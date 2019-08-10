Крымские покатушки
22:30. 10 августа 2019 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Прямо во время митингов в Москве, Путин оказывается катал Аксенова и нового губернатора Севастополя Развожаева по Крыму в мотоцикле с коляской.
Достаточно демонстративный жест в духе "мне ваши митинги и нафиг не упали, поехали на байк-шоу в Севастополь".
Такой вот подход.
PS. Завтра стоит ждать официального протеста МИД Украины.
PS2. На деле, самое интересное в этой истории это то, скажется ли эта поездка на позициях Залдостанова, которые после конфликта с Алексеем Чалым по поводу строительства парка "Патриот" серьезно ослабли.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5197538.html