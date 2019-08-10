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Россия провокационно счиает Курилы своими

16:22. 10 августа 2019 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал:


Забавная японская истерика по поводу визита Медведева на Курилы.
Оцените слог.

На прошлой неделе, Россия продолжала провоцировать Японию – премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил остров Еторофу (японское название острова Итуруп), один из четырех японских островов, контролируемых Россией. Ранее на этой неделе российские войска провели учения с боевыми стрельбами возле Кунасири (японское название острова Кунашир), еще одного острова из четырех, которые образуют Северные территории у берегов самой северной префектуры Японии – Хоккайдо.

Медведев настаивает на том, что острова принадлежат России. По сообщениям, учения [на островах] являются частью военных учений на Сахалине. Предпринимая такие провокационные действия в отношении Эторофу и Кунасири, Москва, очевидно, стремится подтвердить, что страна обладает суверенитетом над этими двумя островами. Японское правительство заявило протест России, указав, что такие действия "недопустимы". В результате, японо-российская встреча министров иностранных дел, которая должна была состояться в Бангкоке, была впоследствии отменена.

Токио и Москва провели консультации в рамках переговоров по урегулированию территориального спора и подписанию мирного договора, а то, что, в ходе таких консультаций, Медведев посетил остров Еторофу без учета позиции другой стороны, то это было вероломным обманом доверия Японии к Россия. Визит только усложнил двусторонние переговоры.

Говорят, что Медведев посетил Еторофу отчасти с целью поддержки кандидата от правящей партии на выборах губернатора Сахалина. Рейтинг одобрения правительства президента Владимира Путина находится на низком уровне из-за затяжного экономического спада. В этих условиях премьер-министр явно посетил Еторофу, чтобы обратиться к российской общественности.

В то же время очевидно, что Россия воспользовалась нерешительной реакцией Японии на территориальный вопрос для совершения таких лицемерных действий. Премьер-министр Синдзо Абэ воздерживается от утверждения давнего заявления Японии о том, что четыре острова – Кунасири, Эторофу, Шикотан и Хабомаи – являются «неотъемлемой частью территории Японии».

Стратегия России по использованию своих претензий на четыре острова для проведения внутренних выборов при продолжении переговоров с Японией по этому вопросу проблематична.
Жесткая позиция, которую недавно заняла Россия, недопустима. Особенно опасно то, что Россия поднимает градус напряженности, усиливая свое военное давление.

В июне самолет российских ВВС впервые за четыре года нарушил воздушное пространство Японии, пролетев над Тихим океаном от Окинавы до Северных территорий. Затем, в июле, еще один российский военный самолет пролетел над Такесимой, на которую также претендует Южная Корея. По сообщениям, это было частью первых совместных военных учений России и Китая.
Эти провокационные действия вызывают подозрения в том, что Россия пытается подорвать военное превосходство США в Азии.

Россия, во время территориальных переговоров с Токио, постоянно пытается удержать американские войска в Японии подальше от Северных территорий, очевидно, потому что Москва хочет помешать США иметь влияние на Дальнем Востоке.
9 августа исполняется 74 года с тех пор, как в 1945 году Россия начала войну против Японии в конце Второй мировой войны. Россия в одностороннем порядке аннулировала двусторонний пакт о нейтралитете, вторглась на Северные территории и оккупировала острова после капитуляции Японии. Премьер-министр Абэ намерен посетить Россию в следующем месяце, чтобы провести переговоры с президентом Путиным. Премьер-министр сможет вести конструктивные переговоры, только если он предостережет президента от провокаций в отношении Японии.

http://perevodika.ru/articles/1206465.html – цинк

Вот так вот. Лицемерно обманываем доверие, провокационно действуем и стремимся подорвать влияние США на Дальнем Востоке, попутно предъявляя претензии на "японские острова".

На самом южном острове необходимо возвести десятиметровый бетонный кукиш развернутый в сторону Хоккайдо с ночной подсветкой.
Чтобы ярко светил, напоминая…

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5196649.html

Метки: идиоты, курилы, Россия, США, юмор, Япония

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