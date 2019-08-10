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Крымские покатушки

22:30. 10 августа 2019 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Прямо во время митингов в Москве, Путин оказывается катал Аксенова и нового губернатора Севастополя Развожаева по Крыму в мотоцикле с коляской.
Достаточно демонстративный жест в духе "мне ваши митинги и нафиг не упали, поехали на байк-шоу в Севастополь".
Такой вот подход.



PS. Завтра стоит ждать официального протеста МИД Украины.

PS2. На деле, самое интересное в этой истории это то, скажется ли эта поездка на позициях Залдостанова, которые после конфликта с Алексеем Чалым по поводу строительства парка "Патриот" серьезно ослабли.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5197538.html

Метки: аксенов, крым, Путин, юмор

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