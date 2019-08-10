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Что такое ОБЩЕЕ ДЕЛО. Презентация организации

18:59. 10 августа 2019 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал:

В 2011 году инициативная группа граждан из разных городов России создала Общественную организацию «Общее дело». Людей объединила общая цель – решение острой проблемы, связанной с употреблением алкоголя, табака и других наркотиков.
По статистике, 80 процентов сирот в детских домах в нашей стране – дети родителей, лишенных родительских прав из-за алкоголя.

Спиртное – основная причина тяжких преступлений. 60 процентов изнасилований, 74 процента убийств совершаются в состоянии алкогольного опьянения. По данным Минздрава России, 70% мужчин трудоспособного возраста умирают из-за алкоголя.
Цель организации «Общее дело» – это укрепление морально-нравственных ценностей и популяризация здорового образа жизни в российском обществе.
В настоящий момент организация представлена в 47 регионах России.

Основные направления деятельности:
• Проведение бесплатных образовательных занятий в школах и колледжах, в различных государственных структурах, в том числе в силовых ведомствах
• создание научно-познавательных фильмов и мультфильмов, направленных на развитие личности и формирование у детей ценности здорового образа жизни
• разработка и выдвижение законотворческих инициатив, направленных на решение вопросов оздоровления общества на законодательном уровне;
• создание методических материалов, которые используют в своей работе тысячи педагогов по всей стране
• создание образовательных программ для детей и молодежи, бесплатно предоставляемых в учебные заведения


Реализуется проект «Здоровая Россия – Общее дело», направленный на профилактику курения, алкоголизма и наркомании. Проект успешно прошел экспертизу в Агентстве стратегических инициатив, в ведущих профильных институтах и рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации.
Деятельность Организации «Общее дело» направлена на воспитание молодежи. Это, прежде всего, проект «Здоровая молодежь – общее дело», в рамках которого проводятся интерактивные занятия, мотивирующие молодых людей к саморазвитию. Проект учитывает особенности подросткового возраста как самого сложного этапа развития личности.
Работа организации «Общее дело» также направлена на сохранение здоровья наших детей. Реализуется программа «Команда Познавалова», помогающая сформировать у детей ценность здорового образа жизни и ответственную гражданскую позицию. Как интересно и понятно рассказать ребенку о вреде курения или употребления алкоголя? Конечно, отправиться в необыкновенное путешествие по организму человека и своими глазами увидеть, как курение и употребление спиртного разрушают здоровье.
Заметим, что вся деятельность организации «Общее дело», все её проекты осуществляются за счёт финансовой поддержки неравнодушных людей и помощи от российских компаний.
Но самое главное в «Общем деле» – это люди. Люди разных национальностей, религиозных убеждений и взглядов на жизнь, из различных уголков России, объединенных одной общей идеей – сделать нашу страну здоровой и процветающей!
Присоединяйтесь!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Qvw8NmwFE_4

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