ТОП-13 военных локаторов для обнаружения вражеской авиации

Практически с самого изобретения самолетов и дирижаблей было решено поставить их на вооружение в армию. И уже во время Первой мировой войны они были грозной силой. И защититься от вражеской авиации можно было лишь в том случае, если ее приближение заметить заранее. Именно поэтому были разработаны специальные устройства, способные уловить звук летящего самолета или цеппелина, хоть зачастую они больше похожи на «оркестр». Это и были военные тубы.

Военные тубы на смотре командованием Японии. /Фото: auction.violity.com

Радары для обнаружения авиации были изобретены уже в преддверии Второй мировой войны, а вот до того использовались специальные акустические локаторы, больше похожие на огромные музыкальные инструменты. Первые прослушивающие устройства были созданы еще в конце 19 века.

Французский локатор. /Фото: mydescoveries.ru

Таким стало, к примеру, изобретение профессора Майера, названое «топофон». Изобретенный в 1880 году локатор имел вид больших «ушей», которые крепились к туловищу, не занимая руки. Но у топофона Майера был один существенный недостаток: стоит лишь встать спиной к предполагаемому направлению источника звука, как ничего не будет слышно.

Топофон Майера. /Фото: livejournal.com

Но, стоит сказать, что локаторы подобной конструкции совершенствовались и применялись и после. Преимущество таких устройств было в том, что их можно было больше выпустить по количеству, ведь они были гораздо меньше и управлялись одним операторов. Однако их качество все же заметно страдало по сравнению с «прослушками» больших размеров.

Для работы с «локатором-стетоскопом» требовался один оператор. /Фото: knowhow.pp.ua

Еще одним изобретателем локатора конца 19 века был некий Рев М. Дж. Бэкон. Его устройство было уже гораздо масштабнее топофона и для его работы требовалось несколько человек. В качестве испытания Бэкон и его помощники пытались услышать звук летящего воздушного шара.

Локатор Бэкона, 1898 год. /Фото: livejournal.com

Те самые огромные военные тубы впервые испытаны во Франции и Великобритании. Их устройство было весьма необычным: это были два или более рупора большого размера, которые присоединены к своеобразному «стетоскопу». С их помощью, например, английские войска предупреждали налеты цеппелинов.

Огромные рупоры предупреждали о нападении авиации. /Фото: auction.violity.com

Разработка военных туб шла на основе систем детектирования и определения местоположения вражеских налетов. Не потребовалось никакой электроники или радио – локаторы были полностью механическими.

Для локации не использовали даже радиоволны. /Фото: knowhow.pp.ua

Реклама

Существовало огромное количество форм и модификаций дорадарных прослушивающих устройств. Одной из наиболее распространенных в период Первой мировой войны была конструкция, в которой несколько рупоров – чаще всего их было три – располагались в ряд один над другим, а справа или слева от основной конфигурации шел еще один, дополнительный рупор.

Такая модификация туб была довольно эффективной. /Фото: knowhow.pp.ua

Центральная и боковая часть служила для определения направления приближающейся вражеской атаки. А с помощью верхнего и нижнего рупоров операторы определяли высоту, на которой летательные аппараты находились.

Японские военные тубы. /Фото: cameralabs.org

Таким образом, военные тубы механически усиливали звук, и по нему регулировалось положение локатора для его настройки на направление с максимальной громкостью шума летательных аппаратов. После этого производились несложные расчеты для установления высоты и дальности вражеской авиации.

Такие локаторы имели радиус действия до 3 километров. /Фото: auction.violity.com

Однако, несмотря на популярность военных туб в расчетах ПВО многих стран, качество их работы оставляло желать лучшего – они были малочувствительными и определять локализацию противника в воздухе могли лишь на расстоянии нескольких километров. А даже возможности авиации Первой мировой войны позволяли преодолеть этот путь всего за несколько минут.

Портативные рупоры времен Первой мировой войны. /Фото: knowhow.pp.ua

Выход нашли военные инженеры, которые принялись исследовать локаторы других форм и размеров. Так в Великобритании появились акустические зеркала – статические конструкции из бетона в форме параболы. После Первой мировой войны их количество заметно выросло по всему побережью восточной части Англии. Чаще всего акустические зеркала были в виде огромных тарелок, в редких случаях, они представляли собой вогнутую стену.

Интересный факт: диаметр акустического зеркала достигал 9 метров.

Акустические зеркала двух форм, г. Кент, Великобритания. /Фото: fishki.net

Военные тубы и акустические зеркала активно модифицировались в межвоенный период, но «угнаться» за техническим прогрессом уже не смогли. К концу 1930-х годов стали появляться локаторы нового поколения, такие как микрофон Алана Блюмляйна, который также называли «пеленгатором звука». По информации Novate.ru, устройство было достаточно мощным, чтобы при определенных условиях радиус его действия составлял 30 километров.

Микрофон Блюмляйна. /Фото: knowhow.pp.ua

К тому же, к началу Второй мировой войны авиаконструкторы уже могли проектировать самолеты, способные летать на скорости не менее 300 км/час, что делало работу военных туб попросту неэффективной. И хотя в военные годы они кое-где еще использовались, изобретение радиолокаторов, способных уловить приближение вражеской авиации на расстоянии до 130 километров довольно быстро вытеснило эти морально устаревшие устройства.