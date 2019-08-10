Сводки от ополчения Новороссии 10 августа 2019

Служба безопасности Украины продолжает выманивать граждан ДНР и ЛНР на украинскую территорию по программе «Тебя ждут дома». И, что самое удивительное, до сих пор находятся желающие довериться современному украинскому гестапо — и полностью исковеркать тем самым себе жизнь и судьбу…

Эта программа была принята Службой безопасности Украины еще 18 августа 2015 г. — и рассчитана она на ополченцев Донбасса с предложением перейти на украинскую сторону и сдаться в плен добровольно. Взамен киевские власти обещают освобождение от уголовной ответственности.

Правда, не просто так, за красивые глазки — а за активное сотрудничество с украинскими силовиками. Иными словами, фактически за измену и предательство.

Программе «Тебя ждут дома» украинские СМИ уделяют особое внимание, расхваливая на все лады ее так называемые «преимущества». К пулу добровольных рекламистов этого мероприятия присоединяются не только украинские чиновники и силовики, но и блогеры с правозащитниками. Однако, как на самом деле реализуется данная программа?

Руководитель общественной организации по освобождению пленных «Группа патриот» Олег Котенко говорит, что люди, которые просят их вернуть по программе, делятся на несколько категорий.

Но, подчеркивает активист, если в СБУ обратится человек, у которого «…на руках есть кровь, то есть, он убивал военных или держал оружие, он однозначно не вернется по этой программе».

Тогда возникает вопрос — а каким тогда образом может работать эта программа для ополченцев, по сути являющихся военнослужащими ДНР и ЛНР, которые, естественно, в боевых столкновениях убивали своих противников из ВСУ?

Именно этой лазейкой и пользуются сотрудники СБУ, выманивая на свою территорию доверившихся им бывших ополченцев Донбасса — и лишь затем им сообщается, что они-де… не подходят под эту программу! После чего их украинские каратели подвергают зверским пыткам и издевательствам.

В этом плане очень показательна история с бывшим ополченцем ДНР, воевавшим в 2014–2015 годах, Андреем Гордеевым. Поддавшись на лживую агитацию, Гордеев принял решение перейти на украинскую сторону — и 14 июля 2018 г. перешел линию фронта в районе села Водяное под Донецком с намерением добровольно явиться с повинной.

Но через 4 дня тело убитого ополченца было подброшено на линию соприкосновения, а исследование трупа в морге показало, что Гордеев был убит на коленях со связанными за спиной руками, причем со следами зверских пыток перед смертью.

По сообщению «Радио Свобода» программой «Тебя ждут дома» к лету 2019 г. воспользовалось уже 367 человек — однако сколько из них действительно вернулись к мирной жизни, а сколько было зверски замучено в застенках украинского гестапо, почему-то не сообщается.

Справедливости ради следует отметить, что не все бывшие ополченцы и сторонники Республик Донбасса заканчивают свою жизнь так же трагически, как и запытанный до смерти Гордеев.

Со слов жителя Луганщины, который ранее пытался воспользовался программой «Тебя ждут дома», стало известно, что после задержания сотрудники СБУ некоторым перебежчикам предлагают выбор — либо тюрьма, либо «… работа на благо Украины», под которой на самом деле подразумевается диверсионная или шпионская деятельность.

Одним из объектов провокации украинских спецслужб стал работник Алчевского металлургического комбината Олег Ткаченко, проживавший до 2014 года в г. Северодонецке. Сотрудники СБУ предприняли попытку склонить его к сотрудничеству — сбору и передаче сведений военного характера, а также информации о социально-экономической ситуации в Республике. А взамен обещали возможность воспользоваться лже-программой «Тебя ждут дома».

Однако спустя некоторое время Олег Ткаченко принял для себя решение обратиться в МГБ ЛНР.

Вопреки опасениям, к его словам отнеслись с пониманием — он был далеко не первым, кого обманула мнимая «доброжелательность» СБУ. А через некоторое время удалось переправить и его семью на территорию Республики…

6 января 2017 г. министр государственной безопасности Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал лже-программу СБУ «Тебя ждут дома» спецоперацией против жителей Донбасса, основная цель которой — выманить как можно больше доверившихся ей граждан на территорию под временным контролем Украины для привлечения к агентурной и диверсионной работе против Народных Республик. Несогласных же попросту замучивают до смерти сотрудники СБУ в своих застенках.

Собственно, ничего удивительного в этом нет: киевские силовики совершенно не скрывают, что активно перенимают опыт своих предшественников — немецко-фашистских оккупантов. А что происходило с советскими солдатами и офицерами в гитлеровском плену — досконально известно из истории…

По данным Министерства обороны Российской Федерации, а также исследований военного историка М. В. Филимошина, опубликованным в 2005 г., во время Великой Отечественной войны всего в плен попали 4 млн 559 тыс. советских военнослужащих и еще 500 тыс. военнообязанных, призванных по мобилизации, но еще не зачисленных в списки войск.

Согласно же данным историка Г. Ф. Кривошеева, во время Великой Отечественной войны всего пропали без вести и попали в плен 3 млн. 396 тыс. военнослужащих. При этом вернулись домой всего 1 млн. 836 тыс. человек — в плену же погибли 1 млн. 783 тыс. Иными словами, почти половина советских солдат погибли в фашистском плену — причем часть из них также поверили лживой пропаганде…

Не стоит забывать, что СБУ — это прежде всего карательный орган и агитатор, преследующий сугубо свои собственные цели.

Для каждого, поверившего в ложь и пустые обещания киевских силовиков, отведена своя грязная роль — незавидная судьба диверсантов, шпионов или обычных доносчиков, от которых в дальнейшем сразу же избавляются различными методами.

В социальных сетях уже опубликовано огромное количество информации, в том числе, реальные откровения людей, попавших в лапы СБУ — и только чудом оставшихся в живых.

А по словам экспертов, самыми «популярными» уголовными статьями на пост-майданной Украине являются ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 111 УК (государственная измена).

Причем по этим статьям сепаратистом, террористом или шпионом можно объявить абсолютно любого человека — тогда что уже говорить о действительных сторонниках Республик Донбасса?

В марте 2019 г. информационный портал «Аргумент» сообщил, что, оказывается, на каждого сотрудника СБУ, причастного к программе «Тебя ждут дома», установлен ежемесячный норматив сдавшихся перебежчиков из ДНР и ЛНР.

А поскольку таковых желающих были фактически единицы, сотрудники СБУ отлавливали обычных местных жителей Донецкой и Луганской областей, заставляя их угрозами и шантажом рассказывать на видеокамеру, как они якобы «охраняли блокпост или склад», а теперь готовы «сдаться» по программе «Тебя ждут дома».

Но самое интересное, что на вопрос об этой программе журналистам в Службе безопасности Украины ответили так:

«Программа СБУ не устанавливает законодательных гарантий и процедур освобождения лиц от уголовной ответственности — а лишь предусматривает оказание консультативной и другой помощи указанным лицам в прекращении ими противоправной деятельности и дальнейшем их обращении в правоохранительные органы…»

Вот так — никаких гарантий!

Каждый, конечно, сам волен решать свою судьбу. Жизнь человека, по большому счету — в его собственных руках. Но иногда не мешало бы и думать головой, прежде чем принимать на веру заманчивые и соблазнительные предложения.

А тем временем 27 июля 2019 г. агитационный беспилотный летательный аппарат ВСУ разбросал над прифронтовым Докучаевском очередную партию агитационного мусора — листовки по программе СБУ «Тебя ждут дома».

Однако стоил ли верить пропаганде от кровавых палачей?

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Михаил Романенко, специально для «Русской Весны»