составляет пять килограммов, в опубликованном ролике показано, что роботы способны переносить взрослого человека вчетвером. Также на видео восемь роботов в упряжке буксируют небольшой минивэн с двумя пассажирами и перетягивают канат.

У Unitree Robotics есть и другие разработки — этой весной компания показала четвероногого робота AlienGo. В отличие от Laikago, новый робот имеет полноценный защитный корпус, а также несколько штатных визуальных датчиков.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1565469633

Метки: Новости

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