М.В. Величко. 12 вопросов, на которые должен уметь отвечать любой чиновник





1. В одних координатных осях изобразите схематично графики функций «распределение случайной величины» и «плотность распределения вероятности». Поясните на словах или в виде математической формулы их взаимосвязь.



2. Как соотнести статистику, представленную в табличной форме, с отображением той же статистики в виде плотности распределения?



3. Каким набором статистик, на Ваш взгляд, характеризуется жизнь био-сферно-социально-экономической системы в границах государства?



4. Мемуары (воспоминания) каких отечественных и зарубежных политических деятелей, деятелей науки и техники Вы прочитали к настоящему времени?



5. Жизнь подчинена объективным закономерностям. Укажите известные Вам примеры нарушения государственным управлением общебиосферных закономерностей, характеризующих жизнь экосистем регионов.



6. Предложите классификацию объективных закономерностей, которым подчинена жизнь общества, т.е. объедините их в группы по тому или иному ха-рактеристическому признаку, присущему каждой группе.



7. Укажите известные Вам примеры нарушения государственным управлением объективных биологических закономерностей, характеризующих биологический вид «Человек разумный».



8. Постройте укрупнённую схему денежного обращения в обществе.



9. Чем на Ваш взгляд будет отличаться функционирование экономики (производственно-потребительской системы общества) в случаях: 1) действия в системе института кредита со ссудным процентом; 2) действия в системе института беспроцентного кредитования?



10. Изложите ваше видение принципов построения эмиссионной политики государства.



11. Дайте самое общее (в Вашем понимании) определение термина «управление», применимое ко всем жизненным ситуациям.



12. В чём разница в процессах управления между «контрольными параметрами» и « свободными параметрами».



