Крымские покатушки

Прямо во время митингов в Москве, Путин оказывается катал Аксенова и нового губернатора Севастополя Развожаева по Крыму в мотоцикле с коляской.Достаточно демонстративный жест в духе "мне ваши митинги и нафиг не упали, поехали на байк-шоу в Севастополь".Такой вот подход.PS. Завтра стоит ждать официального протеста МИД Украины.PS2. На деле, самое интересное в этой истории это то, скажется ли эта поездка на позициях Залдостанова, которые после конфликта с Алексеем Чалым по поводу строительства парка "Патриот" серьезно ослабли.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5197538.html