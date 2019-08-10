Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 августа 2019

Военкор Олег Блохин сопровождает сирийскую армию, продолжающую операцию по зачистке от террористов границы провинций Идлиб и Хама.

В ночь с 7 на 8 августа боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», после длительного обстрела минометами и РСЗО позиций САА, предприняли попытку атаковать дорогу Корназ-Хамамияд и сам населенный пункт Хамамияд. Атака шла сразу с двух направлений — с северного, из пункта Телль Сахар и восточного — со стороны Кафер Зеты.

Сирийским войскам удалось не только отбить наступление противника, но и перейти в контратаку, в ходе которой, на плечах отступающих боевиков, удалось войти в хорошо укреплённый населенный пункт Телль Сахар и к полудню взять его под свой контроль.

До недавнего времени, этот населенный пункт представлял собой хорошо укреплённый опорник, взятие которого считалось достаточно трудной задачей. Поэтому для боевиков столь быстрая его сдача сила большой неожиданностью.

Сирийская армия, закрепившись в Телль Сахаре, продолжила развивать успех и к ночи взяла следующий населенный пункт — Жайсат. События в этой зоне боевых действий последние два дня меняются быстро и стремительно. Похоже, что мы видим новый виток силового противостояния в идлибской зоне.

В то же время Министерство обороны России сообщает, что 9 августа около 6:00 террористы обстреляли из РСЗО северные окраины н. п. Абу-Дали. В результате обстрела погиб один и ранено двое мирных жителей, причинен ущерб жилым зданиям и сельхозугодиям. С 6:00 до 6:20 минометному обстрелу подверглись позиции САА в населенных пунктах Ачан и Абу-Омар.

В 6:05 боевики НВФ перешли в наступление на позиции армейцев в районе населенного пункта Абу-Дали. Правительственным войскам удалось отразить наступление террористов и контратакой откинуть их вглубь ранее занимаемых позиций.

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*запрещенная в России террористическая организация