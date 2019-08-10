Как избежать войны с Украиной

Русские и жители Украины — это один народ. Гражданство сегодня разное, а народ один. И именно цвет паспорта дает возможность украинским политиканам и националистам вести пропаганду о «разных народах». Убедиться в ее лживости очень просто — понять, что линия раздела проходит исключительно по цвету паспорта. Если у тебя в руках красный паспорт Российской Федерации, то ты «москаль». Если в кармане синий паспорт — ты «щирый украинец» и должен носить вышиванку, в армии кричать бандеровскую кричалку «Слава героям — слава Украины». При этом фамилия, имя, корни, предки — все это значения не имеет.

В такой ситуации настоящие сепаратисты — это те, кто упрямо, через колено пытается действительно сделать из жителей Украины «другой народ». Кто притесняет и ограничивает русский язык, врет «о вековой вражде народов». Кто отделяет одну часть народа от другой её части. Это и есть сепаратисты.

На Украине сегодня все наоборот — сепаратисты, засевшие в киевской власти, и патриоты, противостоящие им в Донецке и Луганске. Одни — за отделение и обособление от всего русского, общей истории, общих предков и героев. Другие — за целостность единого народа, геополитического пространства, истории и языка.

Что будет, если победят сепаратисты, засевшие сегодня в Киеве, главным из которых является… президент Украины? Будет война. Война между Украиной и Россией.

Почему именно так и только так? Потому, что перед нами технология «обнуления» потенциала противника, которую англосаксы отработали веками.

Есть противник, которого победить вооруженным путем не получается. Русские именно такой противник! Создаем теорию об «особенности» части народа, развиваем ее, оплачиваем пропагандистов и руководителей. Не получается с первого раза, меняем название и делаем все снова. (Так и было в случае с «украинцами» — первым названием, которое пытались внушить русским, жившим в Галиции, что они — «рутены».)

Создав идею «отдельности от России», развиваем её и создаем государство, для которого Россия и русские есть главный враг. Сеем ненависть. Итогом всего этого может быть только война, других вариантов не бывает. Эта война и «обнуляет» потенциал разделенного на части народа.

Украинское государство создано для войны с Россией и только для этого. Потому и нет внутри него места русскому языку, Александру Суворову или маршалу Жукову. Просто потому, что они русские. Не надо тешить себя иллюзиями и надеждами — дерусификация на Украине будет только нарастать. Никакой «новый президент», никакой лидер «партии с шариками» ее не могут и не будут останавливать. Потому, что в противном случае их сразу снесут организаторы и кураторы украинского государства. Украине не нужны те, кто хочет восстановить единство с Россией. И их не пустят во власть. А любые другие силы, согласные с тем сепаратистским курсом на обособление части русского народа от России, сразу становятся проводниками русофобских идей, что бы они ни говорили вам до этого.

Выход только один — объединение России и Украины. Только так можно предотвратить большую войну русских с русскими. В какой форме объединяться — это технический вопрос. Можно и столицу в Киев перенести. Когда-то французский король Генрих Наварский перед тем, как получить корону, должен был перейти из протестантизма в католицизм. И он сказал известную фразу, что Париж стоит мессы. В том смысле, что ради короны можно и католиком стать. Так вот русский народ и его единство «стоят мессы».

Пусть столица будет в Киеве!

Но пока до единства ещё идти и идти. В этом смысле важным шагом на этом пути является МАКСИМАЛЬНО ШИРОКАЯ выдача российских паспортов гражданам Украины. Будем гражданами одной страны — задача столкнуть нас в войне будет гораздо сложнее.

Поэтому мы приветствуем любые шаги российской власти на пути, ведущем к единству. После многочисленных обращений и выступлений процедура получения российского паспорта для жителей Донбасса была упрощена и сокращена до трех месяцев. Владимир Путин подписал в апреле 2019 года указ, согласно которому быстро получить гражданство РФ могут и жители ЛНР и ДНР, находящиеся на территории России. Это правильный и очень важный шаг, который вызвал реальную панику в среде киевской власти.

На минувшей неделе Путин сделал ещё один шаг вперед, который мало освещался нашими СМИ, в отличие от всякой информационной шелухи. Говоря юридическим языком: им был подписан указ Российской Федерации от 17.07.2019 №343 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 г. №187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке».

Если сказать простым языком, то президент России упростил получение гражданства всем жителям Донецкой и Луганской областей, а не только «отдельных районов». Это значит, что жители Краматорска, Славянска и других населенных пунктов Донбасса, находящихся сегодня под контролем киевских сепаратистов, при наличии прописки в бывших Луганской и Донецкой областях Украины на апрель 2014 года, сейчас находящиеся в России, тоже могут получить паспорт гражданина.

Следующим шагом должно стать заявление России о готовности выдать паспорта всем гражданам Украины, за исключением воров, нацистов и Саакашвили с Зеленским.

Говорим об этом давно, будем повторять вновь и вновь. Не надо бояться этого шага. Сам факт обращения значительной части населения соседней страны с просьбой дать им гражданство России, без необходимости отказа от гражданства Украины, станет своего рода плебисцитом, показателем отношения к нынешней киевской власти и к самому существованию Украины как «АнтиРоссии». Результаты этого референдума не подделать, а людей, в отличие от предвыборного шоу, не запутать. Ведь каждый гражданин Украины ДОБРОВОЛЬНО и лично попросит российский паспорт.

Если гражданин Украины стал ещё и гражданином России и таких людей десятки миллионов, то проект «Украина как АнтиРоссия» обанкротится и будет закрыт теми международными игроками, кто его создал.

Гражданство России — гражданам Украины!

Мы — один народ!

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107485