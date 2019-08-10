Митинг в Москве. 10.08.2019

Трансляция согласованного митинга оппозиции в Москве по поводу выборов в Мосгордуму.Согласован митинг на 100 000 человек. По "Белому счетчику" пока 7,8 тыс.На 15-00 насчитывали 14-16 тыс. Оппозиция заявляет, что было больше – называются цифры от 25 до 40 тыс. Белый счетчик дает 40.Киберпанк-2019. Применение антидрон ружья против квадрокоптера.Будущее наступило.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5196472.html