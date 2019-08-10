Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 августа 2019
- 06:30 Кровавый провал: армия Сирии ворвалась в крепость врага на плечах отступающих боевиков (ВИДЕО).
- 00:31 САА отбили попытку наступления боевиков в Сирии.
- Вчера 23:49 О позиции Турции по Крыму.
- Вчера 22:10 Глава российского движения против рабства исчез в «царстве террористов» Сирии (ФОТО).
Кровавый провал: армия Сирии ворвалась в крепость врага на плечах отступающих боевиков (ВИДЕО)
Военкор Олег Блохин сопровождает сирийскую армию, продолжающую операцию по зачистке от террористов границы провинций Идлиб и Хама.
В ночь с 7 на 8 августа боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», после длительного обстрела минометами и РСЗО позиций САА, предприняли попытку атаковать дорогу Корназ-Хамамияд и сам населенный пункт Хамамияд. Атака шла сразу с двух направлений — с северного, из пункта Телль Сахар и восточного — со стороны Кафер Зеты.
Сирийским войскам удалось не только отбить наступление противника, но и перейти в контратаку, в ходе которой, на плечах отступающих боевиков, удалось войти в хорошо укреплённый населенный пункт Телль Сахар и к полудню взять его под свой контроль.
До недавнего времени, этот населенный пункт представлял собой хорошо укреплённый опорник, взятие которого считалось достаточно трудной задачей. Поэтому для боевиков столь быстрая его сдача сила большой неожиданностью.
Сирийская армия, закрепившись в Телль Сахаре, продолжила развивать успех и к ночи взяла следующий населенный пункт — Жайсат. События в этой зоне боевых действий последние два дня меняются быстро и стремительно. Похоже, что мы видим новый виток силового противостояния в идлибской зоне.
В то же время Министерство обороны России сообщает, что 9 августа около 6:00 террористы обстреляли из РСЗО северные окраины н. п. Абу-Дали. В результате обстрела погиб один и ранено двое мирных жителей, причинен ущерб жилым зданиям и сельхозугодиям. С 6:00 до 6:20 минометному обстрелу подверглись позиции САА в населенных пунктах Ачан и Абу-Омар.
В 6:05 боевики НВФ перешли в наступление на позиции армейцев в районе населенного пункта Абу-Дали. Правительственным войскам удалось отразить наступление террористов и контратакой откинуть их вглубь ранее занимаемых позиций.
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*запрещенная в России террористическая организация
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САА отбили попытку наступления боевиков в Сирии
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О позиции Турции по Крыму
О позиции Турции по Крыму
Некоторых серьезно беспокоит тот факт, что Турция публично не признает принадлежность Крыма России и высказывает эту позицию на официальном уровне.
1. В этих заявлениях нет ничего нового, Турция это заявляет каждый год, причем сам Эрдоган отмечался подобными заявлениями уже несколько раз, как в публичных выступлениях, так и на встречах с Порошенко, а теперь и Зеленским. Никаких предпосылок к изменению этой позиции нет.
2. Не стоит путать взаимовыгодное партнерство России и Турции с дружбой. Основу сотрудничества по Сирии, газу, торговле оружием и другим вопросам определяют прежде всего взаимовыгодные сделки. Тезисы о «дружбе» приказали долго жить после истории с гибелью бомбардировщика Су-24, сбитого турецким истребителем в сирийском воздушном пространстве. С тех пор Эрдоган принес кривые извинения за произошедшее, наказал некоторых виновных и обвинил в этой истории гюленистов и стоящих за ними американцев. Но былой теплоты в отношениях уже не было. Восторжествовал прагматизм.
3. Касательно Крыма, то уже давно муссируется тема сделки "признание Северного Кипра в обмен на признание Крыма". Она продолжает циркулировать в турецких СМИ с подачи определенных групп влияния внутри турецкого истеблишмента. При этом официально представители администрации Эрдогана и правящей партии отрицают возможность такой сделки. Гипотетически такой сценарий возможен, но пока это лишь общая идея, которая близка тем группам влияния, которые заинтересованы в укреплении российско-турецких отношений. Официально подтвержденной информации о том, что такая сделка обсуждалась на переговорах Путина и Эрдогана, в СМИ нет.
4. Надо понимать, что если Россия захочет идти по этому пути, она осуществит такую сделку за счет интересов Греции, что в Москве считают не очень выгодным разменом, который принципиально ничего не меняет для жизнедеятельности Крыма, но осложняет отношения с греками, что может затруднить реализацию дипломатических и информационных стратегий на Балканах.
5. Поэтому, если по поводу статуса Крыма нет этой или иной сделки, Турция как и раньше будет заявлять, что Крым — это Украина, поскольку Россия не предлагает Эрдогану ничего существенного за смену позиции. Рассчитывать на то, что Турция из альтруизма и мифической дружбы будет делать России подобные односторонние подарки, было бы верхом политической наивности.
6. При этом данная позиция никак не мешает Турции и России заключать совместные с Ираном сделки по Сирии, развивать инфраструктурные проекты и наращивать торговлю оружием. На данном этапе торжествует принцип «ничего личного, только бизнес». Когда сделка выгодна обеим сторонам, ее заключают, когда не выгодна – не заключают. Выгодной сделки по Крыму пока что не просматривается.
Поэтому если смотреть на ситуацию в целом, ничего существенного в этом вопросе не произошло и не произойдет – Турция просто подтверждает свою старую позицию, а Россия особо и не стремится к сделкам с турками по поводу признания Крыма частью РФ.
Важно помнить, что «друг Реджеп» это не союзник, а партнер и попутчик, которому сейчас выгодно сближение с Россией и Ираном в силу внутренних проблем у себя в стране и серьезной деградации отношений Турции с США и Евросоюзом. Эти проблемы позволили России с выгодой воздействовать на турецкую внешнюю политику, что привело к выходу Турции из антиасадовской коалиции, что, в свою очередь, способствовало коренному перелому в ходе сирийской войны.
Но Турция все же субъектный игрок, который преследует свои цели, поэтому не следует ожидать, что Анкара будет стремиться к односторонним подаркам Москве.
Специально для "Аналитической Службы Донбасса"
http://asd.news/articles/ukraina/krym-i-rossiysko-turetskie-otnosheniya/ – цинк
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Глава российского движения против рабства исчез в «царстве террористов» Сирии (ФОТО)
В Сирии пропал лидер российского движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников. Он перестал выходить на связь после того, как отправился в регион Большого Идлиба (провинция Идлиб, часть Хамы и Алеппо) вместе с проводниками в ночь на 7 августа.
Об этом говорится в официальном заявлении организации.
«Вчера ночью руководитель “Альтернативы” Олег Мельников с дружественной группой правозащитников направился в приграничные районы Большого Идлиба. Сегодня в 9 часов утра у нас по расписанию должен был пройти сеанс связи, однако никто из группы на связь не вышел.
Следующее окно намечалось на 12 часов, потом на 15 часов. В оба раза связь с группой не была установлена.
В данный момент мы пытаемся выйти на связь с группой, но по нашим правилам после трех пропущенных сеансов связи пишется похожий пост. Будем держать в курсе», — заявили в «Альтернативе».
Исчезновение Мельникова прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Как только появилась первая информация о пропаже российского гражданина, консульские сотрудники Посольства России в Сирии начали выяснять обстоятельства. Были запрошены сирийские власти относительно его судьбы.
Работа ведется. Как только она даст первые результаты, о которых можно будет сообщить прессе, безусловно, сделаем это», — сказала она в ходе брифинга.
В середине июля пресс-служба организации сообщила: «Команда движения „Альтернатива“ добралась до Сирии. Обстановка осложняется плохой связью, поэтому нет возможности оперативно писать об изменениях.
Принимаются все усилия для поиска пропавших людей. Сирийцы также оказывают помощь и всячески помогают нам. За это мы благодарим их.
Сейчас мы можем открыто сказать, что целью нашей поездки является поиск граждан России (и не только) в Сирии, которые пропали по разным причинам.
В условиях войны и хаоса очень сложно найти человека, однако мы приложим все усилия и сделаем свою работу.
Помимо этого мы работаем над поиском виновных в похищении российского путешественника Константина Журавлева. Он был похищен в 2013 году, а на свободе оказался несколько лет спустя».
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