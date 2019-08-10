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Митинг в Москве. 10.08.2019

14:50. 10 августа 2019 Просмотров - 241 Один комментарий Опубликовал:


Трансляция согласованного митинга оппозиции в Москве по поводу выборов в Мосгордуму.
Согласован митинг на 100 000 человек. По "Белому счетчику" пока 7,8 тыс.
На 15-00 насчитывали 14-16 тыс. Оппозиция заявляет, что было больше – называются цифры от 25 до 40 тыс. Белый счетчик дает 40.











Киберпанк-2019. Применение антидрон ружья против квадрокоптера.


Будущее наступило.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5196472.html

Метки: выборы, Митинги, Москва, протесты

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