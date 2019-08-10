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Лучшие люди страны

18:03. 10 августа 2019 Просмотров - 138 Один комментарий Опубликовал:


Посмотрел список лучших людей, которые поддерживают московские протесты.
Внимательно изучил список. Не нашел хотя бы одного человека в данном списке, чье мнение было бы для меня важно хотя бы по одному из вопросов общественной, политической или культурной жизни.

Музыканты:

Face (2.7 млн),
Oxxxymiron (5 млн),
Кровосток (0.1 млн),
IC3PEAK (0.9 млн)
Noize MC (2 млн)
Loqiemean (0,5 млн)
Элизиум (0.1 млн)
Вася Обломов (0.6 млн)
М.Покровский/Ногу свело (0.2 млн)
Порнофильмы (0.1 млн)
SCHOKK/Dima Bamberg (0.3 млн)

YouTube:

Дудь (9.2 млн)
Поперечный (4 млн)
Солодников (0.2 млн)
Ресторатор/VersusBattle (7.1 млн)
Вечный (0.4 млн)
kamikadzedead (1.9 млн)
Соболев (7.1 млн)
Джарахов (6.9 млн)
Усачев (3.8 млн)
Шейдлина (7.6 млн)

Ведущие, художники, писатели и актёры:

Познер (0.7 млн)
Виторган (0.7 млн)
Троицкий А. (0.4 млн)
Парфенов (0.9 млн)
Ивакова (1 млн)
Соболев И. (1.7 млн)
Троянова «Ольга» (0.4 млн)
Сталина А. (0.1 млн)
Лазарева Т. (0.4 млн)
Покрас Лампас (0.5 млн)
Косяков Д. (0.7 млн)
Акунин (0.3 млн)
Чеснакова И. (0.2 млн)

Спортсмены:

Кафельников/теннис (0.1 млн)
Панарин/хоккей (0.5 млн)

Бизнес:
Чичваркин (0.7 млн)

https://rusmonitor.com/kto-iz-muzykantov-artistov-i-izvestnykh-lyudejj-uzhe-podderzhal-miting-10-avgusta-v-moskve.html – цинк

Очень удивило отсутствие в списке Макаревича. Неужели хочется патриотических концертов рядом с Кремлем?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5196810.html

Метки: лучшие люди, протесты, юмор

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 365 181
    BlackCat 10 августа 2019 в 19:41

    Все логично, работа ведется на охват. Совсем не обязательно, чтобы пастырь знал Библию, главное чтобы у него было побольше прихожан.

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